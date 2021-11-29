Vừa công khai ban trai ngoại quốc, Minh Tú bất ngờ chia sẻ mình vẫn "ế đen người"

Vừa công khai người yêu và tuyên bố đã hết "lủi thủi", vậy mà mới đây Minh Tú lại quay ngoắt 180 độ khi chia sẻ mình vẫn ế và chờ đợi người tìm hiểu.

Không biết sự tình thế nào nhưng mới đây Minh Tú đã tuyên bố thẳng thừng trên trang tiktok cá nhân về tình trạng độc thân của mình khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Bởi cách đây không lâu cô nàng còn khoe người yêu ngoại quốc với mái tóc vàng nổi bật và đăng tải giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nghi là đang làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Đoạn video của Minh Tú tiết lộ tình trạng độc thân của Minh Tú khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Trong clip, cô nàng bày tỏ: "Tú hiện tại vẫn ế nha. Ai có con trai, bạn trai, em trai... giới thiệu cho em nha, chứ em vẫn ế nha!".

Trước đó, chân dài gây sốc khi đăng ảnh khoe bạn trai đúng dịp sinh nhật với dòng cap: "'Chúng ta' is real. Ba mươi tuổi chắc sẽ hết lủi thủi. Cảm thấy được yêu".

Cô còn đăng ảnh chụp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mình như ẩn ý về việc sắp kết hôn cách đây không lâu.

Xem đi xem lại clip nhiều dân mạng nghi ngờ đây chắc chỉ là clip troll hài hước của cô mà thôi. Còn thực tế, mối tình với chàng trai ngoại quốc vẫn rất êm đẹp.

Vén màn bí mật: Người đàn ông chụp cùng Minh Tú tại hồ bơi đã lộ diện Vừa qua, siêu mẫu Minh Tú đã chia sẻ hình ảnh tại hồ bơi với một chàng trai lạ khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Hóa ra, đây là nam nghệ sĩ rất quen mặt trong showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-cong-khai-ban-trai-ngoai-quoc-minh-tu-bat-ngo-chia-se-minh-van-e-den-nguoi-438985.html