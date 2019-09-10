Chị Xuyên đi làm công nhân, lương mỗi tháng ba cọc ba đồng sống tằn tiện cũng đủ để nuôi Đăng và em trai khôn lớn. Gia đình chị Xuyên sống chung với nhà nội nhưng từ khi chồng ruồng bỏ theo người đàn bà khác, chị đưa các con về sống ở nhà ngoại. Cả gia đình ông bà, con cháu sống trong một căn chòi che tạm từ những tấm tôn cũ và vách lá. Cuộc sống tuy thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng mấy mẹ con luôn đùm bọc yêu thương nhau.

Em Huỳnh Hải Đăng (12 tuổi, quê ở xã Đông Hòa, huyện Anh Minh, Kiên Giang ) là anh trai đầu trong một gia đình có hai anh em. Ngay từ khi còn nhỏ em đã biết thương cha mẹ vất vả nên luôn cố gắng học hành chăm ngoan. Khi Đăng lên 5 tuổi, mẹ em là chị Hồ Bảo Xuyên (27 tuổi) có bầu và sinh em trai. Đây cũng là lúc cha của em ruồng bỏ mấy mẹ con đi theo người đàn bà khác. Một mình chị Xuyên bươn chải nuôi 2 đứa con.

Những tưởng mọi khó khăn chỉ dừng lại ở đó, khi lên 12 tuổi Đăng bị mắc bệnh ung thư máu. Cuộc sống của ba mẹ con trở nên chật vật và túng thiếu hơn. Số tiền chạy chữa cho con lên đến hàng trăm triệu đồng khiến người mẹ đơn thân lâm vào cảnh điêu đứng.

Từ khi đi theo người đàn bà khác, chồng chị cũng không một lời hỏi han và cuộc sống của các con. Hằng đêm chị chỉ mong ơn trên cho mình sức khoẻ để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học nên người.

Chị Xuyên một thân một mình bươn chải kiếm tiền nuôi con lâm bạo bệnh

"Chồng tôi bỏ mấy mẹ con từ khi tôi mang bầu đứa thứ 2. Khi nghe tin con bị bệnh, anh có đến thăm 1 -2 lần rồi thôi. Tôi một thân một mình bươn chải, kiếm được đồng nào hay đồng đó nuôi con lâm bệnh. Chỉ mong sao tôi được khỏe mạnh để lo cho con. Bé Đăng hiểu được cha ruồng bỏ mấy mẹ con nên ngay từ nhỏ con đã biết thương mẹ và em. Mang trong mình bệnh tật, cháu nó buồn lắm nên tôi cứ cố gắng động viên mãi" - Chị Xuyên tâm sự.

'Con mong được khỏe mạnh để làm trụ cột cho mẹ và em'

Tháng 4/2019, sau ngày đầu tiên thi học kỳ 2, Đăng bị sốt cao. Chị nghĩ con bị áp lực học hành hay bị cảm sốt thông thường nên ra tiệm mua thuốc uống. Nhưng uống hoài không hết, chị đưa con lên bệnh viện huyện khám và chữa bệnh nhưng vẫn không khỏi.

Sau đó chị tiếp tục đưa con đi khám và chữa chị ở bệnh viện tỉnh nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ chuyển bé Đăng lên bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM để khám. Tại đây, sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ cho biết Đăng bị ung thư máu và chuyển qua bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để tiến hành hoá trị. Suốt nhiều tháng trời ròng rã, Đăng đau nhức khắp người không thể đi đứng được, mọi hoạt động đều phải nhờ mẹ ẵm hay ngồi xe lăn. Căn bệnh đã dập tắt bao ước mơ của cậu bé sống thiếu vắng tình cha và có ước mơ vun đắp hạnh phúc cho mẹ và em trai.

Sau khi vô thuốc hóa trị, Đăng trở về nhà, dù sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng phụ giúp mẹ làm việc

Khi hay tin con trai bị bệnh, cha của bé Đăng chỉ hỏi han qua loa vài lời. Khi con nằm bệnh viện, người cha cũng đôi lần ghé thăm trong chốc lát rồi ra về. Bao nhiêu gánh nặng tiền bạc dồn hết lên đôi vai người mẹ tảo tần. Nhìn mẹ một mình chăm lo cho hai anh em, Đăng thương mẹ nên tự dặn mình phải cố gắng mau khỏe bệnh để mẹ không phiền lòng. Khi có người nhắc đến cha, Đăng lại bật khóc vì tủi thân.

Khi được hỏi về tình cảm với cha, Đăng khóc tủi hờn: "Cha con đã bỏ mấy mẹ con đi lâu lắm rồi. Ở trong bệnh viện, đôi lúc con mong cha vào thăm như mấy bạn khác. Mẹ con phải chăm con không làm được nên ông bà ngoại phải đi chèo đò kiếm tiền cho con đi xe đò lên thành phố chữa bệnh".

Biết tin con bị bệnh ung thư máu, chị Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt nước mắt vào trong. Nghĩ phận mình đã bị chồng phụ bạc, đời chị chỉ mong hai đứa con được khoẻ mạnh nên người. Căn bệnh ung thư máu của Đăng khiến người mẹ trẻ không ít lần suy sụp. Khi con bị bệnh, chị Xuyên nghỉ làm công nhân để chăm sóc con. Bao nhiêu tiền chữa trị đều phải vay mượn từng đồng. Lắm lúc không xoay được tiền, chị ngồi buồn rầu nhìn con, nghĩ đến chuyện mất con mà rơi nước mắt.

Bé Đăng những ngày đầu phát bệnh, đi đứng không được, phải nằm một chỗ liên tục trong thời gian dài

Thương con cháu, cha mẹ chị Xuyên đã già nhưng đã đứng ra vay mượn tiền từ các mối quan hệ quen biết và bà con hàng xóm để cứu lấy đứa cháu. Bao nhiêu tiền mượn được cũng không thấm vào đâu so với số tiền quá lớn để chạy chữa cho bé Đăng. Ông bà ngoại đã cố gắng chèo đò đưa khách từ bờ ra cảng cá để kiếm thêm tiền chợ cá hằng ngày, lo cho cháu từng bữa ăn.

Trong vòng hơn một năm qua, cả gia đình chị Xuyên hoàn toàn suy kiệt về kinh tế, từng ngàn lẻ kiếm được từ mỗi chuyến đò của ông bà chỉ vừa đủ cho mỗi chuyến xe đi lên bệnh viện Ung Bướu của hai mẹ con. Ngoài thời gian chăm con, ai kêu làm gì, chị Xuyên cũng hăng hái đi làm tích góp từng đồng đóng viện phí. Số tiền lẻ kiếm được cũng không thấm vào đâu so với chi phí chữa trị khổng lồ.

Thời điểm này ông bà ngoại và chị Xuyên không còn biết phải vay mượn ai. Nếu cầm cố cả căn nhà tranh vách lá thì ông bà con cháu biết đi đâu mà sống. Việc chữa trị cứu lấy mạng sống cho bé Đăng rơi vào bế tắc. Chị Xuyên rất mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để có cơ hội cứu lấy sự sống cho con trai. Nghĩ đến đứa con bị cha ruồng bỏ đi theo người đàn bà khác, đang tuổi ăn học lại mắc căn bênh ung thư máu, mạng sống rơi vào nguy kịch, chị Xuyên đau lòng, khóc uất nghẹn.

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