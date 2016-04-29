YouTV- Mang sắc màu cuộc sống đến với phụ nữ Việt

Giải trí 29/04/2016 13:42

Không chỉ sở hữu kho nội dung phong phú, hấp dẫn dành riêng cho phụ nữ và gia đình, YouTV còn mang đến những chương trình quốc tế đặc sắc được phát sóng độc quyền cũng như hàng loạt các chiến dịch dành cho cộng đồng mang đậm tính nhân văn.

Thu hút sự quan tâm của thiếu nhi tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, “Hi5 – Cùng hát cùng chơi”- chương trình nổi tiếng của Australia dành riêng cho các bạn khán giả nhỏ tuổi đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các khán giả nhí Việt Nam khi được Tập đoàn IMC mua bản quyền và phát sóng độc quyền trên màn ảnh nhỏ YouTV 

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Hi5 - Cùng hát cùng chơi.

Với nội dung được khai thác từ những chủ đề quen thuộc hàng ngày trong cuộc sống, “Hi5 – Cùng hát cùng chơi” không chỉ là sân chơi giải trí mà ở đó các bạn khán giả nhí còn được học hỏi, khám phá thêm rất nhiều điều lý thú, bổ ích thông qua những câu chuyện, tình huống ngộ nghĩnh, những bài hát vui nhộn cùng những tiếng cười sảng khoái.

 

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Nhóm Hi-5 biễu diễn tại concert Hi5 – Cùng hát cùng chơi tổ chức ở Việt Nam.

Bên cạnh việc mang đến cho các bé một sân chơi âm nhạc đa sắc màu cùng kiến thức bổ ích qua màn ảnh nhỏ, YouTV còn mang đến chuỗi live concert hoàn toàn miễn phí dành riêng cho các khán giả nhí mang tên “Hi 5 – Cùng hát cùng chơi”. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, concert Hi5 – Cùng hát cùng chơi đã đem đến những phút giây thư giãn sảng khoái, thú vị cho các khán giả nhí. 
 
 

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Hàng ngàn trẻ em Việt Nam thích thú tham gia concert Hi5 – Cùng hát cùng chơi.

Trong thời gian tới, YouTV sẽ tiếp tục khai thác độc quyền hàng loạt những chương trình giải trí đặc sắc mang tính giáo dục cao dành cho thiếu nhi. Đây cũng là một trong những nỗ lực của YouTV trong việc mang đến cho trẻ em Việt một trong những sân chơi bổ ích trong thời điểm còn quá thiếu những sân chơi mang tính giáo dục dành cho trẻ em.

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Một triệu nụ cười của phụ nữ Việt Nam.

Với thông điệp “Một việc làm yêu thương – Triệu nụ cười hạnh phúc”, ngay từ khi ra mắt vào năm 2015, Một triệu nụ cười của phụ nữ Việt Nam đã mang đến những niềm vui bất ngờ, những khoảnh khắc hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ trên khắp cả nước.
 
 Với hàng triệu món quà sẻ chia, đó là những bông hoa tươi thắm, là tâm huyết, là lòng nhiệt tình của hàng trăm đại sứ cùng các tình nguyện viên của chiến dịch đã tạo nên những tình tiết lý thú và chân thật về cảm xúc của phái đẹp từ việc được nhận hoa bất ngờ, đặc biệt, người thụ hưởng sẽ không biết được máy ảnh sẽ bắt lấy khoảnh khắc bất ngờ cùng nụ cười hạnh phúc của mình. Tính nhân văn của chiến dịch cũng là bài học lớn lao để mỗi người biết dành nhiều thời gian hơn cho nhau, biết san sẻ niềm vui để cùng lan tỏa niềm hạnh phúc đến với cộng đồng.

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Trung Thu hội ngộ.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014, Trung Thu hội ngộ không chỉ mang ý nghĩa là một chương trình vì cộng đồng đề cao tính nhân văn, nhằm mang đến cho những mảnh đời khó khăn, những phận đời cơ nhỡ cơ hội được đón một mùa trăng rằm đầm ấm, đoàn viên. 

Với thông điệp dung dị, gần gũi, Trung Thu hội ngộ sau 2 năm tổ chức đã góp phần gắn kết tình người trong xã hội, xóa bỏ khoảng cách giàu - nghèo, phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, tạo nên tính lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về sự sẻ chia “lá lành đùm lá rách” giữa cộng đồng với nhau, đặc biệt là trong mỗi độ Thu sang.
 
Với kho nội dung phong phú xoay quanh 5 mảng đề tài cần thiết cho đời sống của người phụ nữ hiện đại như: Công việc & Xã hội, Góc riêng, Gia đình, Sức khỏe, Giải trí, YouTV là nơi đáp ứng mọi nhu cầu về văn hóa, tinh thần, giúp thế giới phụ nữ khám phá những điều diệu kỳ trong cuộc sống, những bí quyết vàng trong việc chăm sóc bản thân, gia đình, con cái, phát triển sự nghiệp cũng như xây dựng các mối quan hệ xã hội...

Đây cũng chính là một trong những nỗ lực rất lớn của YouTV trên hành trình chinh phục trái tim khán giả để ngày một xứng đáng hơn với khẩu hiệu “YouTV – Điểm tô cuộc sống”.

Đón xem YouTV trên Truyền hình vệ tinh K+ (kênh 61); VTC (kênh 88/SD, kênh 128/HD); HTVC (kênh 39/Analog; kênh số 90/Digital); VTVCab (kênh 123/Digital; kênh 56/Analog); BTS (kênh 9/Analog & Digital); RTB (kênh 14); SDTV (kênh 14)

Chi tiết xem tại: www.youtv.vn hoặc f/ KenhYouTV.

 

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