Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì?

Giải trí 23/06/2017 13:14

Hầu hết những người nổi tiếng trong giới showbiz Việt đều đồng cảm và gửi lời chúc tốt đẹp đến Hoa hậu Phương Nga trong lần hầu tòa thứ 2 này của cô.

Vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tuy tố tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sau phiên tòa sơ thẩm lần 2 thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Trong phiên tòa này, Hoa hậu Phương Nga chọn quyền giữ im lặng. Khi được hỏi lí do của hành động trên, cô đã trả lời: "Bị cáo vì tin tưởng, làm theo chỉ dẫn của người khác, nhưng sau đó vẫn bị bắt. Bị cáo không khai là vì không thể tin tưởng được ai nữa, kể cả cơ quan điều tra. Bị cáo cũng vài lần kể với luật sư, nhưng sau đó cảm thấy không tin tưởng, nên thôi".

Về phía ông Cao Toàn Mỹ - người tố cáo Hoa hậu Phương Nga, sau một hồi bị chất vấn đã đưa ra những câu trả lời không thống nhất. Ngày hôm nay 23/6, phiên tòa xét xử sẽ tiếp tục diễn ra thu hút quan tâm lớn từ công chúng và sao Việt Hầu như mọi người đều thương xót cho cô Hoa hậu và cầu chúc cô may mắn, dũng cảm vượt qua biến cố này. Không ít người tỏ thái độ giận dữ và lên án hành động trở mặt, lật lọng của đại gia Cao Toàn Mỹ.

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 1
Thụy Anh (em gái ca sĩ Thanh Thảo) bênh vực Hoa hậu Phương Nga - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 2
Thụy Anh cho rằng Cao Toàn Mỹ không đáng mặt đàn ông - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 3
Hoa hậu Thu Vũ - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 4
Diễn viên Kiều Trinh - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 5
Người mẫu Thái Hà - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 6
Siêu mẫu Xuân Lan - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 7
Dương Yến Ngọc mỉa mai Cao Toàn Mỹ - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 8
Diễn viên Chí Trung chỉ trích Cao Toàn Mỹ - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 9
Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 10
Hoàng Anh (vợ cũ diễn viên Huy Khánh) cho rằng đây là bài học lớn cho các cô gái trẻ - Ảnh: FB

Vụ án HH Phương Nga: giới Sao Việt đã nói gì? - Ảnh 11
Ca sĩ Lều Phương Anh - Ảnh: FB

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