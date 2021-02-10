Uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không? Nước gạo lứt có tác dụng gì đối với sức khỏe ? Đây là những câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay. Gạo lứt từ lâu đã được sử dụng rất nhiều để làm bánh, bún,...Ngày nay, người ta còn nấu nước gạo lứt như một thức uống giúp bồi dưỡng sức khỏe. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tác dụng của nước gạo lứt đối với sức khỏe cũng như cân nhắc trong việc uống nước gạo lứt sao cho tốt nhất.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên bổ sung một số thực phẩm giàu magie khác vào khẩu phần ăn hằng ngày như sữa, thịt bò, cải bó xôi,...để giúp xương và răng chắc khỏe hơn.

Nước gạo lứt được xem là một thức uống vô cùng tốt cho sức khỏe của xương và răng. Hàm lượng magie dồi dào có trong trà gạo lứt là thành phần vô cùng quan trọng (sau canxi và vitamin D) giúp hệ xương và răng chắc khỏe hơn.

Nước gạo lứt được xem là một thức uống vô cùng tốt cho sức khỏe của xương và răng - Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch

Gạo lứt chứa rất nhiều chất xơ và vitamin, giúp giảm bớt lượng cholesterol xấu có trong cơ thể. Từ đó sẽ giúp ngăn ngừa và giảm được nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp…

Hỗ trợ giảm cân

Nước gạo lứt còn chứa rất nhiều carbohydrate giúp bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Đồng thời tạo cảm giác no lâu và giảm bớt cơn thèm ăn. Bên cạnh đó, nước gạo lứt cũng rất ít calo nên giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ, hỗ trợ đốt cháy calo nhanh chóng hơn. Ngoài ra còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp duy trì vóc dáng thon gọn. Bạn nên lưu ý rằng, để tăng hiệu quả giảm cân bằng nước gạo lứt thì đừng thêm đường khi uống nhé.

Nước gạo lứt cũng rất ít calo nên giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh sỏi thận

Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng lượng chất xơ trong nước gạo lứt có khả năng ngăn ngừa bệnh sỏi thận hiệu quả. Ngoài ra, uống nước gạo lứt còn giúp cung cấp nước hỗ trợ làm sạch muối và thức ăn thừa bên trong cơ thể. Từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ bị sỏi thận.

Lượng chất xơ trong nước gạo lứt có khả năng ngăn ngừa bệnh sỏi thận hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Nếu bạn đang mắc bệnh tiểu đường thì đừng quên sử dụng nước gạo lứt thường xuyên. Nước gạo lứt rang được biết đến là có công dụng kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu, nhất là khi bạn đang uống hoặc ăn vào giữa các bữa ăn.

Dù nước gạo lứt có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, nhưng bạn cũng cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ để biết được liều lượng sử dụng hợp lý.

Nước gạo lứt rang được biết đến là có công dụng kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tâm trạng, đẩy lùi stress

Áp lực trong học tập, công việc và cuộc sống hằng ngày sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như gây hại đến thể chất của bạn. Lâu dần, những dấu hiệu này có thể gây nên tình trạng vô cảm rất nguy hiểm. Uống nước gạo lứt sẽ giúp xua tan mệt mỏi, căng thẳng nhờ các chất chống oxy hóa và vitamin có trong thành phần của gạo lứt.

Ngăn ngừa bệnh ung thư

Nước gạo lứt có chứa thành phần selen và polyphenol giúp chống bệnh ung thư hiệu quả. Đặc biệt, các thành phần này còn tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột kết, đây là bệnh dễ mắc phải khi thường xuyên ăn thực phẩm độc hại.

Nước gạo lứt có chứa thành phần selen và polyphenol giúp chống bệnh ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da từ sâu bên trong

Gạo lứt là một trong những thực phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chính vì thế, uống nước gạo lứt thường xuyên không chỉ đào thải mầm bệnh ra khỏi cơ thể mà còn hỗ trợ chăm sóc da từ sâu bên trong, ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa.

Uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không?

Có thể thấy rằng, nước gạo lứt có rất nhiều công dụng tốt đối với làm đẹp và sức khỏe. Tuy nhiên, sử dụng nước gạo lứt thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất thì không phải ai cũng biết.

Với những tác dụng tuyệt vời mà nước gạo lứt mang đến, bạn hoàn toàn có thể uống nước gạo lứt mỗi ngày.

Đối với người có thể trạng bình thường thì nên uống từ 1 đến 2 lít nước gạo lứt mỗi ngày. Tuy nhiên, với những người có thể trạng yếu hoặc đang mang thai thì không nên sử dụng nước gạo lứt thường xuyên, nhằm tránh gây hại cho sức khỏe.

Uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nước gạo lứt rang không thể để lâu quá một ngày, vì để lâu nước sẽ bị đục và thiu. Nếu dùng không hết thì nên cho vào bình, đợi nước nguội rồi để vào tủ lạnh. Trước khi uống, bạn nên hâm nóng rồi dùng.

Nước gạo lứt là thức uống dễ làm nhưng lại mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, hãy bổ sung nước gạo lứt vào thực đơn hằng ngày để cải thiện sức khỏe cho bản thân và gia đình tốt hơn. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp bạn biết được uống nước gạo lứt mỗi ngày có tốt không cũng như những tác dụng của nước gạo lứt đối với sức khỏe.