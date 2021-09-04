Chó cưng quyệt liệt 'phản đối' cô dâu trong ngày cưới, dân mạng rơi nước trước tình cảm của 'boss và con sen'

Một đoạn clip ghi lại cảnh chú chó cưng nằm lì lên váy cưới của cô dâu, khiến cô chủ không thể đứng dậy để bước lên xe hoa, thu hút sự chú ý. Dù chú rể và một vài người đến lôi ra nhưng con vật vẫn quyết không rời. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, clip đã thu về cả triệu view và hàng trăm bình luận. Hầu hết các bình luận đều xúc động trước hình ảnh chú chó trung thành và đầy tình cảm với cô chủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-cung-quyet-liet-phan-doi-co-dau-trong-ngay-cuoi-dan-mang-roi-nuoc-truoc-tinh-cam-cua-boss-va-con-sen-422450.html