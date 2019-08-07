Mẹ mất vì bị ung thư máu, cha bị tai nạn vỡ hộp sọ, 4 anh em khóc ròng xin mọi người giúp đỡ cứu lấy cha

Góc nhân ái 07/08/2019 16:41

Cách đây 6 tháng, người mẹ mất vì căn bệnh ung thư máu. Đến nay, không khí gia đình vẫn còn tang thương và chưa kịp mãn tang mẹ thì người cha bị xe tông chấn thương sọ não. Bốn anh em Chinh bất lực, cầu mong sự giúp đỡ của cộng đồng để cứu lấy mạng sống của cha.

Gặp tai nạn giữa đường người dưng cứu giúp

Ngày 5/8/2019, trên đường đi làm rẫy về, ông Trần Văn Minh (48 tuổi, sinh sống tại khu phố 8, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) bị xe tông, nằm bất động. Kẻ gây tai nạn đã nhanh chóng phóng xe chạy khỏi hiện trường. Người đi đường thương tình đưa ông vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cứu chữa. Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ cho biết ông Minh bị chấn thương sọ não, đầu bị móp vào hai bên, tính mạng nguy kịch. Sau hai ngày điều trị tích cực, ông được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục phẫu thuật, cứu lấy mạng sống.

Mẹ mất vì bị ung thư máu, cha bị tai nạn vỡ hộp sọ, 4 anh em khóc ròng xin mọi người giúp đỡ cứu lấy cha - Ảnh 1
Ông Trần Văn Minh bị xe tông chấn thương sọ não, tính mạng nguy kịch

Tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy, anh Trần Văn Chinh (con trai đầu của ông Minh) đứng ngồi không yên, lo lắng tình hình sức khỏe của cha. Gặp chúng tôi, anh Chinh với đôi mắt sâu hoắm vì mấy đêm liền không chợp mắt tâm sự về hoàn cảnh cái nghèo mãi đeo đám của gia đình.

Cha mẹ anh là ông Trần Văn Minh và bà Phan Thị Thương làm nông và sinh được 4 người con: Trần Văn Chinh (25 tuổi), Trần Văn Dương (24 tuổi), Trần Thị Gái (18 tuổi), Trần Thị Kim Loan (14 tuổi). Gia đình 6 người sống trong một căn chòi được dựng tạm bợ từ những tấm tôn cũ và mưu sinh với 1 mảnh đất nhỏ trồng hoa màu. Hết mùa làm rẫy, vợ chồng ông Minh đi hái rau, nhổ cỏ thuê cho người trong vùng. Gia đình sống túng thiếu, phải đi đong từng bữa gạo nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng nuôi con ăn học nên người.

Anh Trần Văn Dương (con trai thứ 2 của ông Minh) chia sẻ về hoàn cảnh gia đình - Clip (FB: Xuân Thành Ngô)

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thấy gia đình quá khó khăn nên anh Trần Văn Chinh đi học nghề rồi làm thợ đá hoa cương. Sau đó, Chinh lập gia đình nhưng vẫn phụ cha mẹ nuôi các em ăn học. Một thời gian sau, do không có tiền đóng học phí và hoàn cảnh quá túng thiếu, em trai kề của Chinh cũng nghỉ học, đi học nghề sau đó đi làm để phụ giúp cha mẹ nuôi hai em.

Khi hai con lớn lần lượt nghỉ học rồi đi học nghề, vợ chồng ông Minh thấy xót nhưng nghĩ dù sao con cũng có nghề nghiệp để lo bản thân thì tương lai cũng bớt vất vả hơn đời cha mẹ. Gia đình dành dụm mãi mới xây được căn nhà cấp 4 đủ che nắng che mưa.

Mẹ mất vì ung thư, cha bị tai nạn chấn thương sọ não

Cuộc sống chưa ổn định được bao lâu, bà Thương thấy trong người mệt mỏi, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím. Tưởng rằng đây chỉ là những vết bầm bình thường nên bà không đi khám. Vài tháng sau, người bà tái nhợt, sức khỏe suy kiệt, đi khám mới biết mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Cả nhà chạy vạy vay mượn ngược xuôi để điều trị. Tháng 1/2019, bà Thương mất trong sự tiếc nuối và bàng hoàng của họ hàng và mấy cha con.

Mẹ mất vì bị ung thư máu, cha bị tai nạn vỡ hộp sọ, 4 anh em khóc ròng xin mọi người giúp đỡ cứu lấy cha - Ảnh 2
Cách đây 6 tháng, người mẹ mất vì căn bệnh ung thư máu, đến nay gia đình vẫn còn không khí tang thương - Ảnh: GĐCC

Khi mẹ mất, bao gánh nặng chồng chất lên đôi vai người cha. Dù siêng năng làm lụng canh tác hoa màu trên mảnh đất nhỏ nhưng số tiền thu được không đủ để nuôi các con ăn học. Thấy cha vất vả, em Trần Thị Gái sau khi học hết cấp 3 đã đi học nghề may để có cái nghề nuôi lấy bản thân. Những tưởng khi 3 đứa con lớn đã có thể tự lập thì ông Minh sẽ có thể làm lụng nuôi đứa con gái út ăn học đến nơi đến chốn. Thế nhưng họa vô đơn chí, tai nạn ập đến khiến gia cảnh khó khăn thêm cùng cực.

Mẹ mất vì bị ung thư máu, cha bị tai nạn vỡ hộp sọ, 4 anh em khóc ròng xin mọi người giúp đỡ cứu lấy cha - Ảnh 3
Ông Minh đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

"Ba tôi mong các con sẽ ăn học nên người, đứa nào cũng được vô đại học như người ta. Nhưng thấy cha mẹ khó khăn quá, còn hai em út thì quá nhỏ nên tôi và em trai kề đã nghỉ học, đi học lấy cái nghề rồi tự mưu sinh, phụ giúp cha mẹ nuôi em. Nay cha tôi lại bị tai nạn chấn thương sọ não và gãy chân thế này, khi tỉnh lại chắc ông sẽ buồn lắm. Không chỉ buồn vì không lo được cho các con mà còn đau lòng vì sợ trở thành gánh nặng" - Chinh tâm sự.

Mẹ mất vì bị ung thư máu, cha bị tai nạn vỡ hộp sọ, 4 anh em khóc ròng xin mọi người giúp đỡ cứu lấy cha - Ảnh 4
 Không khí gia đình vẫn còn tang thương và chưa kịp mãn tang mẹ thì người cha bị xe tông chấn thương sọ não - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sống mồ côi mẹ, thiếu vắng tình yêu thương dưỡng dục của người phụ nữ tảo tần đã khiến các anh em chạnh lòng. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì người cha bị tai nạn chấn thương sọ não nghiêm trọng khiến anh em Chinh đau lòng hơn gấp bội. Số tiền 3 cọc 3 đồng mấy anh em kiếm được hàng ngày cũng không đủ vào đâu so với chi phí cứu chữa cho cha. Dù các anh em đã vay mượn từ hàng xóm láng giềng đến bà con họ hàng nhưng hiện nay chi phí cứu chữa và điều trị cho ông Minh vẫn còn túng thiếu.

"Đến bây giờ tôi vẫn không tin được là 4 anh em đã mồ côi mẹ. Không khí tang thương của gia đình còn chưa vơi, nỗi đau còn đó mà bây giờ cha lại gặp tai nạn chấn thương sọ não, nguy kịch đến tính mạng. Tôi mong có chi phí cứu chữa cha để chúng tôi còn có chỗ nương tựa và được báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ" - Anh Chinh xúc động, cố nén nước mắt tâm sự.

Mọi đóng góp giúp đỡ ông Minh vượt qua khó khăn, quý độc giả vui lòng gửi về: anh Trần Văn Chinh (con trai ông Minh), số điện thoại: 0967969374

Số tài khoản 4900205289116 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Ninh Thuận

Chủ tài khoản: Trần Văn Chinh

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ ông Minh - Mã số 46

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307

Trân trọng cảm ơn!

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