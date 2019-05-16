Xót lòng bé gái 14 tuổi bị ung thư cổ tử cung nguy hiểm đến tính mạng, cha mẹ nghèo đi xin từng đồng cứu lấy con

Góc nhân ái 16/05/2019 05:37

Căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác ập đến đã cướp lấy cuộc sống tươi đẹp của cô bé mới tuổi dậy thì. Suốt 2 tháng qua, em liên tục bị băng huyết, đau đớn khôn cùng khiến tính mạng rơi vào nguy kịch. Từng vết cắt dài, từng mũi kim nhọn khâu vào da thịt đứa con gái thơ dại càng làm xé lòng người cha nghèo khổ.

Bé gái 14 tuổi đã mắc ung thư cổ tử cung

Vợ chồng ông Trần Văn Thuận quê ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang mưu sinh bằng nghề chặt mía thuê, mỗi ngày chỉ kiếm được vài đồng lẻ nên phải chắt chiu từng chút một nuôi 3 đứa con ăn học.

Các con mỗi ngày một lớn cũng là lúc cuộc sống mưu sinh khó khăn hơn. Thấy vậy, người con đầu đang học lớp 7 xin nghỉ học để đi làm giúp việc cho người ta, kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi 2 em ăn học. Dẫu đắng cay, cực nhọc nhưng cả gia đình vẫn cảm thấy hạnh phúc vì hai đứa con vẫn còn có chút hy vọng cho tương lai.

Bé Trần Thị Bích Trâm không may bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung quái ác
Bé Trần Thị Bích Trâm không may bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung quái ác

Thế nhưng, đứa con gái út - bé Trần Thị Bích Trâm mới 14 tuổi không may mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác khiến cả nhà bàng hoàng, đau xót không nói nên lời. Anh Thuận nghẹn ngào: "Bệnh tật không chừa một ai đã đành nhưng tôi vẫn không thể tin được con gái mới 14 tuổi đã bị ung thư cổ tử cung. Bác sĩ nói bệnh này thường xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi, con tôi còn nhỏ quá, nó đã biết gì đâu mà mắc phải. Ông trời cho tôi đứa con gái nhưng lại hành hạ nó đau đớn như vầy, phận làm cha mẹ càng đau xót không thể chịu đựng nổi".

Đi xin từng đồng chạy chữa cho con

Là con gái út trong nhà nên bé Trâm được cha mẹ và các anh yêu thương hết mực. Khi lên 14 tuổi, em bắt đầu có kinh nguyệt như bao bạn gái cùng trang lứa. Tuy nhiên, kỳ kinh nguyệt đầu tiên của em kéo dài đến 4-5 ngày, máu kinh ra rất nhiều và không có dấu hiệu thuyên giảm khiến cơ thể suy kiệt, sắc mặt tím tái. Cùng lúc đó, bụng em mỗi ngày một to căng như đang mang bầu ở tháng thứ 6 và không thể đi tiểu tiện.

Thấy tình hình nguy hiểm, vợ chồng ông Thuận vội vay một ít tiền dẫn con lên bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM để thăm khám. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ cho biết bé Trâm bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, do khối u có kích thước quá lớn nên các bác sĩ không thể mổ ngay mà phải chuyển qua bệnh viện Ung Bướu để tiếp tục xét nghiệm xác định giai đoạn ung thư và điều trị.

Tại bệnh viện Ung Bướu, các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm và cho biết bé Trâm bị ung thư cổ tử cung ở cuối giai đoạn 3, đầu giai đoạn 4. Các tế bào ung thư đã phát triển ở kích thước rất lớn, cứng và di căn sang buồng trứng cùng các cơ quan nội tạng. Do đó, bác sĩ phải vô thuốc hóa trị để thu nhỏ khối u, sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung, kéo dài sự sống.

Ngày 13/5, các bác sĩ đã mổ sinh thiết ổ bụng, lấy mẫu tế bào xét nghiệm theo dõi sự tiến triển của bệnh, từ đó lên phác đồ hóa trị liệu phù hợp.
Ngày 13/5, các bác sĩ đã mổ sinh thiết ổ bụng, lấy mẫu tế bào xét nghiệm theo dõi sự tiến triển của bệnh, từ đó lên phác đồ hóa trị liệu phù hợp

Bao nhiêu năm qua, cả gia đình ông Thuận sống trong căn nhà tranh vách đất. Căn nhà chỉ che được nắng chứ không đỡ được những trận mưa. Cứ vào mùa mưa, vợ chồng con cái phải tìm nơi khô ráo hay dọn đi nơi khác sống tạm bợ. Điều này càng thôi thúc ông Thuận làm việc nhiều hơn để xây căn nhà khang trang.

Khi bé Trâm mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung, vợ chồng ông không còn nghĩ đến căn nhà kiên cố. Bao nhiêu tiền dành dụm bấy lâu cũng không đủ để đóng tiền viện phí, thuốc hóa trị cũng như các chi phí phát sinh, ông phải chạy vạy, vay mượn từng đồng để lo cho con.

Vợ chồng ông Thuận nghẹn ngào khi tâm sự về bệnh tình của con gái
Vợ chồng ông Thuận nghẹn ngào khi tâm sự về bệnh tình của con gái

Hiện tại, bé Trâm đang nằm điều trị tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Căn bệnh ung thư cổ tử cung hành hạ khiến em liên tục bị băng huyết khiến tính mạng rơi vào nguy kịch. Chi phí điều trị và truyền máu cho con gái đang là vấn đề rất lớn với người cha nghèo. Trong khi đó, hai vợ chồng ông phải bỏ việc lên Sài Gòn chăm con từng chút một khiến mọi thứ thêm bế tắc. Bao nhiêu ngày qua, từng vết cắt dài, từng mũi kim nhọn khâu vào da thịt con gái càng làm xé lòng người cha nghèo khổ. Nhìn con gái mới tuổi dậy thì bị căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác dày vò đau đớn, ông Thuận không đành lòng nên đi xin từng đồng tiền cứu lấy mạng sống đứa con gái thơ dại.

Mọi đóng góp ủng hộ bé Trần Thị Bích Trâm (Mã số: 02) vượt qua căn bệnh quái ác, quý độc giả vui lòng gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bé Trâm - Mã số 02

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307

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