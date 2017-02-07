Dẫu vậy, mỗi khi xem lại đoạn clip bạo lực này, không ít mẹ bỉm sữa đã không kìm chế được cảm xúc. Là một người mẫu nổi tiếng và là mẹ của các con, Xuân Lan cũng lên tiếng trước sự việc trên. Trong dòng trạng thái của mình, Xuân Lan đã gọi cô giáo bạo hành là 'các con quỷ vô nhân tính'. Cô cũng thẳng thắn cho biết, nếu đặt trường hợp là mẹ của bé bị bạo hành thì sẽ không không đủ bình tĩnh để chờ pháp luật can thiệp.

Vụ việc cô giáo tại một trường mầm noin ở Hà Nội dùng dép bạo hành trẻ đang gây phẫn nộ dư luận. Đoạn clip ghi lại sự việc cũng được chia sẻ chóng mặt cùng các bình luận vô cùng bức xúc của dân mạng. Nhanh chóng sau đó, danh tính của cô giáo bạo hành trẻ được công khai rõ ràng và phải làm tường trình, bị buộc thôi việc để chịu trách nhiệm trước các hành động của mình.

"Mình mà là mẹ của các bé bị bạo hành ở Hà Nội thì các con quỷ vô nhân tính kia sẽ nguy to ! Mình không đủ bình tĩnh để chờ pháp luật can thiệp đâu trời ạ.

Trẻ con mà chúng nó đối xử như thế thì chúng nó chẳng phải tính người.

Cầm dép tổ ong mà quật vào đầu chúng nó 1000 lần và không cho chúng nó khóc.

Lên gối 1000 lần vào bụng chúng nó mà không cho chúng nó kêu!!!

Không cho chúng nó ăn uống ị tè gì cả!! Nếu chúng nó đi thì đánh !!!!

Má nó!!!

Xin lỗi cả nhà em nhịn 2 ngày nay rồi. Nhưng hôm nay em xem thêm clip nghe tiếng khóc của các con em không chịu nổi.

Thiệt là lên cơn!!!!".

Chia sẻ của Xuân Lan cũng nhận được sự quan tâm và đồng cảm từ các mẹ bỉm sữa. Tuy nhiên, là một nổi tiếng và có sức ảnh hưởng đến dư luận, nhiều bình luận khuyên cô nên dữ bình tĩnh hơn.