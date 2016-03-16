Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 52: Sanchi chỉ thẳng mặt, thách thức Anandi và Shiv

Tập phim bắt đầu với cảnh bà nội hồi tưởng về Anandi và nói với Ganga rằng Anandi giống như một làn gió mát lành, cô ấy đã làm tan chảy trái tim sắt đá của bà bằng tình yêu thương của mình. Ganga đang massage chân cho bà nội thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô lấy cớ đi xem Mannu thế nào và chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cô nghĩ rằng cô cần phải giấu chuyện mình đang mang thai và không thể để cho ai biết.

Basant đang hát lori cho bé Bhairavi. Ông và Gehna cùng nói về tình thương mà họ dành cho cô công chúa nhỏ. Basant đánh giá cao Jagdish và nói: Anh không thể tin được làm thế nào mà Jagdish có thể đối phó được với tình huống này. Gehna nói: Jagdish đã chấp nhận sự thật, nhưng chị Sumitra thì không. Chị ấy không thể chịu được việc Jagdish không có con. Basant nói: Anh muốn giúp đỡ thằng bé vì trước đây nó đã giúp chúng ta có được Bhairavi. Phải có giải pháp cho vấn đề này chứ. Gehna nói: Chúng ta nên nói chuyện với Jagdish. Basant bảo: ngày mai anh sẽ đi nói với nó.

Ông nội đang ngồi một mình ở bàn ăn, ông hỏi Anandi về những thành viên khác trong gia đình. Anandi lắc đầu ý rằng họ không đến. Sanchi đi tới và nói rằng Anandi không lo lắng cho mẹ của cô. Cô cong cớn bảo tự cô có thể chăm sóc cho mẹ của mình, Anandi cứ đi mà chăm sóc cho chồng và người mẹ chồng thực sự đi. Ông nội quát Sanchi và nói: Gia đình này là một, sao cháu dám nói như thế hả Sanchi? Sanchi xin lỗi ông và nói rằng Anandi đừng có đến trước mặt Ira.

Anandi hỏi Shiv: Hôm nay anh sẽ mặc gì đến văn phòng? Shiv bảo hôm nay anh không đi làm. Anandi nói: Anh đừng tự gây rắc rối cho mình, anh không thể phớt lờ công việc của mình như vậy. Anh còn có rất nhiều trách nhiệm ở văn phòng, những việc gia đình sẽ không có hiệu lực ở đó đâu Shiv. Shiv đồng ý và xin lỗi vì đã nói chuyện thô lỗ với cô. Anandi nói rằng cô sẽ mang đồ ăn và họ sẽ cùng ăn trưa.

Jagdish nói với Pasha: Bây giờ ông đã khoẻ rồi, ngày mai ông có thể xuất viện. Pasha lo lắng và nhớ lại lúc ông bị những kẻ côn đồ truy đuổi. Ông nghĩ rằng nơi này an toàn với ông, nếu ông rời khỏi đây, chúng sẽ có thể dễ dàng xác định vị trí và giết ông. Ông nghĩ mình cần phải làm gì đó.

Shiv đi tới văn phòng và nhìn thấy các nhân viên đang tán gẫu về các ngôi sao điện ảnh. Anh tức giận nói với họ: Mấy người không còn gì để làm hay sao? Hãy tập trung vào công việc của mình hơn là tụ tập lo mấy chuyện ngồi lê đôi mách đó. Anh nhớ lại lời của Ira và trở nên căng thẳng. Anh cứ cáu gắt vô cớ với nhân viên, nhưng sau đó lại xin lỗi vì hành vi của mình.

Basant nói với Bhairon: Anh muốn nói chuyện với em về Ganga. Chúng ta đều đã im lặng khi biết con bé không thể làm mẹ được nữa. Nhưng mọi người đều rất mong được nhìn thấy con của nó và Jagdish. Phải có giải pháp nào cho vấn đề của Ganga chứ? Bhairon nói rằng: Jagdish cũng có thể nhận thức được việc điều trị y tế. Em sẽ nói chuyện với nó.

Anandi mang nước cam đến cho Sanchi. Cô dặn Sanchi mau uống đi. Sanchi mỉa mai: Chị sẽ nhận được giải thưởng dành cho những người gặp khó khăn. Cô đổ cốc nước vào trong chậu cây giả ngay trước mặt Anandi và nói: Chị hãy mang cho tôi một cốc nước khác mà không có thuốc. Tôi đã biết rõ thủ đoạn của chi rồi Anandi. Chị trộn thuốc vào trong thức ăn rồi mang cho tôi. Tôi nói cho chị biết, tôi là người được ăn học đàng hoàng, tôi không phải loại người nhà quê thất học đâu chị dâu. Shiv đi vào và cảnh cáo Sanchi: Sao em dám nói chuyện vô lễ với cô ấy? Sanchi thô lỗ nói rằng không ai được can thiệp vào cuộc sống của cô, đặc biệt là những người không có bất cứ quyền gì với cô. Shiv choáng váng và cảm thấy đau nhói.

Tập 52b

https://www.youtube.com/watch?v=8_Ix-7mjQQ4

Tập phim bắt đầu với cảnh Sa đang gắt gỏng với An trong cách ứng xử vô lễ. An bị sốc vì hành vi vô lễ của cô ta. Sh đi vào và cảnh báo Sa và bảo cô hạ thấp giọng xuống. Anh làm cho nó rõ ràng rằng những việc An làm đều là vì sự cải thiện của cô theo lời khuyên của bác sĩ. Sa nói vô lễ với anh và nói: không ai được can thiệp vào cuộc sống của cô. Sh sốc và choáng. Anh bảo cô hãy suy nghĩ về lời nói của mình. Sa nhắc lại rằng không ai được can thiệp vào cuộc sống của cô đặc biệt những người này không có bất kì quyền gì với cô. Sh không thể chịu được sự sỉ nhục vô lễ này và thấy bị tổn thương. An hỏi cô ta có phải đã mất sự tôn trọng người lớn hay sao, Sh là anh trai cô. Sanchi nói rằng Shiv không phải anh trai cô. Anandi tức giận cảnh báo cô ta rằng cô sẽ không tha thứ nếu cô ta làm tổn thương Shiv thêm lần nữa. Sanchi nhìn chằm chằm thẳng mắt Anandi.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

An đi tới chỗ Shiv và nói với anh rằng Sa vẫn chỉ là trẻ con và bảo anh hãy bỏ quan cho Sa. Sh nói anh đã bỏ qua cho cô nhưng anh bị tổn thương vì cô không chấp nhận anh là anh trai. An nói với cô rằng cô ấy có thể nghĩ như vậy nhưng em gái và anh trai là mối quan hệ không bao giờ chấm dứt. Sh nói rằng anh yêu thương cô ấy rất nhiều và sẽ luôn quan tâm dạy bảo cô và hi vọng cô hiểu được tình yêu và sự quan tâm của anh. Anh nói với cô rằng cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói chuyện với mẹ Choti. Anh khóc và nói anh không biết cách để nói chuyện với bà. Meena đến phòng của Shiv. An bảo bà hãy đi vào và cô xin phép. Sh đối mặt với bà một cách lúng túng. Me xin lỗi anh và bảo anh đừng căng thẳng về chuyện anh nên gọi bà hay Ira, vấn đề là ở cảm xúc, tình yêu và sự hòa hợp.

Shiv nói rằng anh rất tự hào về bà và sự hi sinh của bà, thật không dễ gì để có thể hi sinh như vậy và con tự hào đã được sinh ra từ dạ con của mẹ. Me đổ lỗi cho bản thân cho những rắc rối của anh. Sh nói với bà rằng bà đã làm mọi thứ và cho anh sự chăm sóc dạy dỗ như một người mẹ tốt. Me nói: mẹ nghĩ con đã rất giận mẹ. Sh nói không, anh đã cố gắng hiểu và chấp nhận sự thật này, anh nói mẹ Ira đã rất xáo trộn. Me hi vọng rằng chị dâu sớm hiểu và tha thứ cho bà. Me bảo: con hãy luôn hạnh phúc như vậy, con cùng với chúng ta. Bà đặt tay lên má anh. Sh gật đầu trong khi giữ lấy tay bà.

Pasha đang xem bộ đội diễn tập trên ti vi. Ông ngồi dậy và nói người lính trên ti vi bên phải thẳng. Ja đi tới và thấy ông đang xem diễn tập. Anh hỏi ông, phải chăng ông ở trong quân đội. Pasha sốc và ngồi xuống. Ja nói: ông có thể là một người chỉ huy trong quân đội, báo cao sẽ đến sớm và ông sẽ được đi. Pasha sốc. Ja hỏi ông sẽ đi đâu? Pasha nói ông không thể đi. Ja nói chúng tôi sẽ nhờ công an tìm giúp gia đình ông. Pasha nói không. Ja bảo ông hãy nhớ lại mọi chuyện. Pasha nói ông không thể nhớ được. Ja bảo ông rằng ông có thể ở lại đây thêm 2, 3 ngày nữa. Pasha cảm ơn anh. Ja nghĩ rằng có thể ông ấy đến từ nước ngoài hoặc từ chính đất nước này. Pasha nghĩ rằng phải làm điều gì đó để được ở lại bệnh viện. Ga nói với Ja rằng ông ấy có thể đến từ một gia đình tốt. Ja nói ông ấy không thể nhớ lại điều gì, ông ấy biết rất nhiều về Udaipur và ông ấy có thể có liên hệ với Pichola. Ga gọi ý chúng ta nên cho ông ấy tiền. Ja khen ngợi suy nghĩ của cô. Y tá đến và bảo Ga đi tới khu trẻ em. Ga rời đi.

Pasha cố tình trượt chân từ trên ghế đẩu xuống để được ở lại bệnh viện thêm ít ngày. Me đang nhìn bức ảnh của Sh và nói bà đã giấu đi tình yêu và cảm giác của một người mẹ một thời gian dài nhưng không thể giấu nó lâu thêm nữa. Bà nói: mẹ rất nóng lòng muốn được ôm con. Ira nhìn thấy và bà khóc.

Sa đi tới và hỏi Ira đang nghĩ gì. Ira nói bà đang nghĩ về sự hi sinh của Me và nói thật không dễ dàng gì để đưa đứa con đầu lòng của mình cho người khác. Sa nói: mẹ đang cảm thấy mẹ có lỗi. Ira nói bà đang khép mình với Me và có thể bà ấy cũng bị tổn thương. Bà khóc một cách thảm thương. Sa nói đó không phải sự tổn thương mà là tội lỗi của bà ấy, bà ấy đã làm sai vì vậy bà ta phải sửa lại cho đúng, bà ta có lỗi với mẹ vì mẹ đã đánh mất đứa bé. Cô ta khiêu khích Ira chống lại Me. Sa nói: bà ta giảm bớt gánh nặng trái tim bà ta và đưa cho mẹ đứa trẻ, chỉ cs mẹ bị mất chứ không phải bà ta, bây giờ mẹ Choti sẽ cho thấy quyền của bà ta đối với Sh. Ira căng thẳng và ủ rũ trong những lời nói của Sa. Xem tập tiếp theo tại đây