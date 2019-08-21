Hằng ngày anh Hận phải lặn lội ngược xuôi để kiếm thu nhập về nuôi vợ nuôi 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Cả gia đình 5 người sống trong ngôi nhà 2 gian xây dựng sát vách nhà ông bà ngoại. Ngôi nhà tuềnh toàng, bên ngoài quây kín bạt, trong nhà không có nổi bộ bàn ghế hay một đồ vật có giá trị.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Tâm (1977) và anh Nguyễn Văn Hận (1980) ở xóm Nam Lộc xã Nghĩa Long huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) mọi người không ai là không biết. Gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã, trong khi đó đã 4 năm nay chị Tâm lại bị liệt nửa người, chân bị hoại tử còn anh Hận người hay ốm đau nay bắp đùi lại xuất hiện khối u lớn.

Đến năm 2014, hai vợ chồng sinh thêm cháu Nguyễn Hương Giang. Một năm sau đó, trong lúc vui chơi với chị Thương, bé Giang vô tình ngã vào lửa khiến cháu bị bỏng chân nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Khó khăn chưa dừng lại ở đó, tai họa ập đến sau khi sinh đứa thứ ba Nguyễn Ngọc Sơn (2015) được 6 tháng thì chị Tâm trong lúc trèo lên cây cao để tỉa lá đã bị trượt chân ngã xuống đất.

Anh chị cưới nhau trong miền Nam khi đang làm công nhân. Đến năm 2006 anh chị sinh bé Thương và tạm thời lấy họ mẹ. Sau đó cả gia đình trở về quê ngoại ở xã Nghĩa Long, tỉnh Nghệ An sinh sống.

Vụ tai nạn làm chị Tâm liệt nửa người, muốn ngủ cũng chỉ nằm úp bụng, mọi sinh hoạt đều dựa vào chồng con. Ảnh: Xuân Thủy

Vụ tai nạn đã khiến chị bị chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ xương gót chân trái, liệt nửa người. Suốt 4 năm qua chị không thể vận động, chỉ có thể nằm 1 chỗ. Những tháng gần đây đôi chân vốn dĩ không thể cử động được có dấu hiệu bị hoại tử, xuất hiện một lỗ sâu giữa lòng bàn chân. Mỗi ngày, lỗ sâu ấy càng ngày càng rộng và sâu hơn khiến chị càng thêm khổ sở. Mọi công việc sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào chồng hoặc đứa con gái đầu. Những giấc ngủ cũng không được trọn vẹn vì bệnh tật hành hạ.

Chị bị chấn thương cột sống thắt lưng, hiện tại chân lại bị hoại tử khiến cuộc sống trở nên khó khăn, khổ sở vô cùng. Ảnh: Xuân Thủy

Mặc dù mang trong mình khối u ở bắp đùi, thường xuyên ốm đau nhưng hàng ngày anh Tâm vẫn phải lặn lội kiếm thu nhập. Ai thuê việc gì anh cũng làm, từ phun thuốc trừ sâu, phát quang vườn tược, gặt lúa bón phân thuê… Người dân trong xóm cũng hiểu cho hoàn cảnh anh nên vẫn thường xuyên gọi anh đi làm để có tiền trang trải hàng ngày.

Mỗi ngày trôi qua, thân hình anh càng gầy xanh xao, đôi bàn tay đã nổi gân xanh, hai gò má hốc hác vì đã ốm đau những vẫn gồng mình làm việc. Theo anh tính mỗi tháng cũng gom góp tiền đi làm cũng được 2-3 triệu đồng nhưng không đủ để mua tiền thuốc thang, bỉm sữa, sách vở cho vợ con.

Anh Hận thân hình gầy gò hay ốm đau nhưng vẫn phải cố gắng chèo lái kiếm tiền mua thuốc men, chăm sóc vợ con. Ảnh: Xuân Thủy

Nhà nghèo khó, cô bé học lớp 7 có nguy cơ nghỉ học giữa chừng

Thương cha mẹ khó khăn, vất vả, các con của anh chị rất hiểu thảo và tự nhắc nhau học hành chăm ngoan. Bé Hoài Thương suốt 7 năm qua không phụ công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ liên tục đạt học sinh tiên tiến. Sớm thấu hiểu gia cảnh khó khăn, em đã biết chăm sóc mẹ mỗi khi bố đi làm vắng nhà, biết dỗ dành bảo ban các em ngoan ngoãn hơn.

Không phụ lòng bố mẹ, Lê Hoài Thương suốt 7 năm liền luôn nhận danh hiệu học sinh tiên tiến và vượt qua hoàn cảnh để phấn đấu học tập. Ảnh: Xuân Thủy

Mọi công việc nấu cơm, rửa bát, quét nhà đều một tay em lo lắng. Vài ngày trước, nhìn các bạn cùng trang lứa mua sắm sách vở, đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới nhưng gia đình mình lại không có tiền, em đã giấu bố mẹ cắt mái tóc dài mang bán được một ít tiền mua sách vở. Bên bàn học của Thương là những chiếc giấy khen nhà trường trao tặng nhưng hiện tại với hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn, em sợ con đường đến trường sẽ sớm phải dừng lại.

Không những học giỏi, Thương còn biết quán xuyến công việc gia đình mỗi khi bố vắng nhà. Biết chăm sóc mẹ, bảo ban dỗ dành các em. Ảnh: Xuân Thủy

Vừa qua, sau khi vay mượn được từ hàng xóm láng giềng đến bà con thân thuộc, anh chị đã vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để thăm khám, bác sĩ cho biết có thể điều trị được. Đây là niềm hy vọng nhưng cũng là nỗi lo của gia đình vì số tiền điều trị rất lớn. Anh chị đành buồn bã quay trở về quê nhà tiếp tục cuộc sống như cũ.

"Thực sự khi bác sĩ bảo có thể chữa được vợ chồng chúng tôi vui lắm, nhưng chi phí cao quá không thể gồng gánh thêm được nữa nên đành quay về. Tự thương lấy bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình, không thể giúp gì được cho chồng con. Hoàn cảnh như thế này rồi anh Hận cũng ốm yếu vì phải ngày đêm kiếm tiền lo cho mình, bản thân anh ấy cũng hay ốm đau, chân còn có khối u. Rồi sau này lấy gì lo cho 3 đứa con, cái Thương chắc cũng phải nghỉ học sớm thôi, cố gắng được thì cũng chỉ mong nó học xong lớp 9" – Chị Tâm nghẹn ngào trong nước mắt.

Cô bé Hoài Thương có nguy cơ nghỉ học sớm vì mẹ bại liệt, người cha ốm đau thường xuyên. Ảnh: Xuân Thủy

Từ khi chi Tâm bị tai nạn, anh chị đã phải đi bệnh viện khám liên tục nhưng tình trạng mỗi ngày một nặng thêm. Số tiền tích cóp bao nhiêu năm đi làm công nhân đã cạn kiệt, trong khi đó, bà con họ hàng cũng khó khăn nên vợ chồng anh chị không còn biết vay mượn ai. Việc chữa trị cho chị Tâm đang lâm vào ngõ cụt. Nhưng trong lúc này, điều anh chị lo sợ nhất là bé Thương không có tiền để có thể tiếp tục việc học. Nghĩ đến đây, nước mắt chị Tâm tuôn trào, buồn tủi.

Hồ sơ bệnh án và giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình anh chị Tâm. Ảnh: Xuân Thủy

Trao đổi về hoàn cảnh gia đình chị Tâm, ông Trương Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Long cho biết: "Hoàn cảnh anh chị Tâm thuộc diện khó khăn đặc biệt trong địa bàn xã. Gia đình anh chị được hưởng chế độ bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đặc biệt. Mỗi tháng anh chị được hỗ trợ 1.110.000 đồng nhưng số tiền này cũng chỉ đủ phụ giúp gia đình mua gạo, mắm sống qua ngày”.

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Mọi đóng góp giúp đỡ gia đình chị Tâm vượt qua khó khăn, quý độc giả vui lòng gửi về: chị Lê Thị Tâm. SĐT: 0327.853.641

Số tài khoản 3611.205.140.110 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank), Phòng giao dịch Chợ Mới chi nhánh Tây Nghệ An

Chủ tài khoản: Lê Thị Tâm

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ chị Tâm - Mã số 54

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

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Trân trọng cảm ơn!

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