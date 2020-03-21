Chia sẻ bí quyết giảm cân bằng vỏ chanh đơn giản và hiệu quả

Nếu bạn đã thử qua rất nhiều cách giảm cân đơn giản tại nhà nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Đừng quá lo lắng mà hãy thử áp dụng cách giảm cân bằng vỏ chanh đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại được thân hình thon gọn.

Chanh tươi luôn được coi là một loại thần dược không những tốt cho sức khỏe mà còn được nhiều chị em biết đến với công dụng làm đẹp hiệu quả. Đặc biệt, trong vỏ chanh có chứa một lượng lớn tinh dầu, vitamin và chất xơ...Vì vậy, nước vỏ chanh là một trong những thức uống giảm cân tự nhiên vừa an toàn vừa hiệu quả.

Ngày nay, do tác động của môi trường cũng như chế độ ăn uống không hợp lý khiến tình trạng thừa cân, béo phì diễn ra phổ biến ở nhiều người. Có rất nhiều cách giúp giảm cân được mọi người chia sẻ, tuy nhiên lại không thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn. Để khắc phục tình trạng thừa cân một cách an toàn và hiệu quả, bạn có thể sử dụng vỏ chanh trong việc giảm cân, nó vừa an toàn và mang lại hiệu quả cao.

Cách giảm cân bằng vỏ chanh đơn giản ngay tại nhà

Cách giảm cân bằng vỏ chanh đơn giản ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

10 vỏ chanh

250ml nước lọc

Bình đựng nước và rây lọc.

Cách làm

Bước 1: Chanh tươi sau khi mua về rửa sạch và ngâm trong dung dịch nước muối pha loãng khoảng 15 phút. Dùng dao cắt đôi quả chanh và ép lấy phần nước cốt.

Bước 2: Tiếp theo bạn bắc lên bếp đun sôi khoảng 300ml nước lọc cùng với vỏ chanh tươi. Sau khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa đun tiếp khoảng 10 – 15 phút, rồi tắt bếp để nguội.

Bước 3: Cuối cùng, bạn dùng rây lọc loại bỏ hết vỏ chanh và ép lấy phần nước cốt rồi đổ tất cả vào bình, đậy kín và bảo quản trong ngăn mát để dùng dần.

Lưu ý khi sử dụng nước vỏ chanh giảm cân

Bạn nên dùng hỗn hợp nước vỏ chanh liên tục trong vòng 1 tuần để phát huy tối đa tác dụng, ngoài ra trước khi uống bạn có thể hòa thêm một chút nước cốt chanh. Duy trì công thức pha nước uống giảm cân này vào mỗi buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, để quá trình giảm cân được nhanh chóng, bạn nên hạn chế sử dụng đồ ăn nhanh hoặc thức ăn nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, bạn nên kết hợp ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước hoặc sử dụng các loại nước ép trái cây, sẽ giúp bạn không những giảm cân hiệu quả mà còn sở hữu một làn da trắng sáng, mịn màng.

Lưu ý khi sử dụng nước vỏ chanh giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Áp dụng cách giảm cân bằng vỏ chanh này hàng ngày sau vài tuần thực hiện đều đặn sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên với hiệu quả mà nó mang lại.

Mỗi ngày bạn uống ít nhất 3 cốc nước vỏ chanh đã chế biến theo công thức trên sẽ giúp bạn đánh bay mỡ thừa trên cơ thể hiệu quả mà không cần ăn kiêng. Ngoài ra, đây cũng là một trong những cách giảm mỡ bụng không hại dạ dày vì các chất có trong vỏ chanh không gây tác dụng phụ và ảnh hưởng đến dạ dày.

Sử dụng vỏ cam giúp giảm cân hiệu quả

Uống nước vỏ cam giảm cân cũng là một trong những phương pháp giảm cân vừa an toàn vừa hiệu quả. Trong vỏ cam có chứa nhiều chất xơ, flavonoid và vitamin, uống nước vỏ cam giúp bạn giảm cơn thèm ăn và giảm cân hiệu quả.

Chất xơ trong vỏ cam giúp tạo cảm giác no và hạn chế cơn thèm ăn. Bên cạnh đó, vitamin C có trong vỏ cam giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo một cách mạnh mẽ, giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp và tăng cường miễn dịch cho hệ tiêu hóa.

Sử dụng vỏ cam giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Công thức nấu nước vỏ cam giảm cân ngay tại nhà

Các bước chuẩn bị

Gọt lấy phần vỏ cam và mang đi rửa sạch cho hết đất cát bám dính ở bên ngoài, lau khô vỏ.

Thái vỏ cam thành từng mảnh nhỏ và dài.

Cách thực hiện

Cho vỏ cam vào nồi rồi đun sôi khoảng 5 phút, sau đó xả lại bằng nước lạnh. Tiếp tục đun thêm khoảng 2 - 3 lần để đảm bảo chất lượng nước cam tốt.

Cho vỏ cam vào nước lạnh pha thêm ít muối và ngâm qua đêm.

Vớt vỏ cam ra xả lại với nước rồi để ráo.

Cho vỏ cam, mật ong, đường vào nồi rồi đảo đều cho đến khi đường tan hết. Tiếp tục đổ nước vào cho ngập vỏ cam, đun riu riu cho đến khi vỏ cam chuyển qua trong suốt.

Cuối cùng vớt vỏ cam ra và đặt lên khay, phủ một lớp đường lên trên, kê thêm một khay bên dưới để hứng nước nhỏ ra từ vỏ cam cho đến khi vỏ cam khô hẳn.

Uống nước chảy ra từ vỏ cam trước mỗi bữa ăn sẽ giúp giảm cân hiệu quả.

Công thức nấu nước vỏ cam giảm cân ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, giảm cân bằng vỏ chanh là một trong những cách giảm cân an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần kiên trì thực hiện để có kết quả giảm cân như mong muốn. Ngoài ra, sử dụng nước vỏ cam cũng là cách giúp giảm cân nhanh chóng và hiệu quả, bạn có thể tham khảo công thức trên và thực hiện ngay tại nhà để nhanh chóng có được thân hình thon gọn như mong muốn. Chúc bạn luôn khỏe đẹp và tự tin.