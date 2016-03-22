Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 64: Sanchi "cười đắc thắng" khi muốn bố Shiv phá hủy mọi thứ

Tập phim bắt đầu với hình ảnh Ghena đang xoa bóp cho bà nội, bà hỏi Ghena rằng Ganga đã uống sữa chưa, Ghena nói cô đã uống một chút. Basant nói ông phải đi làm, ông khuyên bà nội nên ngủ trên giường thay vì trên sàn cho đỡ đau lưng nhưng bà nội khá cứng rắn, bà có vẻ không thích điều Basant nói cho lắm. Basant mang tập tài liệu đi và để quên điện thoại. Bà nội hỏi Makhan thì ông nói Basant đã ra khỏi nhà rồi. Ghena nói chồng mình chắc sẽ sớm quay về.

Khung cảnh được trang hoàng rực rỡ, mọi người nhảy nhót vui vẻ, tiếp đó là hình ảnh Anandi và Shiv cười rạng rỡ, bên cạnh là vẻ mặt hạnh phúc của vợ chồng Bhairon và Sumitra. Nhưng ở phía xa, Sanchi đang đứng với bạn, ánh mắt giận dữ nhìn về phía họ. Ankita khiêu khích Sanchi. Sanchi uống rượu vang và nói cô đã sẵn sàng để đối mặt với họ. Ira nhìn thấy Sanchi đang đi thẳng tới chỗ Sumitra , bà định đi tới chỗ Sanchi nhưng một vị khách tò mò khiến bà phải tiếp chuyện, Ira xin lỗi vị khách đó và đi tới chỗ Sumitra.

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Nguyễn Lan Phương - Cô dâu 8 tuổi

Sumitra đang nói chuyện về Ganga, bà nói bà đang chăm sóc cô như một người mẹ lo lắng cho sự sống của đứa con. Đột nhiên bàn tay Sanchi chạm vào vai bà, Sanchi chào hỏi và gọi Sumitra là mẹ. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, Sumitra hỏi thăm Sanchi. Sanchi nói bây giờ cô có thể gọi Sumitra là mẹ, Bhairon là ba không, điều đó có làm họ khó chịu không. Sanchi nói có lẽ mọi người đã biết những tin mới về cô thông qua chị dâu Anandi, Anandi đã chăm sóc cho Sanchi và giảng đạo cho cô rất nhiều- Sanchi với giọng điệu mỉa mai nhìn mọi người. Cô ta tiếp tục nói giờ đến lượt Sumitra giảng đạo cho cô rồi. Ira tới và kéo Sanchi đi, Sanchi từ chối, cô ta nói cần nói chuyện với họ nhưng Ira đã mang con gái mình ra chỗ khác.

Shiv có điện thoại, anh nghe điện và trở nên căng thẳng, Shiv ra chỗ khác nghe điện thoại, khi quay trở lại anh xin lỗi mọi người vì đã để cuộc nói chuyện này cắt ngang lễ kỉ niệm.

Mahi yêu cầu mọi người nổ một tràng pháo tay cho hạnh phúc của anh trai và chị dâu mình.

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Tại dinh thự

Bà nội đang ghi chép gì đó, còn Ghena hỏi bà muốn ăn gì cô sẽ nấu. Bà nội nói không và nói cả nhà sẽ ăn khi Basant về. Y tá bước vào và nói Ganga đang có dấu hiệu khó thở, bà nội hỏi cô đã gọi Jagdish chưa, cô y tá trả lời Jagdish không nhấc máy. Bà nội gọi đến bệnh viện, một nhân viên nói Jagdish đang phẫu thuật. Mọi người đều lo lắng cho Ganga khi mà Basant không có ở nhà.

Tại lễ kỉ niệm

Shiv và Anandi trao nhau vòng hoa trong tiếng vỗ tay của mọi người. Mahi khuấy động sân khấu, anh mời mọi người cùng nhảy múa. Ai đó đều vui vẻ. Shiv và Anandi hạnh phúc nhìn những nụ cười của mọi người. Mahi mời Anandi cùng anh nhảy múa nhưng cô từ chối. Sumitra cô không thích sao, cô trả lời cô không có hứng thú với mấy điệu nhảy. Những đứa trẻ mồ côi tới chúc mừng lễ kỉ niệm của hai người. Người phụ trách nói họ có món quà sẽ khiến cho đôi vợ chồng hạnh phúc. Họ giới thiệu đứa bé mà hai vợ chồng nhận nuôi có tên là Amol Shivraj Shekhar. Thằng bé là món quà mà trại trẻ mồ côi dành tặng cho hai vợ chồng. Anandi hạnh phúc nhìn Amol, cô dường như không tin vào tai mình nữa. Shiv nói với Anandi rằng anh đã từng nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn và bây giờ đúng là vậy. Hai vợ chồng Bhairon có vẻ rất ngạc nhiên, còn Anandi tới và ôm Amol trìu mến. Ira và Sanchi không hề vui với hạnh phúc mới của đôi vợ chồng.

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Tại dinh thự

Nhân viên y tá nói không có xe cứu thương nào rảnh lúc này, bà nội lo lắng không biết làm gì .Y tá nói họ không thể đợi lâu và cần đưa Ganga tới bệnh viện ngay lập tức, bà nội đồng ý và nói mọi người sẽ mang giường của Ganga lên xe jeep để mang cô tới viện.

Tại lễ kỉ niệm:

Shiv giới thiệu Amol là con trai của anh và Anandi với mọi người, vợ chồng anh đã nhận nuôi thằng bé. Những người quản lí trại trẻ đã gửi bó hoa đẹp nhất cho lễ kỉ niệm của hai người, thằng bé là món quà quý giá nhất họ nhận được. Ông nội và Alok rất hạnh phúc còn mọi người bắt đầu bàn tán tại sao họ lại quyết định nhận nuôi đứa bé trong khi họ có thể có được con của riêng mình, và có thể một trong hai người không thể sinh con. Rồi họ hỏi Ira bà có hạnh phúc với quyết định này của con trai và con dâu không, bà gượng gạo nói bà hạnh phúc khi con bà hạnh phúc. Alok gợi ý Ira tới gặp Amol.

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Sumitra nói với Bhairon dù Anandi có làm gì, bà cũng không hề có ý kiến gì cả, bà nói điều đó sẽ tốt cho đứa bé nhưng sẽ rất khó khăn để chăm sóc nuôi nấng nó. Bhairon nói Anandi sẽ luôn hạnh phúc khi người khác được hạnh phúc, ông nói chắc chắn Shiv và con gái ông sẽ nuôi dạy thằng bé trong niềm vui, ông rất tự hào về Anandi, cô đã cho mọi người thấy trái tim cô vô cùng nhân hậu. Sumitra đồng ý với chồng mình. Suy nghĩ của Anandi rất cởi mở và nhân hậu.

Tại dinh thự

Bà nội, Ghena và y tá đẩy giường bệnh lên xe jeep, Ganga thở gấp khó khăn. Đi tới bậc cầu thang trước cửa, chiếc giường tuột khỏi tay mọi người và trượt xuống. Màn hình ngưng lại trên gương mặt sợ hãi của bà nội.

Tập 64b

https://www.youtube.com/watch?v=QmPZGeLSdyk

Ganga đang đau đớn, bà nội, Gehna cùng y tá đưa Ganga ra nhưng lại vướng phải bậc thềm, mọi người cố gắng nâng chiếc giường nhưng không may không điều khiển được chiếc giường cùng Ganga lao xuống thềm, bà nội và bác Gehna hoảng hốt. May mắn Jagdish đến kịp thời và nắm lấy thành giường, anh bế Ganga lên đến bệnh viện kiểm tra.