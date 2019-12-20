Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá

Góc nhân ái 20/12/2019 07:26

Mẹ sinh cháu khi thai kỳ mới 7 tháng, cháu sinh ra nặng chỉ có 900g. Các bác sỹ chuẩn đoán bé Trần Thị Hoa Lê bị suy hô hấp, viêm phế quản nặng, tăng áp se phổi, thoát vị bẹn, rốn….phải sống trong lồng kính.

Biết được hoàn cảnh của bé Trần Thị Hoa Lê, chúng tôi tìm về gia đình anh Trần Văn Phùng (1976) chị Trần Thị Giang (1983) ở xóm Trung Hồng xã Nhân Thành huyện Yên Thành (Nghệ An). Bước chân vào đầu ngõ, chúng tôi đã nghe tiếng khóc yếu ớt của trẻ con mới chào đời. Trong căn nhà cấp bốn ngặt mùi thuốc tây bốc lên nồng nặc. Tiếng ru à ơi của chị Giang cũng không thể làm dứt được tiếng khóc nấc từng nhịp của đứa trẻ.


Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 1

Bé Trần Thị Hoa Lê lúc mới chào đời nặng chỉ 900g nhưng đã mang trong người nhiều bệnh khiến cháu phải sống trong lồng kính. Ảnh: Xuân Thủy

Bất ngờ trước sự có mặt của chúng tôi, chị Giang ngước  mặt nhìn lên rồi lặng lẽ quay mặt vào trong, dùng tay lau vội những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má tự bao giờ. Căn nhà lặng im một hồi, chị Giang như tìm được nơi sẻ chia nỗi lòng của mình. Nhìn ra ngoài cửa, chị ngậm ngùi: “Vợ chồng cưới nhau năm 2009 rồi quyết định sinh cháu đầu Trần Anh Huyền năm 2010. Gia cảnh khó khăn, đong đếm từng ngày, cuộc sống chật vật mãi tới năm 2017 mới quyết định sinh đứa thứ 2. Nhưng vì sinh non nên cháu đã không qua khỏi.”

Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 2
Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 3
Hồ sơ bệnh án và giấy ra viện của bé Trần Thị Hoa Lê. Ảnh: Xuân Thủy

Nhắc đến đứa con thứ hai chưa kịp đặt tên đã rời xa bố mẹ, chị Giang cúi mặt nhìn xuống đứa con thứ 3 mình đang ẵm trên tay. Bé là Trần Thị Hoa Lê mới chào đời được 3 tháng nhưng mang trong mình nhiều bệnh khiến cuộc sống của cháu lay lắt. Vì gia cảnh khó khăn quá buộc chị Giang và anh Phùng dứt lòng đưa cháu trở về nhà để tự chăm sóc.

Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 4
Gia đình anh Phùng chị Giang là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nhân Thành huyện Yên Thành (Nghệ An). Ảnh: Xuân Thủy

“ Lúc  mới sinh cháu chỉ nặng có 900g bệnh viện phải ở trong lồng kính để duy trì cuộc sống. Cầm trên tay bệnh án của con mà vợ chồng chết lặng. Cháu bị suy hô hấp, viêm phế quản nặng, tăng áp se phổi, thoát vị bẹn, rốn. Hai vợ chồng cố gắng xoay sở, vay mượn anh em với hàng xóm được ít tiền để chữa trị cho cháu. Đến nay đã 6 tháng trời ăn rồi ở bệnh viện ngoài Hà Nội, cũng đã hơn 200 triệu tiền chi phí. Trong nhà, lúa vụ vừa rồi cũng đã bán,  đàn lợn nuôi  tết cũng bán rồi, con trâu để anh Phùng đi cày thuê ngày mùa cũng bán. Giờ nhà chẳng có gì để bán nữa.”- Chị Giang nghẹn ngào.

Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 5
Không có tiền chữa trị cho cháu Lê, hai vợ chồng đành lòng đưa cháu về quê tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá. Ảnh: Xuân Thủy

Trước khi sinh bé Lê, hai vợ chồng đã phải ở dưới bệnh viện Sản Nhi Nghệ An suốt 3 tháng trời để theo dõi thai nhi. Khi sinh bé ra vì tiên lượng sức khỏe bé yếu nên anh chị đã đưa cháu ra Hà Nội điều trị. Ở Hà Nội mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống đều đắt đỏ nên ở với vợ được ít ngày anh Phùng về nhà để xoay sở tiền nong gửi ra cho vợ.

“Ở ngoài Hà Nội vợ chồng chỉ dám ăn bánh mỳ để qua bữa, sức khỏe con yếu phải ở trong lồng kính nên chi phí chữa trị rất nhiều. Về đến nhà tất cả những gì bán được đều phải bán hết. Ban ngày ai thuê gì làm nấy, từ phụ hồ đến bóc gỗ tràm, cắt cỏ, cày ruộng thuê….Đến chiều tối về nhà ăn bát cơm nguội rồi đi thả ống lươn. Sáng sớm tinh mơ dậy đi lấy ống lươn để kịp đem ra chợ bán. Mỗi ngày tích góp được một ít đem gửi ra cho vợ.”- Anh Phùng ngậm ngùi trong nước mắt.

Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 6
Về nhà chăm sóc, cháu hơi thở yếu ớt với gương mặt tím tái. Cuộc sống cháu lay lắt như ngọn đèn trước gió bởi hoàn cảnh gia đình không có tiền chữa trị. Ảnh: Xuân Thủy

Từ ngày phải đành lòng đưa cháu ở bệnh viện ngoài Hà Nội về nhà chăm sóc cũng đã hai tuần. Thời tiết ở nhà trở lạnh, gương mặt bé Lê tím tái, hơi thở yếu ớt, tiếng khóc nấc từng nhịpt. Kể từ ngày chăm sóc lo lắng cho con chị Giang gầy gò, tiều tụy hơn rất nhiều bởi căn bệnh lách to, rối loạn tiền đình, dạ dày HB dương tính.

Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 7
Chị Giang càng ngày càng gầy gò, sức khỏe yếu hơn bởi chị cũng đang mang trong người nhiều căn bệnh. Ảnh: Xuân Thủy

Thương vợ chồng con vất vả, bà ngoại bé Lê xuống phụ giúp anh chị việc nhà cửa. Nhìn đứa cháu ngoại đang tím tái vì lạnh, hơi thở yếu ớt, người bà đã gần 70 tuổi chỉ biết lặng im. Thay chị Giang ẵm ru cháu ngủ, ánh mắt của người bà lộ rõ sự lo lắng. Lo cho cháu liệu có qua khỏi hay cũng theo đứa cháu trước rời xa bố mẹ.

“Con Giang thì ốm đau liên miên, nhiều căn bệnh hành hạ nó. Thằng Phùng sức khỏe cũng yếu, số phận cuộc đời hai vợ chồng nó éo le quá. Mặc dù đói khổ là thế, nhưng vợ chồng nó không đành lòng nhìn đứa cháu ruột mồ côi cha mẹ sống bơ vơ. Đã hơn 10 năm qua hai vợ chồng đưa đứa cháu ấy về chăm nom, ăn học như con. Nhưng quá khó khăn nên đứa cháu xin vào miền Nam để làm thuê. Giờ cả gia đình chỉ biết cầu mong một phép màu nào đó để cháu Lê được chữa khỏi bệnh, khỏe mạnh đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi sợ lắm cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”- Bà Sơn (Bà ngoại bé Lê) sụt sùi trong nước mắt.

Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 8
Bà ngoại cháu Lê chỉ biết cầu mong có một phép màu giúp cháu khỏe mạnh, không giống như đứa cháu trước rời xa gia đình khi còn chưa kịp đặt tên. Ảnh: Xuân Thủy

Tiếng khóc của bé Lê vẫn chưa dừng, tiếng ru vẫn cứ vang lên trong căn nhà nhỏ khiến ai nấy đều nao lòng. Bước chân ra về, chúng tôi co mình trong giá lạnh, rồi chợt nghĩ liệu có phép màu nào cứu được đứa bé ấy không, liệu đưa về nhà cháu có qua khỏi hay phải đầu hàng số  phận.

Vợ chồng nghèo không có tiền đành lòng đưa con sống trong lồng kính về nhà tự chăm sóc trong tiết trời lạnh giá - Ảnh 9
Mọi thứ trong nhà đều đã bán hết để có tiền chữa trị cho con, giọt nước mắt của người mẹ người cha cầu mong cho đứa con vượt qua số phận. Ảnh: Xuân Thủy

Chúng tôi đem câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình anh Phùng chia sẻ với ông Nguyễn Thọ Tuy, Chủ tịch UBND xã Nhân Thành, huyện Yên Thành. Ông Tuy cho biết: “Gia đình chị Giang là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất trên địa bàn xã. Nhiều năm qua chính quyền cũng luôn quan tâm giúp đỡ nhưng do hoàn cảnh quá éo le nên giờ gia đình rơi vào thế cực cùng phải đưa cháu bé về nhà điều trị.

Nếu không kịp thời chữa trị, cháu Lê khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chúng tôi rất mong muốn các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình để vượt qua khó khăn này”.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Trần Thị Giang xin gửi về:

Địa chỉ: Xóm Trung Hồng xã Nhân Thành huyện Yên Thành (Nghệ An).

ĐT: 0388.194.853 (Số điện thoại chị Giang)

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ bé Trần Thị Hoa Lê - Mã số 87

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307

Trân trọng cảm ơn!

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   bé nặng 900g Vợ chồng nghèo bé Trần Thị Hoa Lê

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn