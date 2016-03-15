Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 49: "Cả nhà choáng váng" khi sự thật về thân thế của Shiv được tiết lộ

Tập phim bắt đầu với cảnh Alok tát Shiv vì không thể chịu đựng thêm nữa. Meena bảo ông hãy dừng lại. Alok nói: Tại sao con dám nói như thế về mẹ ruột của con hả Shiv? Cô ấy đã trao cho Ira một cuộc sống mới. Ông nói với Ira: Đó là sự thật, em đã sinh một bé gái đã chết, trong khi ở phòng bên kia có một phụ nữ đã sinh được một bé trai khỏe mạnh. Anh đã cầu xin cô ấy trao con trai cho anh và cô ấy đã đồng ý. Alok bảo Shiv: Con không được nói rằng con là một đứa con ngoài giá thú hoặc con được tìm thấy trong máng xối.

Con là con trai của Meena và một người lính, ông ấy tên là Anoop. Shiv, Anandi và những người khác choáng váng. Alok nói: Meena đã hi sinh cho chúng ta. Cô ấy đã chấp nhận trao đi đứa con đầu lòng của mình để Ira có thể sống tiếp. Ira sốc và ngồi thụp xuống ghế. Meena vội vàng chạy đến bên Ira và nói: Chị ơi, Shiv là con trai của chị. Em chỉ sinh ra nó nhưng chị là người nuôi dưỡng nó trưởng thành như vậy. Bà khóc. Alok nói với Ira: Em đã không thể chịu được sau khi để mất hai đứa con của mình. Ngày hôm đó, anh đã hoàn toàn bất lực. Rồi ông kể lại mọi chuyện.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Ira đang ngồi bên giường bệnh của Meena. Bà nghe thấy tiếng ai đó khóc và đi ra ngoài. Bà hỏi người đó rằng tại sao cô lại khóc? Người phụ nữ buồn tủi nói: Tôi đã không thể trở thành mẹ một lần nữa sau khi sảy thai. Ira rất buồn khi nghe được chuyện này. Alok đi tới và hỏi: Sao trông em căng thẳng vậy? Ira đáp: em đang rất lo cho con. Alok trấn an bà: sẽ không có chuyện gì xảy ra với con của mình đâu. Ira nói: Em sẽ không thể chịu nổi nếu lại bị sảy thai lần nữa, em sẽ chết mất Alok ạ. Alok nói: Em đừng lo, mọi thứ vẫn an toàn và không có dấu hiệu gì sai sót. Em hãy tập trung vào Meena, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ cho nên em cứ về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Ira nói: Meena là trách nhiệm của em trong khi Anoop đang vắng mặt. Y tá và Alok yêu cầu bà phải về nhà nghỉ ngơi. Đoạn hồi tưởng kết thúc.

Alok gục vào đầu gối của Ira và đau lòng khóc: anh ước gì ngày hôm đó anh đã không bảo em về nhà.

Trở lại trong hồi tưởng...

Meena la hét trong cơn đau đẻ, các y tá đang cố gắng làm cho bà lấy lại bình tĩnh, bà hét lên: Làm ơn hãy gọi chị của tôi. Y tá nói rằng họ sẽ xử lý. Alok nói với nhân viên lễ tân rằng ông muốn gọi 1 cuộc điện thoại khẩn nhưng họ bảo ông phải xếp hàng. Sau đó, Alok gọi cho Ira và nói rằng Meena sắp sinh. Ira bảo bà sẽ tới đó ngay... Kết thúc hồi tưởng.

Alok đau đớn nói: Anh không ngờ một cú điện thoại lại có thể thay đổi cả cuộc đời như vậy. Meena khóc: Là do lỗi của em. Lúc đó em đã rất sợ. Bà đổ lỗi cho mình về tai nạn của Ira.

Trở lại hồi tưởng.

Xe oto của Ira bị thủng lốp khi đang trên đường tới bệnh viện. Tài xế nói rằng phải mất 15 phút để thay lốp mới. Ira bảo bà không thể đợi lâu như thế được và quyết định bắt xe ngựa. Bà dặn người lái xe ngựa phải chạy thật cẩn thận vì bà đang mang thai. Tới bệnh viện, bà trả tiền cho anh ta và chuẩn bị xuống xe thì người lái xe đã vội vàng thúc ngựa đi, Ira mất đà ngã xuống, bụng đập mạnh xuống nền đất. Bà hét lên đau đớn. Sarla chạy đến và nhận ra bà, sau đó mọi người vội vàng đưa bà lên xe cáng tới thẳng phòng cấp cứu.

Meena được đưa tới phòng hộ sinh. Alok choáng váng khi thấy Ira nằm trên xe cáng. Bà Sarla kể với ông về tai nạn của Ira. Alok bị sốc khi thấy Ira đã bất tỉnh. Bác sĩ nói với ông rằng họ sẽ đưa Ira vào phòng cấp cứu để mổ lấy thai. Alok cầu xin bác sĩ hãy cứu Ira và đứa bé. Bác sĩ nói: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Y tá yêu cầu Alok kí vào các giấy tờ để thực hiện ca mổ. Alok tự hỏi ông nên làm gì khi chỉ có một mình. Ira đang trong phòng cấp cứu, còn Meena thì ở phòng hộ sinh. Tập phim kết thúc.

Tập 49b:

Link youtube: https://m.youtube.com/watch?v=_NHmdJoctZo

Tập phim bắt đầu với cảnh Alok nói với mọi người rằng ông đã cảm thấy bất lực và cô đơn tại thời điểm đó.

Hồi tưởng của nhân vật....

Y tá đến và thông báo cho Alok rằng Meena đã sinh được một bé trai khỏe mạnh, ngay sau bà sẽ được chuyển tới phòng hậu sinh. Alok đang mòn mỏi chờ đợi ca mổ của Ira. Ông đến chỗ của Meena và nhìn em bé là Shiv. Meena xin lỗi Alok vì đã hét gọi cho Ira khi bà đang căng thẳng. Meena nói với Alok: Anh đã đúng khi không gọi cho chị Ira. Alok nghĩ về Ira. Lúc này, người hộ lý đi đến và nói với Alok rằng bác sĩ muốn nói chuyện với ông về ca mổ của Ira vợ của ông. Meena bất ngờ khi nghe điều này và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Alok kể lại tất cả mọi chuyện cho Meena trong hồi tưởng. Bà rất sốc. Alok nói rằng ông đang rất căng thẳng và lo lắng, nếu Ira có mệnh hệ gì thì ông sẽ không thể chịu nổi, cũng như Ira, ông không biết liệu bà ấy có thể gắng gượng nổi không nếu như có chuyện không may xảy ra với đứa bé. Meena khóc và trách bản thân về tất cả điều này. Bà nói Alok đi đến chỗ Ira, bà ấy cần ông trong lúc này.

Bác sĩ thông báo với Alok rằng họ không thể cứu đứa bé vì nó đã chết trong bụng mẹ. Alok choáng váng đến mức không thể đứng vững. Ông chua xót nhớ lại lời nói của Ira rằng bà sẽ chết nếu như chuyện gì xảy ra với em bé. Sarla nói với Alok rằng bà không biết điều này sẽ xảy ra và nói xin lỗi với Alok. Ông nói: Làm sao tôi có thể nói với Ira rằng nỗi sợ hãi của cô ấy đã trở thành sự thật? Tôi không thể đối mặt với cô ấy, tôi không thể....

Meena hỏi y tá về tình trạng của Ira. Y tá thông báo với bà rằng họ không thể cứu được em bé . Meena khóc khi nghe điều đó. Y tá yêu cầu bà không được khóc, bà mới sinh xong, điều đó không tốt cho sức khỏe của bà. Meena tự trách bản thân về những rủi ro đã xảy ra. Bà khó nhọc bước ra khỏi phòng và thấy Alok đang khóc. Meena hỏi Alok rằng em bé của chị ấy không thể cứu được hay sao? Chúng ta biết phải nói gì với chị ấy sau khi chị ấy tỉnh dậy đây? Alok nói rằng ông sẽ mất Ira vì ông biết, bà ấy sẽ không thể gắng gượng để đối mặt với thảm kịch này. Alok nói lý do tại sao điều này cứ luôn xảy ra với Ira. Meena động viên Alok hãy điều khiển cảm xúc của mình vì Ira. Meena và Alok khóc. Meena nói với Alok rằng bà muốn ở bên Ira để an ủi bà ấy. Alok gợi ý Meena hãy trao cho Ira đứa bé và nói: Anh không đổ lỗi cho em về vụ tai nạn này, nhưng chỉ có em mới có thể giữ lại mạng sống Ira. Meena sốc. Alok vẫn cầu xin Meena cứu Ira. Meena hỏi Alok: anh đang nói gì vậy? Alok xin lỗi vì đã nói ra điều này, nhưng đây là cách duy nhất để cứu Ira. Meena nói với Alok: Em đã sẵn sàng trao con mình cho chị Ira, chúng ta không thể để mất chị ấy. Meena xúc động hôn đứa con bé bỏng, trao em bé cho Alok và nói: em đồng ý với anh vì lợi ích của chị ấy. Bác sĩ nói với họ rằng Ira có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào và ông rất ngạc nhiên khi nghe được quyết định của Meena. Ông hỏi: Chị có thể sống mà không có đứa con của mình?

Meena nói: Tôi giao con tôi cho chị gái của mình. Chị ấy đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ và bây giờ đến lượt tôi. Chị ấy đã mất đi hai đứa con trước đó và lần này chị ấy không thể chịu đựng được chuyện này. Bà yêu cầu bác sĩ không được nói bất cứ điều gì với Ira. Bác sĩ hỏi: Vậy chị sẽ nói gì khi Ira tỉnh lại hỏi con của chị đâu? Meena trả lời: Tôi sẽ nói rằng tôi đã sinh một bé gái và nó đã chết. Alok khóc với Meena. Kết thúc hồi tưởng...

Alok nói rằng ông không biết điều ông đã làm là đúng hay sai, nhưng nếu họ không làm vậy thì sau đó Ira không thể được cứu. Shiv thấy lòng mình tan nát khi nghe mọi chuyện. Alok nói rằng ông đã cảm thấy mình thở được trở lại khi Meena trao đứa bé cho ông.

Trở lại trong hồi tưởng.

Ira tỉnh lại và hỏi về em bé. Alok đến và đặt em bé bên cạnh bà. Ira mỉm cười hạnh phúc. Alok chúc mừng bà. Meena đứng nhìn từ bên ngoài và khóc. Xem tập tiếp theo tại đây