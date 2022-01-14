Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh du lịch ở Hội An, netizen lo lắng danh hiệu "Đại sứ cách ly" lần nữa lặp lại

Giải trí 14/01/2022 22:28

Vũ Khắc Tiệp vừa đăng ảnh check in Hội An khiến dân mạng đồng loạt cầu xin.

Vũ Khắc Tiệp vốn được cư dân mạng đặt biệt danh "đại sứ cách ly" vì lịch sử đi cách ly nhiều lần tới mức mỗi lần anh có mặt ở địa điểm nào, thì y rằng nơi đó sẽ xuất hiện những ca nhiễm Covid-19.

Ít giờ trước, Vũ Khắc Tiệp tiếp tục gây hoang mang khi đăng tải loạt ảnh trên trang cá nhân check-in tại Hội An. "Ông trùm chân dài" diện đồ bảnh bao khoe thần thái chuẩn quý ông. Khi chụp những khung hình này bạn thân của Ngọc Trinh cũng thực hiện 5K đeo khẩu trang.

Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh du lịch ở Hội An, netizen lo lắng danh hiệu 'Đại sứ cách ly' lần nữa lặp lại - Ảnh 1

Vũ Khắc Tiệp check in ở Hội An 

Đáng chú ý, ngay dưới phần bình luận, cư dân mạng lại liên tục than trời và chia buồn với Hội An bởi sự xuất hiện của Vũ Khắc Tiệp: "Đừng về Đà Nẵng nha anh Tiệp, Đà Nẵng đang toang", "Tha cho Hội An đi anh ơi", "Hội An ơi cố gắng lên nhé", "Thôi xong rồi Hội An ơi", "Tới công chuyện luôn",... Đây không biết đã là lần thứ mấy bạn thân Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng phải than thở bởi nhiều lần trùng hợp bất ngờ.

Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh du lịch ở Hội An, netizen lo lắng danh hiệu 'Đại sứ cách ly' lần nữa lặp lại - Ảnh 2
Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh du lịch ở Hội An, netizen lo lắng danh hiệu 'Đại sứ cách ly' lần nữa lặp lại - Ảnh 3

Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh du lịch ở Hội An, netizen lo lắng danh hiệu 'Đại sứ cách ly' lần nữa lặp lại - Ảnh 4

Cư dân mạng lo lắng sợ rằng Hội An sẽ có dịch vì "Ông trùm chân dài"

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