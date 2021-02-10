Uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không?

Giảm cân 10/02/2021 21:10

Nhiều người uống nước gạo lứt như một cách để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp da. Vậy uống nước gạo lứt có tác dụng cụ thể là gì? Uống nhiều có tốt không?

Nội dung bài viết

Uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không? Nước gạo lứt có tác dụng gì đối với sức khỏe? Đây là những câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay. Gạo lứt từ lâu đã được sử dụng rất nhiều để làm bánh, bún,...Ngày nay, người ta còn nấu nước gạo lứt như một thức uống giúp bồi dưỡng sức khỏe. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tác dụng của nước gạo lứt đối với sức khỏe cũng như cân nhắc trong việc uống nước gạo lứt sao cho tốt nhất.

Tác dụng của nước gạo lứt

Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe

Nước gạo lứt được xem là một thức uống vô cùng tốt cho sức khỏe của xương và răng. Hàm lượng magie dồi dào có trong trà gạo lứt là thành phần vô cùng quan trọng (sau canxi và vitamin D) giúp hệ xương và răng chắc khỏe hơn.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên bổ sung một số thực phẩm giàu magie khác vào khẩu phần ăn hằng ngày như sữa, thịt bò, cải bó xôi,...để giúp xương và răng chắc khỏe hơn.

nuoc gao lut 1
Nước gạo lứt được xem là một thức uống vô cùng tốt cho sức khỏe của xương và răng - Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch

Gạo lứt chứa rất nhiều chất xơ và vitamin, giúp giảm bớt lượng cholesterol xấu có trong cơ thể. Từ đó sẽ giúp ngăn ngừa và giảm được nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp…

Hỗ trợ giảm cân

Nước gạo lứt còn chứa rất nhiều carbohydrate giúp bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Đồng thời tạo cảm giác no lâu và giảm bớt cơn thèm ăn. Bên cạnh đó, nước gạo lứt cũng rất ít calo nên giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ, hỗ trợ đốt cháy calo nhanh chóng hơn. Ngoài ra còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp duy trì vóc dáng thon gọn. Bạn nên lưu ý rằng, để tăng hiệu quả giảm cân bằng nước gạo lứt thì đừng thêm đường khi uống nhé.

nuoc gao lut 2
Nước gạo lứt cũng rất ít calo nên giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh sỏi thận

Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng lượng chất xơ trong nước gạo lứt có khả năng ngăn ngừa bệnh sỏi thận hiệu quả. Ngoài ra, uống nước gạo lứt còn giúp cung cấp nước hỗ trợ làm sạch muối và thức ăn thừa bên trong cơ thể. Từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ bị sỏi thận.

nuoc gao lut 3
Lượng chất xơ trong nước gạo lứt có khả năng ngăn ngừa bệnh sỏi thận hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Nếu bạn đang mắc bệnh tiểu đường thì đừng quên sử dụng nước gạo lứt thường xuyên. Nước gạo lứt rang được biết đến là có công dụng kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu, nhất là khi bạn đang uống hoặc ăn vào giữa các bữa ăn.

Dù nước gạo lứt có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, nhưng bạn cũng  cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ để biết được liều lượng sử dụng hợp lý.

nuoc gao lut 4
Nước gạo lứt rang được biết đến là có công dụng kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tâm trạng, đẩy lùi stress

Áp lực trong học tập, công việc và cuộc sống hằng ngày sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như gây hại đến thể chất của bạn. Lâu dần, những dấu hiệu này có thể gây nên tình trạng vô cảm rất nguy hiểm. Uống nước gạo lứt sẽ giúp xua tan mệt mỏi, căng thẳng nhờ các chất chống oxy hóa và vitamin có trong thành phần của gạo lứt.

Ngăn ngừa bệnh ung thư

Nước gạo lứt có chứa thành phần selen và polyphenol giúp chống bệnh ung thư hiệu quả. Đặc biệt, các thành phần này còn tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột kết, đây là bệnh dễ mắc phải khi thường xuyên ăn thực phẩm độc hại.

nuoc gao lut 5
Nước gạo lứt có chứa thành phần selen và polyphenol giúp chống bệnh ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da từ sâu bên trong

Gạo lứt là một trong những thực phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chính vì thế, uống nước gạo lứt thường xuyên không chỉ đào thải mầm bệnh ra khỏi cơ thể mà còn hỗ trợ chăm sóc da từ sâu bên trong, ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa.

Uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không?

Có thể thấy rằng, nước gạo lứt có rất nhiều công dụng tốt đối với làm đẹp và sức khỏe. Tuy nhiên, sử dụng nước gạo lứt thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất thì không phải ai cũng biết. 

Với những tác dụng tuyệt vời mà nước gạo lứt mang đến, bạn hoàn toàn có thể uống nước gạo lứt mỗi ngày. 

Đối với người có thể trạng bình thường thì nên uống từ 1 đến 2 lít nước gạo lứt mỗi ngày. Tuy nhiên, với những người có thể trạng yếu hoặc đang mang thai thì không nên sử dụng nước gạo lứt thường xuyên, nhằm tránh gây hại cho sức khỏe.

nuoc gao lut 6
Uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nước gạo lứt rang không thể để lâu quá một ngày, vì để lâu nước sẽ bị đục và thiu. Nếu dùng không hết thì nên cho vào bình, đợi nước nguội rồi để vào tủ lạnh. Trước khi uống, bạn nên hâm nóng rồi dùng.

Nước gạo lứt là thức uống dễ làm nhưng lại mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, hãy bổ sung nước gạo lứt vào thực đơn hằng ngày để cải thiện sức khỏe cho bản thân và gia đình tốt hơn. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp bạn biết được uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không cũng như những tác dụng của nước gạo lứt đối với sức khỏe.

11 lý do bạn nên sử dụng gạo lứt giảm cân nhanh và lời cảnh báo.

11 lý do bạn nên sử dụng gạo lứt giảm cân nhanh và lời cảnh báo.

Sử dụng gạo lứt giảm cân đã trở thành bí quyết “diệt” mỡ, duy trì vóc dáng thon gọn, ngăn ngừa nhiều loại bệnh hiệu quả đang được rất nhiều chị em ưa chuộng.

Xem thêm
Từ khóa:   tác dụng của nước gạo lứt uống nước gạo lứt có tốt không công dụng làm đẹp của nước gạo lứt

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng