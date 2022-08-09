Vụ công ty hoa hậu Khánh Vân bị tố lừa đảo nhiều sao Việt: Sự thật ra sao?

Giải trí 09/08/2022 00:36

Bên cạnh Phạm Thoại, nhiều sao Việt khác như diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Top 5 Miss Universe 2022 Lê Hoàng Phương cũng từng suýt bị lừa bởi công ty này.

Gần đây, hot Tiktoker Phạm Thoại (hay còn gọi là Norin Phạm) đã đăng đàn "bóc phốt" công ty được cho là "do Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân đại diện" khiến dân mạng xôn xao.

Theo đó, Phạm Thoại được BTC của một chương trình đại nhạc hội gửi mail mời tham gia làm trưởng ban giám khảo casting người mẫu rồi sau đó sẽ làm vedette/first face khi sự kiện diễn ra. Ban đầu, Phạm Thoại tỏ ra nghi ngờ khi bản thân mình được mời vào vị trí quan trọng như vậy nhưng khi thấy tên công ty là KV Media và người đại diện được quảng cáo là hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, ý nghĩa chương trình là làm từ thiện. Đồng thời BTC trả lời là thích phong cách độc đáo của Phạm Thoại nên mời làm giám khảo và Tiktoker này đã đồng ý.

Phạm Thoại cho biết bản thân mình vốn là người rất chỉn chu nên đã đầu tư 10 triệu để thuê trang phục và make up lồng lộn nhằm chuẩn bị cho sự kiện nhưng hóa ra chỉ là lừa đảo. Đáng nói hơn, sau khi Phạm Thoại đăng thông tin trên facebook, rất nhiều sao Việt cũng được gửi thư mời đã vào bình luận cho biết mình cũng được mời, nhưng may vì tỉnh táo nên không bị mắc lừa như NTK Ivan Trần, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm.

Vụ công ty hoa hậu Khánh Vân bị tố lừa đảo nhiều sao Việt: Sự thật ra sao? - Ảnh 1
Phạm Thoại đăng đàn tố một chương trình đại nhạc hội là lừa đảo - Ảnh chụp màn hình

 

Vụ công ty hoa hậu Khánh Vân bị tố lừa đảo nhiều sao Việt: Sự thật ra sao? - Ảnh 2
Phạm Thoại cũng đăng email về lời mời của ban tổ chức - Ảnh minh họa: FBNV

 

Vụ công ty hoa hậu Khánh Vân bị tố lừa đảo nhiều sao Việt: Sự thật ra sao? - Ảnh 3
Nhà thiết kế thân thiết của Khánh Vân đã vào bình luận minh oan cho hoa hậu - Ảnh chụp màn hình

Hiện nay, phía hoa hậu Khánh Vân chưa lên tiếng phản hồi về sự việc trên nhưng một nhà thiết kế thân thiết của Khánh Vân là Ivan Trần đã khẳng định đây không phải là công ty do hoa hậu lập ra và cô có thể đang bị người khác lợi dụng tên tuổi. 

 

Hậu ồn ào rời công ty cũ, Hoa hậu Khánh Vân tự làm stylist xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân.

Hậu ồn ào rời công ty cũ, Hoa hậu Khánh Vân tự làm stylist xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân.

Sau khi rời công ty cũ, Hoa hậu Khánh Vân tự chọn váy áo, phụ kiện khi dự sự kiện, chụp ảnh thời trang và xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân.

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Từ khóa:   HHHV KHÁNH VÂN Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Thoại

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