Vy Oanh cho rằng trò tung tin biệt thự giả là do "bà 50 tuổi" đứng sau chơi bẩn

Câu chuyện bắt đầu từ bức ảnh Vy Oanh khoe khoảnh khắc cùng gia đình nhỏ xem bóng đá cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại nơi phòng khách ấm cúng. Tuy nhiên, nhiều dân mạng lại chú ý đến cảnh chiếc phòng khách đơn xơ, giản dị nhà nữ ca sĩ. Nhiều tranh cãi nổ ra, người thì chê bai cho rằng phòng khách nhà Vy Oanh bé nhỏ, rẻ tiền không xứng với danh xưng của một đại gia, người lại nghĩ có thể nữ ca sĩ thích sự đơn giản, mộc mạc nên mới thiết kế nội thất như vậy.

Tối ngày 13/11, Vy Oanh đăng tải loạt ảnh khoe nhiều ngóc ngách trong biệt thự hoành tráng, chuẩn "dân nhà giàu" như để đập tan tin đồn cô nàng sống ảo về gia thế. Cơ ngơi lộng lẫy của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Nhưng ngay sau đó, MXH lại rầm rộ loan tin Vy Oanh nhận vơ biệt thự, đây thực chất là trụ sở một công ty ở Hải Phòng.

Vy Oanh lại tiếp tục bị đồn nhận vơ công ty khác là nhà mình, điều này lại càng khiến nữ ca sĩ thêm bức xúc.

Để chứng minh ngôi nhà mình ở là chính chủ, tối qu (14/11) đã lên tiếng đòi hỏi các anti-fan đưa ra giấy tờ chứng minh ngôi nhà này cô mượn.

"Đây là nhà vợ chồng Vy Oanh đứng tên chính chủ. Ông xã Vy Oanh là anh cả, lo cho các em còn không hết. Ừm công ty HL nhà chị đó cưng, giỏi soi đấy, PR cho chị hả? Chị cảm ơn nha.

Nhà hiện để không vì bận quá chưa về được các em nha, chỉ có vài ba người quét dọn lau chùi và vài người bảo vệ thôi nhé. Thỉnh thoảng vui vui thì về tí thôi, vẫn là yêu cái ngôi nhà kỷ niệm đang ở thôi nè".

"Nhớ tìm cho ra giấy tờ nhà up lên cho mọi người tin lời các em, chứ nói phong long nửa năm rồi vẫn thế. Người thật việc thật nên cứ yên tâm không hại chị được đâu nha. Mà thôi đừng tìm mất công ra tên vợ chồng chị lại buồn đau nữa.

Vội gì, còn nhiều năm sau để chị check-in nhà cho các em xem, để coi có tên chủ nhà nào dám hó hé không nhé. Ai đời nhà mình đứng tên chính chủ mà chúng gan tới mức nhận bừa, tố lại mới buồn cười chứ, u là trời".

Nữ ca sĩ cũng nghi ngờ và ẩn ý cho rằng việc tung tin ngôi nhà cô đang ở là giả do "bà 50 tuổi" nào đó đứng sau. Mọi người đã nghĩ ngay đến CEO Đại Nam Phương Hằng, bởi 2 người gần đây đang có những màn đấu đá nhau cực căng trên mạng xã hội.

"Xin lỗi mọi người, trước giờ em vốn muốn giữ mọi thứ cho riêng mình, không dám khoe gì vì mình chỉ là một hạt cát trong xã hội, và em cũng không nhìn cuộc đời qua lăng kính vật chất để kèn cựa, so sánh, làm nhục nhau như một bà 50 tuổi nào đó.

Nhưng gần đây, vì bàn tay bẩn của ai đó mà gia đình em liên tục bị tìm cách vu khống, hạ uy tín, ảnh hưởng công việc, nên em buộc lòng phải thanh minh những việc chúng cố tình chọc ngoáy này", Vy Oanh chia sẻ ẩn ý.