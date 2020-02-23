Chị Tân vừa đi xuất khẩu lao động ở Ả rập chưa đầy một năm thì anh Năm đột ngột qua đời để lại 3 đứa con thơ (lớn 7 tuổi, nhỏ 2 tuổi) gào khóc, thương cha nhớ mẹ.
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Tai họa ập xuống gia đình "rổ rá cạp lại"
Vợ chồng anh Phan Doãn Năm (53 tuổi, trú xóm 1, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có 2 người con. Bất hạnh thay, con trai và vợ anh lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Anh cùng cô con gái thui thủi bên nhau trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề.
Trong khi đó, chị Cao Thị Tân (41 tuổi) là mẹ đơn thân và có một cậu con trai năm nay vừa 7 tuổi. Cảm thông hoàn cảnh của nhau, anh Năm và chị Tân nên nghĩa vợ chồng. Sau đó, hai người con chung (lớn 5 tuổi, nhỏ 2 tuổi) lần lượt chào đời.
Cuộc sống quá khó khăn, anh Năm lại đau yếu thường xuyên, không làm được việc nặng. Chị Tân cố gắng làm việc nhưng vẫn luôn lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa, nợ nần.
Nhân có một suất đi giúp việc ở Ả rập không tốn nhiều tiền, họ bàn với nhau để chị Tân đi xuất khẩu lao động. Ngoài nuôi ăn uống, hàng tháng chị gửi tiền về nhà cho chồng trả nợ dần, trang trải cuộc sống.
Từ ngày vợ đi làm ăn xa, một mình anh Năm gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại. Thế nhưng, chị Tân đi chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.
Ngày 13/2 vừa qua, người thân tới nhà chơi thì bàng hoàng phát hiện anh Năm nằm bất động trên giường. Tới kiểm tra thì anh Năm đã tử vong.
Tương lai mịt mù
Hình ảnh 3 đứa con thơ mặc áo tang, khăn tang trắng xóa, khóc lạc giọng bên bàn thờ đòi cha khiến những người chứng kiến không cầm nổi nước mắt.
Chị Vũ Thị Thúy (em dâu của chị Tân) chia sẻ: “Chị Tân đi giúp việc ở Ả rập chưa được một năm thì anh Năm qua đời. Ngày chồng mất, vợ cũng không thể về chịu tang. Hợp đồng lao động của chị Tân kéo dài đến 3 năm, nếu phá hợp đồng, gia đình phải bồi thường số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Hiện hai bên nội ngoại đang cố gắng vay mượn để bồi thường hợp đồng cho công ty, hi vọng chị Tân có thể trở về để lo cho 3 đứa cháu. Nhìn chúng nheo nhóc vắng cả cha lẫn mẹ mà xót xa lắm”.
Con gái riêng của anh Năm đã lấy chồng. Sau ngày bố mất, mẹ chưa về, 3 đứa trẻ được anh em nội ngoại chia nhau chăm sóc. Hàng ngày 3 đứa trẻ vẫn chơi với nhau bình thường nhưng cứ tối đến, chúng lại gào khóc, bắt người thân dẫn đi tìm bố.
Tai họa ập đến khiến gia đình chị Tân như rơi vào ngõ cụt. Tương lai của 3 đứa trẻ mồ côi cha trở nên mịt mù. Hoàn cảnh của mẹ con chị Tân đang cần lắm sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người.
Độc giả hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Tân xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Cao Thị Tân, xóm 1, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Hoặc STK của chị Vũ Thị Thúy (em dâu chị Tân): 51210000681804, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0986.057.146.
Hoặc xin gửi về:
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM
Nội dung: Ủng hộ mẹ con chị Tân - Mã số 90
Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tại khoản: 040 01 37 0038 251
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