Vừa tắm xong, Ngọc Trinh bất ngờ được bạn trai tỷ phú tại Mỹ chiều đến mức này?

Dù người đàn ông giấu mặt nhưng dân mạng tinh ý và suy đoán rằng người yêu 'bí mật' trong clip Ngọc Trinh không ai khác chính là tỷ phú Hoàng Kiều bởi bàn tay khá to?

Vừa qua, Hoàng Kiều - Ngọc Trinh gây xôn xao dư luận trước nghi án họ đang yêu nhau. Hoàng Kiều (72 tuổi) là tỷ phú sở hữu trong tay 3,6 tỷ USD, xếp thứ 214 trong tổng số 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Dù chưa công khai mối quan hệ chính thức, song một người bạn thân thiết của Ngọc Trinh cũng xác nhận 'nữ hoàng nội y' đang yêu Hoàng Kiều. Trong khi đó người đẹp Trà Vinh cho hay, khoảng 3-4 tháng nữa cô mới công khai bạn trai mới.

Trước đó 1 ngày, 'chân dài' Trà Vinh chia sẻ ảnh nắm tay người yêu đón ở sân bay tại Los Angeles. Có thể thấy, bạn trai Ngọc Trinh tỏ ra khá chu đáo và cưng chiều bạn gái như thế nào. Anh tặng hoa và đưa đón người đẹp tận nơi khi vừa đặt chân đến Mỹ.

Trước dư luận, nữ hoàng bikini cũng khẳng định, gu của cô là người lớn tuổi, chững chạc, có thể là chỗ dựa vững chắc, an toàn cho cô.

"Trong thời gian này thì thật sự Trinh chưa muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình ra cho lắm. Vì nó còn mới quá, hiện tại chưa phải là thời gian thích hợp để chia sẻ nên mong mọi người thông cảm.

Nhiều người hỏi quá nên thật sự Trinh cũng không biết trả lời sao. Nhất định rằng, khi chuyện tình cảm ổn định và đến thời gian chín muồi, Trinh sẽ tự công khai với tất cả mọi người.

Còn thời gian này Trinh chỉ muốn được yêu trong yên bình thôi, đuợc cùng nhau tìm hiểu về đối phương, được tận hưởng tình yêu hạnh phúc này. Mong mọi người hãy hiểu cho Trinh nhé" - Ngọc Trinh chia sẻ trước khi lên đường sang Mỹ thăm người yêu.

