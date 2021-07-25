Clip siêu hài: Nam thanh niên luống cuống đạp 'toang' chống xe vì nhầm cẩn khởi động, người bán quăng luôn đôi dép khiến dân mạng cười 'lên bờ xuống ruộng'

Sau khi thấy thanh niên này đạp nhầm chống xe và văng đôi dép vào hàng mình, người phụ nữ quăng luôn ra ngoài khiến dân mạng cười nghiêng ngả.
Hài Hước 05:00 25/07/2021

Đường Nguyên (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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