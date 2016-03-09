Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 37: Sau đêm tân hôn, Ganga biến thành "người khác"

Sumitra và Bhairo cũng đang đi mua đồ. S nhìn thấy chiếc vòng và nói với A rằng đây là lễ Diwali đầu tiên sau lễ cưới nên anh sẽ có quà cho cô. A nói vậy thì em cũng sẽ tặng quà cho anh. S nói em đã luôn ở bên anh và điều đó đã hơn cả tất cả những món quà. Họ mỉm cười và S đưa A đi tiếp. Sumitra và Bhairo cũng mua vòng cho Ganga.

S và A đi mua đồ cho lễ Diwali. A nói chúng ta sẽ giữ bí mật về điều này. S nói sau những gì xảy ra mọi người thậm chí sẽ không nghĩ đến việc tổ chức lễ Diwali. Đó là lý do vì sao chúng ta nên làm điều bất ngờ. Anh muốn gia đình mình hạnh phúc trở lại và anh cần sự giúp đỡ của em. A nói cô sẽ luôn ở bên S và mọi điều sẽ diễn ra như cách S muốn. Họ bắt đầu đi chọn đồ.

S và A đã mua xong đồ và rời khỏi chợ. Một vài người đốt pháo trên đường. Cả 2 cùng chạy và cảm thấy rất vui vẻ.

Phương Nguyên - cô dâu 8 tuổi

Cả hai gia đình đang chuẩn bị cho lễ Diwali. Sanchi đi xuống nhưng Ira lờ đi, A nói Sanchi hãy giúp cô làm diyas. Bà nội nói J và Ganga hãy làm puja cho lễ Diwali. Cả hai đến và thực hiện puja.

A và S cũng đang làm puja cho lễ Diwali. Cả hai gia đình đang thực hiện mọi nghi lễ. Sau đó họ làm arti. Mannu tỏ ra rất thích thú với nghi lễ này. Sanchi cũng tham gia và làm arti. Bà nội cảm ơn thần linh đã cứu giúp gia đình bà khỏi những rắc rối. Bà cầu nguyện sẽ có một tương lai không có những rắc rối và hạnh phúc sẽ đến với những đứa con của bà. Ganga đưa arti cho tất cả mọi người.

A đưa arti cho tất cả mọi người trong gia đình Shekhar. Ira cầu chúa phù hộ cho cô và cho toàn bộ các thành viên trong gia đình. Ira cũng bảo Sanchi hãy cầu nguyện để có được sự thông cảm của các thành viên trong gia đình. Gia đình Singh gửi quà cho gia đình nhà chồng A. A và Ira cầu chúc cho những người trong gia đình Singh và họ sẽ có một lễ Diwali hạnh phúc. Tất cả những người trẻ tuổi đều cầu chúc cho người lớn tuổi trong gia đình. Ông nội lạnh nhạt cầu chúc Sanchi có một lễ Diwali hạnh phúc. Thím Meena cũng cầu chúc cho Sanchi. Khi Sanchi chạm chân Ira và Alok,cô không nhận được sự đáp lại từ họ. Mọi người đều rời đi trừ A. A chúc Sanchi lễ Diwali vui vẻ. Sanchi cũng chúc lại A và rời đi.

Ông nội tụ tập mọi người và đưa quà cho họ. Ông nói chúng ta phải cảm ơn S và A đã đi mua quà cho chúng ta. Sanchi vẫn tức giận A và thầm nghĩ rằng chị ta đã đạt được mọi sự tin tưởng của mọi người sau khi làm cho cuộc đời mình đen tối. Nếu mình có thể cưới J thì giờ mình sẽ nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Ông nội không đưa quà cho Sanchi. A hỏi ông về quà cho Sanchi nhưng ông trả lời không có quà cho nó.

A và S nói chuyện với bà nội trên điện thoại. S xin lỗi bà về những điều đã xảy ra gần đây. Bà bảo anh hãy quên điều đó đi. Với một năm mới, mọi thứ sẽ bắt đầu.

Nandu và manu đang đốt pháo hoa. Ganga đang nhìn chúng. J đến và nắm lấy tay cô. Họ cùng đốt pháo hoa. Tất cả mọi người đều cười vui vẻ.

Mọi người trong nhà Shekar cũng đốt pháo hoa ở ngoài S nói với A rằng mọi người nhìn rất hạnh phúc. S rất tin tưởng A. A nói rằng Sanchi đang buồn nhưng em không thể làm cho cô hạnh phúc.

Tập 37b:

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zRVliWlI_Xg

Tại phòng ngủ của Shiv và Anandi

Tập phim bắt đầu với hình ảnh Anandi đang thuyết phục Shiv rằng Sanchi không đáng bị đối xử như vậy. Shiv nói không, anh đã cư xử rất tệ với gia đình Jagdish và cũng không thể quên được sự xấu hổ khi đối mặt với họ, tất cả cũng chỉ vì Sanchi. Anh không thể quên những điều đó. Anandi nói Shiv có thể cho Sanchi một cơ hội để làm lại tất cả. Shiv nói đã rất muộn rồi và họ nên ngủ đi thôi.

Tại dình thự

Jagdish đang nói chuyện với Nandu, bỗng anh nghe thấy kêu leng keng của chiếc vòng, anh biết đó là Ganga và anh quay người lại. Jagdish năm lấy tay cô, Ganga cười hiền dịu.Mọi ngườ bước vào, Jagdish ngượng nghịu vì bị bắt gặp đang cầm tay vợ, bà nội cười lớn và nói sẽ không la mắng Ganga vì làm cả nhà thức giấc đâu. Bà nói muốn uống trà gừng trước khi ăn sáng rồi nói mọi người hãy chuẩn bị dùng bữa sáng do cô dâu mới vào bếp.

Nguyễn Lan Phương - cô dâu 8 tuổi

Tại gia đình Shiv

Ira mang trà tới cho ông nội thì bà nội gọi điện tới và chúc Ira ngày lễ Diwali hạnh phúc, Ira cũng chúc bà nội như vậy. Rồi ông nội nghe điện thoại và nói ông ước bà cũng sẽ lễ Diwali hạnh phúc và ông cầu chúc cho tình cảm của hai gia dình luôn vững chắc và gắn bó.

Sanchi nói với Anandi cô không cần bất kì cái gì cả. Anandi nói Sanchi hãy tập trung vào bản thân mình và hãy cố trở lại bình thường. Sanchi nói tất cả mọi người đều không muốn nói chuyện với cô trong ngày lễ Diwali, không còn giống như trước nữa, ai cũng khó chịu và ghét bỏ cô. Anandi nói Sanchi hãy đi với cô.

Ông nội hỏi về Mahi, Ira nói thằng bé đã đi tập còn Shiv đã đến buổi họp. Ông vừa hỏi tới Anandi thì cô xuống cùng với Sanchi, cô nói Sanchi hãy ngồi xuống bàn, cô muốn Sanchi ăn cùng mọi người và đôi khi cùng cô chuẩn bị bữa ăn nữa. Mọi người đều tức giận nhìn Sanchi. Ira nói với Anandi những cảm xúc của bà, bà không thể tha thứ cho Sanchi. Sanchi định bỏ đi thì Anandi ngăn Sanchi lại, cô nói con bé là một phần của gia đình mình và con bé cần nhận được sự tha thứ.

Anandi nói cô muốn chia sẻ hình phạt mà Sanchi đang phải chịu , cô cũng sẽ tự nguyện ở trong phòng, không nói chuyện với ai cả, và... Ông nội nói cả gia đình vừa mới bắt cô nhận hình phạt cho lỗi lầm mà cô gây ra, tại sao bây giờ cô lại muốn tạo thêm rắc rối cho mình vậy? Anandi nói với ông một là ông sẽ tha thứ cho Sanchi hoặc ông cứ phạt con bé, cô sẽ theo sau để cùng con bé chia sẻ lỗi lầm.

Meenu nói với ông có lẽ Anandi nói đúng, Sanchi là một phần của gia đình mình, ta không thể giận con bé cả đời được, chúng ta cần tha thứ cho con bé. Ira hiểu ra, bà tha thứ cho Sanchi và nói Sanchi hãy ăn roti. Sanchi nói xin lỗi và ôm lấy Ira. Ira nói kia vẫn là người chị dâu mà con luôn ghét bỏ đó, con bé đã làm rất nhiều điều cho con, con hãy biết ơn người chị dâu của mình. Anandi nói tất cả những gì cô làm đều vì gia đình. Ira khuyên Sanchi nên tới gặp bác sĩ tâm lý ,Sanchi nói cô đã sẵn sàng rồi, cô rất muốn cải thiện bản thân mình. Sanchi lo lắng sợ Shiv sẽ không tha thứ cho cô. Ông nội nói Shiv sẽ tha thứ cho cô thôi vì Shiv là anh trai của cô mà. Rồi ông nói mai là ngày Bhai dooj. Sau đó cả nhà cùng ngồi xuống dùng bữa sáng. Xem tập tiếp theo tại đây



