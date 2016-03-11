Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 42: Anandi phát hiện "sự thật chấn động" về mẹ ruột của Shiv

Shiv và Anandi đang có mặt tại trại trẻ mồ côi, người quản lý hỏi cả hai các yêu cầu về đứa trẻ mà Shiv và Anandi muốn nhạn nuôi, trai hay gái, trẻ mới sinh hay đứa đã lớn. Anandi nói rằng gia đình cô không có bất cứ yêu cầu nào cả, nhưng nếu đứa trẻ đó còn nhỏ thì nó sẽ dễ hòa đồng với gia đình cô hơn. Người quản lý yêu cầu Shiv và Anandi hoàn thành các thủ tục cần thiết, bà không quên nhắc họ hãy thông báo sự việc cho đứa trẻ đó khi nó lớn. Shiv thắc mắc về vấn đề đó, nguwofi quản lý cho biết rằng sẽ rất tồi tệ nếu tự đứa trẻ đó đi tìm sự thật, nó sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Bà nói rằng sẽ sàng lọc những đứa trẻ và thông báo cho họ sớm nhất. Shiv và Anandi đồng ý và ký vào giấy tờ.

Lúc đó tại Jaisar, Sumitra mang Mannu đến bệnh viện, Jagdish và Ganga đến mà đưa Mannu và phòng cấp cứu, Sumitra lo lắng nhìn Mannu bên ngoài, bà gọi về cho bà nội kể về sự việc và khóc rất nhiều. Jagdish đến và nói rằng Mannu đã ổn định, bà tự trách bản thân mình và nói những gì bà đã nói với Ganga và bây giờ chúng đã tác động đến Mannu. Ganga nói rằng đó không phải do Sumitra cố tình mặc khác chính bà đã cứu sống Mannu. Jagdish đồng ý với Ganga rằng nếu Sumitra không kịp thời phát hiện thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác, chính bà là người cứu sống Mannu. Ganga tỏ sự biết ơn bằng cách chạm chân Sumitra vì đã cứu con trai cô, Sumitra ngăn lại, cả hai ôm nhau tình cảm.

Tại Udaipur, Alok đang lau máy tính của ông, Ira nói rằng họ nên đi đến một vài nơi khác, Alok nói rằng ông sẽ làm sạch mọi nơi. Ira tức giận vì Alok không chịu lắng nghe bà, Alok thắc mắc tại sao Ira lại kiếm cớ tranh cãi? Ira nói vì bà không thích Shiv và Anandi nhận con nuôi, bà nói cả hai còn trẻ có thể tự sinh cho mình tại sao phải nhận con nuôi. Alok nói Shiv và Anandi đủ trưởng thành để quyết định mọi việc, ông nói về tương lai của đứa trẻ mồ côi khi được gia đình nhận nuôi. Alok tiếp, ông nói bà nên tự hào về Shiv và Anandi vì cả 2 đã làm một việc rất có ý nghĩa. Ira vẫn không chấp nhận, bà nói rằng chỉ dòng máu của gia đình này phải được sinh ra từ gia đình này. Alok hỏi vè Meenu, Ira nói rằng bà ấy đang mang đồ ăn lên cho Sanchi.

Tại phòng Sanchi, Meenu đưa thức ăn cho cô nhưng cô từ chối vì không muốn ăn, Meenu nói bà đã chuẩn bị món rất đặc biệt cho Sanchi và nói cô hãy ăn chúng. Meenu nói rằng Anandi sẽ đến cùng với bác sĩ tâm lý, Sanchi nổi giận cô cho rằng cô không cần bất kỳ sự hỗ trợ tâm lý gì hết, cô nói nếu muốn thì Anandi hãy đưa cô đến bệnh viện tâm thần nếu điều đó làm Anandi hạnh phúc trên sự tổn thương của Sanchi. Anandi đến cùng với bác sĩ tâm lý, sau khi nghe trình bày về tình trạng hiện tại của Sanchi, bác sĩ cho biết bà sẽ bắt đầu khi Sanchi bình tĩnh lại, Ira nói rằng cô nên bắt đầu từ những vấn đề nhỏ trước. Bác sĩ đồng ý và tư vấn một số loại thuốc cho Sanchi, bà nói rằng thuốc đó sẽ khiến cho Sanchi cảm giác buồn ngủ và có giấc ngủ tốt. Alok nói rằng Sanchi làm cho cuộc sống của gia đình họ trở nên khốn khổ và rắc rối. Bác sĩ nói rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi điều trị bắt đầu, bà yêu cầu họ nên nuông chiều và nhã nhặn với Sanchi điều đó làm tâm trạng Sanchi tốt hơn.

Bà nội đến phòng Sumitra và nói về những sự việc đã xảy ra, bà nội nói rằng mọi việc làm của Sumitra trước đây đều xuất phát từ sự yêu thương của người mẹ, trái tim của bà rất thuần khiết. Bà nội nói rằng bà rất tự hào về Sumitra sau cách hành xử của bà với Mannu. Sumitra nhớ lại những sự việc mà bà đã làm với Mannu trước đây.

Meenu đang nói chuyện với Anandi, họ hỏi Ira tại sao bà lại ngồi một mình. Ira nói rằng abf không thể tin được một ngày nào đó con gái của bà lại phải cần đến bác sĩ tâm lý. Anandi nói rằng Sanchi sẽ ổn sau khi được trị liệu từ bác sĩ, Meenu đồng sy và nói rằng ira đừng quá lo lắng với vấn đề của Sanchi nữa. Ira nói bà sợ các loại thuốc sẽ ảnh hưởng rất mạnh với các bệnh nhân. Anandi trấn tĩnh bà vì cô đã nói chuyện với bác sĩ về vấn đề đó, các loại thuốc chỉ làm dịu tâm trạng của Sanchi không có ảnh hưởng gì nhiều cả. Ira nói rằng họ sẽ làm như thế nào khi mà không ai trong gia đình nắm bắt rõ về các loại thuốc đó, Sanchi sẽ không chịu uống chúng khi mà con bé biết sự thật. Anandi nói với Ira hãy tin tưởng cô, cô sẽ có cách alfm cho Sanchi chịu uống thuốc, Ira nói tương lai của Sanchi phụ thuộc vào Anandi.

Sumitra gọi cho mẹ chồng Suguna về việc cách mà bà ấy chấp nhận đứa con riêng của Suguna hết lòng. Mẹ chồng Suguna nói rằng trẻ em không có sự khác biệt và gia đình họ nhận ra tình yêu dành cho chúng, bà tự hào nói rằng bà rất hạnh phúc và vui sướng khi Varun gọi bà là bà nội. Sumitra cảm ơn bà, Ganga và Mannu đi vào phòng Sumitra, Mannu tặng bà một bông hao và gọi bà bằng Dadisa Sumitra hạnh phúc ôm Mannu vào lòng.

Tập 42a:

Link youtube: https://m.youtube.com/watch?v=CnZ-RPWBuyc

Tập phim bắt đầu với cảnh Ira đi tìm Shiv và Anandi. Meenu nói họ đang đợi bên ngoài xe. Ira nói Meenu và Alok đi cùng nhưng họ nói họ thích ở nhà hơn. Alok hỏi Meenu sao bà không đi cùng với Ira. Meenu nói bà không muốn nhớ lại quá khứ và muốn quên nó. Alok nói ông cũng không có động lực để đến đó. Shiv có bài phát biểu ở buổi họp quan trọng ở bệnh viện. Anh nói anh được sinh ra ở bệnh viện này và anh chào đón các vị khách đến đây. Anh nói bệnh viện này là một bệnh viện nhân đạo và tự hào vì các y bác sỹ ở đây vì họ là đại diện cho sự nhân đạo và lòng tốt. Anh cảm ơn tất cả mọi người.

Lê Thủy - Cô dâu 8 tuổi

Bác sĩ phát biểu và nói rằng ông muốn tôn vinh những nhân viên đầu tiên, những người đã dành cả 20 năm cuộc đời mình ở đây. Ông mời Sarla (một y tá đã nghỉ hưu, người trực tiếp đỡ đẻ cho Ira 30 năm về trước) trên sân khấu. Shiv tặng cho Sarla một bó hoa. Bà cảm ơn anh. Ira nói với Anandi rằng bà là y tá, người đã giúp các bác sĩ trong các ca đỡ đẻ. Bà nói rằng bà muốn gặp bà ấy. Ira đến và chào Sarla. Sarla nói rằng bà không nhận ra ai. Ira nói, bà đã hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình kiểm tra sức khỏe của tôi. Bà nói rằng tôi là Iravati Shekhar. Sarla bị sốc. Bà nói rằng tôi không thể quên cô, lần đỡ đẻ cho cô là lần cuối cùng của tôi vì sau đó tôi đã không có đủ can đảm để làm nữa. Tôi không thể đem đến hạnh phúc cho cô, cô đã mang bầu một đứa bé gái nhưng bà đã sinh ra đời một đứa bé đã chết. Ira sốc và nói rằng chắc bà đang nhầm lẫn. Con tôi vẫn khỏe mạnh và còn sống. Tôi muốn gặp bà nhưng thời điểm đó bà đã đi rồi. Ira nói rằng bà sẽ cho bà ấy thấy con trai mình và gọi Shiv. Sarla sửng sốt. Ira giới thiệu Sarla với Shiv và nói rằng con đã đến với thế giới này nhờ bàn tay của bà Sarla đây. Sarla ban phước cho anh, nhưng vẫn còn bị sốc.

Jagdish nói với Ganga rằng tại sao cô muốn ở nhà, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ganga nói rằng cô muốn ở nhà và làm các nghĩa vụ của cô. Sumitra mang thức ăn cho Ganga. Bà nói rằng cô đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ khi xảy ra tai nạn. Jagdish nói mẹ không mang gì cho con ăn sao. Ganga nói rằng cô không đói. Sumitra nói cô quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Sumitra nói với cô rằng rắc rối đến rồi sẽ đi. Jagdish nói con cũng đã nói như vậy. Ganga nói rằng quyết định đi làm việc và để Mannu ở nhà là không đúng. Cô nói cô sẽ không đi học. Dadisa đến và nói, cháu không tin tưởng mọi người sao. Ganga nói không, và nói Mannu thật may mắn khi được mọi người thương yêu. Sumitra nói Mannu là một phần của gia đình chúng ta, chúng ta sẽ chăm sóc nó. Sumitra nói, có vẻ như Ganga đã mất niềm tin vào mọ người. Ganga nói rằng cô đã tự hỏi, làm thế nào cô sẽ xử lý nhà và làm việc. Dadisa nói rằng cháu đã xử lý nó trước kia rồi và tại sao bây giờ cháu lại không làm được. Bà yêu cầu cô đi làm và để lại Mannu với họ. Dadisa nói rằng cháu là người may mắn vì có được mẹ chồng như Sumitra. Ganga cười.

Ira hạnh phúc và nói rằng nhiều người có được cuộc sống ở đây. Sarla đang nói chuyện với một số phụ nữ và nói rằng bà không thể bị nhầm lẫn. Bà đã cố gắng để hồi sinh em bé, nhưng có thể không phải là em bé chết trong bụng mẹ. Anandi nghe tất cả mọi thứ. Người phụ nữ nói, có thể bà bị nhầm lẫn. Tôi nghĩ rằng cô ấy không phải là người đó. Bà nói rằng cậu bé bây giờ là thanh tra và là thành viên quan trọng của chính phủ . Sarla nói bà biết về người chồng của Ira tên là Alok và Ira đã nói rằng sẽ đem saree banarasi tới cho bà sau khi sinh. Anandi sốc. Sarla nói rằng tôi đã không gặp cô ấy vì tôi đã không có can đảm. Tôi rời bệnh viện này sau khi vụ việc đó. Người phụ nữ đó nói rằng tôi nhớ tất cả mọi thứ như bà nói, bà đã không thể mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân cuối cùng.

Ganga nói rằng cô sẽ mang trà cho anh. Jagdish nắm tay cô ấy và nói rằng trái đất vẫn quay nhưng anh vẫn đứng nguyên vị trí. Khi nào cô sẽ thăng chức cho anh? Anh là bác sĩ cho tất cả mọi người và cô nên gọi anh là Jagdish. Ganga nói làm sao cô có thể gọi anh bằng tên được. Jagdish nói cô hãy gọi anh bằng honey hay tình yêu ngọt ngào ... :)) vv Ganga nói không. Jagdish nói cô gọi anh theo phong cách ngày xưa, như oji, loji .... vv. Jagdish nói rằng và anh sẽ sẽ gọi em là chị khi ở bệnh viện. Ganga mỉm cười.

Ira nói với mọi người rằng sau bài phát biểu của Shiv, bà quên rằng bà đang ở trong bệnh viện. Meenu ca ngợi Shiv và ban phước cho anh. Daddu nói uy tín của Shiv và hỏi Shiv, anh có nhớ rằng ông đã từng nói với anh về những người dũng cảm. Shiv nói có và nói cho dù anh là ai thì anh cũng vì gia đình.

Ira nói một cái gì đó kỳ lạ đã xảy ra, rằng bà đã gặp cô y tá đã giúp bà lúc sinh đẻ, là người thích saree banarasi của bà. Bà nói rằng bà đã gặp bà ấy hôm nay và tên bà ấy là Sarla. Anandi nhớ lại. Alok và Meenu bị sốc. Ira nói rằng bà thậm chí đã hứa với bà ấy là sẽ tặng banarasi saree cho bà ấy. Xem tập tiếp theo tại đây