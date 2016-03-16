Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 51: Jagdisk lại làm người hùng cứu bố của Shiv

Tập phim bắt đầu với cảnh những tên đâm thuê chém mướn đi tới chỗ chủ của chúng Bhaiji và báo với hắn ta rằng chúng không thể tìm được Pasha . Bhaiji tát anh ta đánh tất cả bọn chúng và nói chúng là đồ vô dụng. Một số tên khác đến và báo với hắn ta rằng anh ta đã biết được nơi ở của Pasha và nói với hắn ta rằng Pasha đang ở trong bệnh viện của J . Bhaiji bảo chúng hãy sớm kết liễu Pasha . Ira nhìn vào phong bì đựng vé máy bay và nhớ lại Shiv đã tặng chúng trong dịp kỷ niệm của họ. Những giọt nước mắt của bà rơi trên chiếc vé trong sự tức giận. Sanchi nói với Ira hãy đi đi đâu một chuyến xa. Ira nói chúng ta sẽ đi vào một ngày nào đó. Sanchi nói rằng cô sẽ đi làm trà mang cho bà. Daddu đến và nhìn thấy những giọt nước mắt trên tấm vé.

Tại bệnh viện, Pasha đang làm một bức phác họa của chiếc áo. J đi tới và khen bức phác họa của ông. Anh nói rằng chiếc áo này là ở Udaipur và hỏi ông phải chăng ông đến từ Udaipur . J hỏi: ông đến đây bằng cách nào và hỏi rất nhiều câu hỏi. Anh hỏi: tại sao trông ông có vẻ sợ hãi? Pasha nói ông hiểu hết mọi thứ nhưng ông không biết điều gì về bản thân, ông không nhớ được chuyện gì cả. J nói ít nhất ông đang nói chuyện với tôi và ra quyết định rằng có thể ông đã bị tai nạn.

G đi tới và đặt tika lên trán của J . J nói: người em còn rất yếu, bằng cách nào em có thể giữ được sự nhanh nhẹn như vậy? Ganga nói cô đã ăn sabodana khichdi. Pasha bảo cô hãy đặt ti ka cho ông nữa. Ganga đặt tika lên trán của ông. Pasha nghĩ rằng ông đã thực hiện mọi hoạt động mà không biết bất thứ gì, hơn nữa họ sẽ giết ông – người đã đến từ vùng biên giới (Dường như ông chính là Anoop – ba của S, người đã trốn được từ sự bắt giữ của kẻ thù). Ông nói rằng đây là nơi an toàn nhất đối với ông. Ông nói xin lỗi J .

Daddu nói với Ira hãy tha thứ cho Alok và đừng tự làm mình buồn phiền nữa. Ông nói: cả hai con đã chia sẻ với nhau 37 năm hôn nhân, Alok không có lỗi, con có thể đương đầu với việc để mất đứa bé sao, con đã đau đớn và có thể chúng ta đã mất con, Alok và Meenu đã giữ con lại, con chỉ thấy được một mặt nhất định trong toàn bộ mọi phương diện, con đã có rất nhiều hạnh phúc vì Shiv , con có thể khóc và đổ lỗi cho thần linh, ít nhất con không biết rằng con đã có được tình yêu của một đứa con.

Sanchi đến và nói rằng điều đó thật bất công, mối quan hệ đã bị thay đổi, cho đến ngày hôm qua thì Shiv vẫn là con trai của mẹ chứ không phải của ai nữa, mẹ như một người đầy tớ cho anh ấy. Daddu bảo cô hãy câm miệng lại, không được tham gia vào cuộc nói chuyện của người lớn. Ira lại nói rằng con bé đã nói rất đúng, con đã yêu cậu ta như con trai của mình nhưng cậu ta lại không phải là của con, con đã muốn cống hiến cả đời mình và mọi thứ cho con trai của con, nhưng con đã cho đi tình yêu của mình tới một đứa trẻ khác, con chỉ là người được giao cho việc trông nom Shiv mà thôi.

Daddu bị sốc và hỏi tình yêu mà bà ấy dành cho Shiv sẽ giảm đi sau khi sự thật bị bại lộ hay sao? Shiv cũng nghe thấy những điều này và tuyệt vọng. Ira nói rằng bà không biết và đổ lỗi cho Alok và Meenu vì tình trạng của bà. Bà nói họ đã để bị lộ với bà và đã giấu mọi người, bà không muốn cách bà xử lý việc mất đi đứa con nhưng có thể bà sẽ chấp nhận việc đó, bà sẽ thừa nhận Shiv như là con trai của Meenu . Daddu nói: vì vậy con không muốn bước ra từ quá khứ tối tăm. Ira nói họ đã lấy mất hiện tại của bà.

Su bảo với Bhairon rằng Bhairavi rất giống Gehna . Bhairon nói rằng J cũng giống bà. Su kéo chân ông và nói tính các của anh không giống như J . Bhairon nói J sẽ trở thành người giống như ông bây giờ. Su nói rằng J và con trai của Ganga sẽ rất vui sướng. Bà tự nhiên buồn khi nghĩ rằng Ganga không thể cho họ một người thừa kế. Bhairon nói rằng họ có thể sẽ bị tổn thương khi nghĩ về điều này, không ai có thể thay đổi vận mệnh được. Ông khen Ganga và nói rằng J đã trở thành một con người có trách nhiệm hơn khi cô âuy bước chân vào cuộc đời anh.

Daddu hỏi Me: phải chăng Anoop cũng biết Shiv là con trai nó? Meenu nói rằng những ngày đó ông thưởng xuyên căng thẳng vì ông đã lên vùng biên giới, Alok và bà đã tự quyết định mà không nói cho ông bất cứ điều gì, Alok đã nói chúng ta sẽ nói chuyện với anh ấy sau, bà đã cảm thấy tội lỗi nhưng sau đó Mahi và Sanchi được sinh ra, và đến tin về cái chết của ông vì đạo nghĩa. Daddu nói Ira và Shiv đều run rẩy cùng với sự thật này. Alok đi tới phòng của Shiv , ông ngồi xuống và nói với Shiv phải chăng anh bắt đầu ghét ông từ sau khi biết được sự thật. Shiv nói anh không ghét ông hay bất kì ai khác. Anh nói: con hiểu tại sao ba làm chuyện đó, nhưng con sẽ cần có thời gian để vượt qua được chuyện này. Alok xin lỗi anh. Shiv nói ba không nên xin lỗi con. Alok buồn bã rời đi.

Tập 51b:

https://www.youtube.com/watch?v=dCBXeDASM0E

Tập phim bắt đầu với cảnh An đang nói với Sh rằng cô biết anh bị tổn thương bởi những lời nói của mẹ và Sa. Cô nói họ cũng bị chao đảo với sự thật giống như anh, mẹ và mẹ Choti đều cần anh. Sh nói anh biết và muốn đi gặp bà. Mahi hỏi Me chìa khóa xe đạp của anh. Bà đưa cho anh, Mahi ôm lấy bà và nói mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Me nói rằng bà không thể là một người mẹ tốt, bà cần sự giúp đỡ vì bà không thể nhìn thấy Ira chết và thấy Alok tan vỡ. Mahi nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn và chắn chắn với bà rằng bà không có lỗi gì hết. Me nói rằng bà rất sợ Didi vì bà cảm thấy bà đã bị bại lộ với bà ấy. Me nói mẹ chỉ làm điều đó để giữ chị ấy khỏi nỗi đau đớn, chị ấy nên chấp nhận sự thật này. Mahi nói rằng chúng ta đều biết tình trạng hiện giờ của bác ấy, bác ấy đang bị sốc, rồi bác ấy sẽ hiểu cho sự hi sinh của mẹ nhưng diều đó cần có thời gian. Mahi nói Sh luôn ủng hộ anh và tình yêu đó giống như một người anh đã làm, con vẫn yêu thương anh ấy như trước kia. Anh bảo bà đừng tự làm mình đau nữa, anh nói rằng mẹ đã có một sự hi sinh rất to lớn và nó sẽ không đáng phí.

Ga đưa sữa kesar cho Ge để cô đưa cho Nandu và Ja và đưa sữa haldi cho Bhairon. Cô nói cô sẽ mát xa chân cho bà nội. Su bảo cô hãy nghỉ ngơi sau khi quay trở về từ bệnh viện. Ge bảo cô đưa sữa kesar cho Ja ngay vì anh không thchs sữa lạnh. Cô nói với Su rằng họ cần dành thời gian cho nhau. Su cảm thấy buồn, Ge nói cô biết bà đang nghĩ gì và nói không ai có thể làm gì khác chống lại ý muốn của thần linh. Bà nội bảo Su rằng có thể số phận của Ja là không có con. Bà nói chúng ta không thể bắt cuộc đời của Ga theo ý của chúng ta. Su khóc và hỏi thần linh rằng tại sao Ja lại chỉ luôn nhận được một hạnh phúc không trọn vẹn. Ga mang sữa cho Ja, Ga ngạc nhiên khi thấy Mannu rất nhanh. Ja nói rằng có thể cậu bé đã mệt. Ja nói về Pasha và bảo rằng ông ấy không nhớ được bất cứ điều gì. Ga hỏi ông ấy đã nói những gì? Ja nói rằng ông có một vài sự kết nối với Udaipur. Ga nói tại sao gia đình ông ấy lại rời bỏ ông ấy. Ja nói họ có thể đang đi tìm ông, chúng ta sẽ đi tìm gia đình của ông ấy.

Ja nói anh sẽ đưa thuốc cho ông ấy để ông lấy lại được trí nhớ. Ga bảo anh đừng cho thuốc mạnh vì ong ấy đang rất yếu. Ja tức giận và hỏi ai mới là bác sĩ? Ga nói rằng cô chỉ đưa ra gợi ý thôi. Ja cười và nói rằng anh thích gợi ý đó của cô và gọi cô là bác sĩ sahiba. Anh hỏi cô phải chăng cô đang đưa thuốc của mình vào lúc này. Ga xin phép và rời đi. Sh đến phòng của Ira. Ira bảo anh đi vào. Sh chậm rãi đi vào và nắm lấy tay bà. Anh hỏi: mẹ có khỏe không? Ira nói bà vẫn khỏe và hỏi lại Sh có khỏe không? Sh nói rằng anh muốn xin lỗi vì sự thật bị bại lộ là vì anh, đã làm cho bà bị chấn động. Ira nói con không có lỗi gì hết, sự thật được tìm ra là một chuyện tốt, sự thật đó đã bị chôn giấu nhiều năm nhưng mọi người đều cảm thấy tổn thương, mẹ biết con đang cảm nhận được nỗi đau tương tự như mẹ nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật phía sau nỗi đau đó. Cùng với thời gian mọi chuyện đều sẽ tốt lên, giống như mối quan hệ đã bị thay đổi nhưng tình mẫu tử thì không bao giờ có thể thay đổi được. Sh nói rằng Alok và mẹ Choti đã làm điều đó chỉ để bảo vệ bà, chuyện đó có thể cũng rất khó khăn đối với mẹ Choti. Ira nói mẹ đã bị tổn thương trong tâm hồn.

Bà nói cô ấy đã rất tự hào về mình khi sinh được một đứa con trai như anh. Nhưng thứ quý giá nhất này lại bị lấy mất bởi bà, bà không thể gọi anh là con trai nữa. Sh nói không có điều gì thay đổi với anh và mọi thứ vẫn như trước kia. Ira nói: nhưng sự thật không thể thay đổi được bằng lời nói, con muốn gọi Me là mẹ sau đó mẹ không có vấn đề gì. Sh nói: mẹ vẫn mãi luôn là mẹ của con và con sẽ không cho phép bản thân hay mẹ lấy đi điều đó. Ira nói đây là sự thật lớn nhất và chúng ta không thể che giấu được. Hai mẹ con ôm nhau khóc.