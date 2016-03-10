Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 39: Sanchi rượu say, đi phá đám cưới Jagdisk

Tại nhà Singh, trong bếp Gehna đang hướng dẫn Ganga làm món ăn , Gehna rời khỏi đó một lát lúc đó Jagdish đến anh cười khi nhìn thấy hình ảnh nấu ăn của Ganga, Ganga không thấy anh, cô cứ nghĩ đó là bác Gehna nên nhờ lấy dùm cô nguyên liệu và gia vị. Jagdish làm theo, khi Ganga phát hiện cả 2 nhìn nhau say đắm làm cho Ganga cảm thấy xấu hổ, Gehna đến và chọc Jagdish anh viện cớ rằng đến nhà bếp để uống nước.

Trong lúc đó, Sanchi đang nhớ lại những lời mà Anandi nói với cô, Sanchi cho rằng chính Anandi cũng là một phần tạo nên sự trừng phạt với cô. Sanchi nói cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Anandi vì đã tách cô ra khỏi mọi người trong gia đình . Và Sanchi cũng nhới lại Ira đã ca ngợi Anandi như thế nào, cô nói rằng cô sẽ giành lại tất cả mọi người thông qua Anandi, Sanchi nói rằng Anandi là kẻ ngốc nghếch vì thế cô sẽ tận dụng điều đó.

Tại Jaisar mọi người đang ăn mừng lễ Bhai dooj, Gehna thực hiện nghi thức với tất cả mọi người, bà nội nói rằng Bhairavi cũng nên thực hiện nghi thức đó cho Mannu vì con bé là cô của Mannu, mọi người mỉm cười hạnh phúc khi Gehna thay mặt Bhairavi làm lễ cho Mannu. Lúc đó tại Udaipur, Sanchi cũng đang làm nghi thức với Mahi, Mahi mang đến món quà cho Sanchi nhưng cô từ chối và nói rằng sự tha thứ chính là món quà lớn nhất với cô lúc này. Sanchi nói với ông nội rằng hôm nay là lế Bhai dooj nhưng Shiv đã ra khỏi nhà vào sáng sớm mà không nói với cô tiếng nào, Sanchi thể hiện sự buồn bã. Anandi nói rằng chắc chắn Shiv sẽ về để thực hiện nghi lễ, Anandi định gọi cho Shiv nhưng chưa kịp thì mọi người đã thấy anh ta bước vào cùng hồ cá nhỏ. Shiv nói rằng đây là món quà cho Sanchi, nó sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn, cô thực hiện nghi thức cho Shiv.

Bà nội đang hướng dẫn mọi người thực hiện công việc trang trí dinh thự, Bhairo và Basant đến với sự thắc mắc tại sao lại phải trang trí nhà. Bà nội gọi tất cả mọi người đến nói rằng bà đã suy nghĩ rất nhiều, mọi người đã không ăn mừng lễ cưới của Ganga và Jagdish mà chỉ chấp nhận Ganga làm dâu trong nhà, vì thế bà quyết định tổ chức buổi tiệc này vào ngày mai như một cách để thông báo cho dân làng biết. Mọi người hạnh phúc vì quyết định của bà, Bhairo nói rằng họ nên nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng nếu không sẽ không kịp, Gehna vui vẻ và nói rằng bà sẽ lập danh sách những thứ cần chuẩn bị cho ngày mai và nói với bà nội rằng làm thế nào để có thể mời gia đình Anandi đến chung vui.

Bà nội đồng ý và nói rằng bà sẽ nsoi chuyện với họ, mọi người trong nhà rời khỏi. Bà nội gọi cho ông nội để mời oongc ùng gia đình đến tham dự buổi lễ của Jagdish và Ganga, ông rất vui mừng và nói rằng ông sẽ cùng gia đình đến tham dự kể cả Shiv và Anandi. Ira lo lắng và nói rằng bà không nghĩ sẽ đến đso vì sợ sẽ làm cho gia đình Singh thấy xấu hổ vì họ, ông nội trấn an Ira và nói bà đừng lo lắng về vấn đề đó, nếu gia đình mình không tham dự thì sẽ làm cho bà Kanyani và gia đình họ buồn, ông nội nói rằng họ đã chủ động mời thì gia đình ông nên đi đến đó để chung vui cùng họ. Meenu nói rằng sẽ không tốt nếu để Sanchi cùng đến đó, Alok đồng ý, ông nói Sanchi sẽ phải nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào và không ai có thể ngăn lại được. Meenu đề nghị bà sẽ ở lại cùng với Sanchi để quản lsy con bé, ông nội đồng ý và yêu cầu mọi người không nên nói chuyện này cho Sanchi biết. Trong lúc đó, Shiv đang viết thiệp chúc mừng cho Jagdish và Ganga, Anandi nói rằng Sanchi không nên biết về việc mọi người đến tham dự lễ chúc mừng của Jagdish, cô nói rằng cô rất lo sợ khi Sanchi biết về buổi lễ đó. Shiv tức giận vì ghi sai lên thiệp, anh nói rằng Sanchi sẽ phải hiểu lý do tại sao gia đình phải đến Jaisar.

Đoan Thanh - cô dâu 8 tuổi

Tại Jaisar mọi người đều tất bật chuẩn bị cho việc trang trí nhà cửa, bà nội quan sát và chỉ thị tất cả mọi việc, Mannu chơi bóng gần đó, Ganga ngăn cậu bé để không làm hư bất cứ thứ gì. Bà nội nói với cô hãy đi làm công việc của mình và để Mannu cho bà giữ, Ganga nghe lời và rời đi. Mannu tung bóng lại bà nội, cả 2 chơi với nhau vui vẻ.

Lúc đso tại nhà Shekhar, Sanchi hỏi Meenu về tất cả mọi người, bà nói rằng Mahi đang ở trong phòng còn những người khác đã đi dự buổi lễ khai mạc ngôi trường mới. Sanchi có vẻ không vui nói rằng cô không hề được biết đến về điều đó, cô đến phòng Anandi và tình cờ thấy tấm thiệp chúc mừng cho Jagdish và Ganga mà Shiv ghi sai, Sanchi hiểu được tất cả sự việc và giận dữ.

Tập 39a:

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Sanchi đi đến phòng của An-Sh và tìm được tấm thiệp Shiv viết: Chúc mừng Jagdish-Ganga (nhà Shekhar). Cô bực tức và gọi Meena đến. Meena nhìn thấy chiếc hộp và mở hộp để trang sức và những bức ảnh hồi trẻ của bà. Meena trở nên buồn. Mahi đến và nói có điều gì xảy ra vậy. Anh nhìn thấy mẹ buồn và bà nói về cái chết của chị gái anh. Mahi cũng buồn và nói Sanchi cũng là chị của con và tất cả chúng ta điều gọi mẹ là mẹ. Anh bảo mẹ đừng khóc nữa mà hãy vui lên.

Sanchi gọi ông nội nói về việc của Meena và Shiv. Cô nhận được cuộc gọi từ cô bạn Ankita của . Cô nói cô đang rất tức giận nên không thể nói chuyện được. Ankita hỏi có chuyện gì xảy ra. Sanchi nói một lần nữa chị A lại làm cô tổn thương. Cô nói tất cả mọi người đều đi đến bữa tiệc của J và gia đình cô đã bỏ rơi cô. Cô nói cô chẳng muốn làm gì và chỉ nghĩ đến cái chết. Ankita bảo Sanchi hãy về nhà và cô ta sẽ cho Sanchi vài lời khuyên để giải quyết vấn đề của mình. Sanchi đồng ý. Ankita nhìn vào đáy của chai rượu và cười.

J yêu cầu Ganga mặc váy trong bữa tiệc cưới của mình. Ganga nói rằng đám cưới của họ đã diễn ra rồi. J nói anh muốn bữa tiệc thật đặc biệt. Anh nói ba cũng đã đồng ý bữa tiệc này. Anh tiến lại gần cô và nói về trang phục cho bữa tiệc. Anh nói cô dâu và chú rể phải hôn nhau trên sân khấu. Ganga nói cô không thấy thoải mái khi làm điều đó. J nói ba đã đồng ý. Ganga nói cô không thể làm điều đó. J nói anh rất nghiêm túc trong việc đó, Ganga cảm thấy J đang trêu cô. J nói chúng ta nên chuẩn bị và đi.

Ankita đưa đồ uống cho Sanchi trong khi cô vẫn đang rất buồn. Sanchi nói nói sẽ ổn chứ. Nhưng mình chưa từng uống rượu và gia đình mình không cho mình uốn rượu. Ankita nói rằng rượu là là liều thuốc tốt nhất cho cô vào lúc này. Cô bảo Sanchi hãy uống để đối mặt với thế giới này. Cô bảo Sanchi hãy hào hứng lên bằng cách uống rượu. Ankita uống và bảo Sanchi uống. Sanchi ngập ngừng uống.

Alok về đến nhà và hỏi người phục vụ về Meena. Người phục vụ nói Meena ở trong phòng. Meena vẫn đang khóc khi nhìn vào quần áo của đứa con đã mất. Alok đến và hỏi Meena đã nói gì với Sanchi. Alok nhìn thấy Meena khóc và khuyên bà hãy quên quá khứ hãy nhìn về hiện tại. Bà nói bà không thể kiểm soát được bản thân. Alok nói bà hãy tự chăm sóc bản thân. Bà nói bà vẫn ổn. Alok hỏi Meena về những điều bà đã nói với Sanchi. Meena nói bà nói với Sanchi rằng mọi người đến cho lễ khánh thành trường học và trở về phòng. Alok nói bà hãy chuẩn bị vài món. Mena nói bà sẽ chuẩn bị trà cho mọi người. Alok đi đến phòng Sanchi va nói với Meena rằng không thấy Sanchi. Meena tự hỏi là Sanchi đi đâu.

Sanchi say rượu và nói cô ta không thể quên được việc gia đình cô đến Jaisar đế tham dự tiệc cưới của J và Ganga. Cô nói gia đình không ở bên cô và không nhìn thấy nỗi đau của cô. Ankita bảo sanchi không nên uống quá nhiều. Sanchi nói A đã phá hủy cuộc đời cô.

Sanchi nói cô nên đi Jaisar để tham dự bữa tiệc. Xem tập tiếp theo tại đây