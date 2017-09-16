Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu

Giải trí 16/09/2017 15:02

Để hóa thân thành nữ ca sĩ quốc tế Katy Perry, bé Bích Ngọc, con gái ca sĩ Trang Nhung - thí sinh "Gương mặt thân quen nhí" 2017 đã có những động tác mạo hiểm trên sân khấu khiến cho cả hai bà mẹ đang ngồi ghế giám khảo lẫn ghế... khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, vui mừng, sung sướng, rưng rưng.

Mở đầu chương trình Gương mặt thân quen nhí 2017, bé Bích Ngọc lựa chọn hình tượng mà mình sẽ hóa thân trên sân khấu là nữ ca sĩ quốc tế Katy Perry với phần trình diễn ca khúc nổi tiếng: Roar.

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 1

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 2

Khác với những tiết mục ở những đêm thi trước, màn trình diễn lần này được bé Bích Ngọc tái hiện từ chính MV của nữ ca sĩ đình đám này. Bởi vậy, Bích Ngọc buộc phải thể hiện khả năng biểu cảm và những động tác vũ đạo mạnh mẽ, điêu luyện.

Từng nét biểu cảm, từ ánh mắt sợ hãi đến sắc lạnh, hoang dại khi thể hiện bản lĩnh của nhân vật trong hành trình từ một cô nàng hành khách bị tai nạn máy bay trở thành chúa tể của rừng xanh.

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 3

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 4

Điều đáng chú ý, tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng bé Bích Ngọc không hề sợ hãi khi phải cùng vũ đoàn trình diễn những động tác đứng hay nhào lộn trên cao.

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 5

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 6
Bé Bích Ngọc thể hiện rất đạt hình tượng nhân vật mà mình hóa thân, từ ánh mắt cho đến vũ đạo đều rất hoàn chỉnh

Ngồi ở vị trí khán đài theo dõi toàn bộ tiết mục của con gái, vì thương con nên ca sĩ Trung Nhung đã không thể kìm được nước mắt.

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 7

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 8
Trang Nhung lau nước mắt vì thương Bích Ngọc - Ảnh chụp màn hình

Hiền Thục xúc động, nhanh chóng lau nước mắt nhận xét về tiết mục của con gái ca sĩ Trang Nhung: “Đối với một đứa bé, phải thực hiện nhiều động tác nhào lộn, xoay, đưa lên cao như vầy là một điều đáng khâm phục. Nhưng con không sợ hãi, trong ánh mắt của con thể hiện sự quyết tâm. Cô cảm thấy rất xúc động, vừa thương vừa ngưỡng mộ”.

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 9
Nữ giám khảo Hiền Thục bật khóc khi xem tiết mục của bé Bích Ngọc - Ảnh chụp màn hình

Trang Nhung và Hiền Thục đều là hai người mẹ. Khi thấy con của mình, và một thí sinh cũng là con gái như con của mình, trình diễn những động tác nhào lộn, xoay hay đưa lên cao một cách mạo hiểm như vậy, cả hai đều cảm thấy thương đứa con đó hơn bao giờ hết nên đã không thể ghìm được cơn xúc động.

Xót lòng cảnh 2 bà mẹ rớt nước mắt theo dõi thí sinh nhí diễn cảnh mạo hiểm trên sân khấu - Ảnh 10

Hai giám khảo Hoài Linh và Xuân Bắc cũng dành tặng cho bé Bích Ngọc nhiều lời khen vì có phần hóa thần thành Katy Perry hoàn chỉnh.

Kết thúc chương trình, Bích Ngọc và Thụy Bình cùng nhận được số điểm cao nhất của ban giám khảo, cả hai nhận đồng giải nhất tuần 5 với giải thưởng 100 triệu đồng.

(Ảnh: BTC cung cấp)

 

 

 

 

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