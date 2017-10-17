Đăng ảnh bị chồng đánh tứa máu rồi xóa vội, không ai có thể tin nổi khi vợ Xuân Bắc thanh minh thế này

Giải trí 17/10/2017 16:04

Sau khi đăng tải những hình ảnh bị chồng - NSƯT Xuân Bắc đánh đến chảy máu tay, chị Hồng Nhung vội vã xóa sạch dấu tích rồi thanh minh rằng mình mang máy đi sửa nên không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

Sáng 17/10, chị Hồng Nhung - vợ danh hài Xuân Bắc bất ngờ đăng tải rất nhiều hình ảnh được chụp lại sau cuộc “hỗn chiến” với chồng, cùng lời tố diễn viên Kim Oanh là nguyên nhân chính dẫn đến việc xô xát.

“Con khốn nạn, mồi chài không được, giở trò nhắn tin lừa đảo kêu oan. Để chồng tao về đánh tao”  - Vợ Xuân Bắc chú thích vào bài chia sẻ.

Đăng ảnh bị chồng đánh tứa máu rồi xóa vội, không ai có thể tin nổi khi vợ Xuân Bắc thanh minh thế này - Ảnh 1
Bài chia sẻ gây xôn xao trên Facebook của giảng viên Hồng Nhung sáng nay - Ảnh: FBNV

Thậm chí, ít phút sau đó, chị Nhung còn đăng tải thêm clip livestream đang ngồi giữa đống kính vỡ vụn do bị chồng đập phá, kèm theo đó là những hình ảnh máu me vương vãi trên nền nhà.

Trong khi cộng đồng mạng đang hoang mang, liên tục để lại bình luận thể hiện sự quan tâm thì Hồng Nhung lại xóa hết dấu tích và thay thế vào đó là những hình ảnh đi chơi trước lễ 20/10 như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trước những hành động khó hiểu của vợ Xuân Bắc, rất nhiều khán giả đặt câu hỏi để mong nhận được một lời giải thích hợp lý. Tuy nhiên, chị Nhung lại cho rằng mình không phải là người đăng tải những hình ảnh đó lên mạng xã hội.

Đăng ảnh bị chồng đánh tứa máu rồi xóa vội, không ai có thể tin nổi khi vợ Xuân Bắc thanh minh thế này - Ảnh 2
Chị Nhung cho rằng, tay chị chỉ bị đứt chứ không phải do xô xát với chồng - Ảnh: FBNV

Vợ Xuân Bắc khẳng định với bạn bè rằng chị đã mang máy đi sửa từ tối qua, sáng nay máy bị đơ một hồi lâu nên nghi ngờ có ai đó đã hack Facebook, gây ra sự hiểu lầm không đáng có nói trên.

Chị Nhung cũng giải thích ở bức ảnh chụp bàn tay bị rỉ máu là ảnh chụp từ rất lâu và đó là lúc chị bị đứt tay chứ không phải bị đánh.

Tuy nhiên, lời phân trần của vợ Xuân Bắc bị nhiều người cho là chưa hợp lý. Bởi trong buổi sáng cùng ngày, những hình ảnh xuất hiện trong clip livestream hoàn toàn rất chân thực.

“Sáng nay vô tình xem được clip bạn phát trực tiếp, thấy bạn nóng giận và dại vô cùng, không phải cái gì cũng đưa lên Facebook được. Đặc biệt, khi chồng bạn là người nổi tiếng. Vợ chồng có gì nên đóng cửa bảo nhau, bây giờ bạn có thanh minh cũng chẳng ích gì... sự thật vẫn là sự thật. Tốt nhất nên im lặng để mọi chuyện qua đi. Mình và chồng cũng đang gặp vấn đề nên rất hiểu cảm xúc của bạn, vài lời trải lòng cùng bạn” - một người để lại bình luận.

Đăng ảnh bị chồng đánh tứa máu rồi xóa vội, không ai có thể tin nổi khi vợ Xuân Bắc thanh minh thế này - Ảnh 3

Đăng ảnh bị chồng đánh tứa máu rồi xóa vội, không ai có thể tin nổi khi vợ Xuân Bắc thanh minh thế này - Ảnh 4
Vợ Xuân Bắc cho rằng mình bị hacker chơi đểu - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi diễn viên Kim Oanh viết một status ẩn ý ngầm đá xéo vợ của một danh hài nổi tiếng là người sống không biết điều, chị Hồng Nhung đã chia sẻ lại status này cùng những lời đáp trả sâu cay, ngầm khẳng định nhân vật trong bài đăng của Kim Oanh là mình. Ngay sau đó, cả hai đã có một màn khẩu chiến gay gắt trên mạng xã hội, liên tục chửi bới nhau bằng những từ ngữ đậm chất “chợ búa”.

Đăng ảnh bị chồng đánh tứa máu rồi xóa vội, không ai có thể tin nổi khi vợ Xuân Bắc thanh minh thế này - Ảnh 5
Trước đó, giữa chị Hồng Nhung và diễn viên Kim Oanh có màn khẩu chiến nảy lửa trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Đứng giữa hai người phụ nữ, một bên là vợ còn một bên là “em gái kết nghĩa”, danh hài Xuân Bắc đã phải đứng ra dàn xếp, nhắn tin năn nỉ Kim Oanh giả câm giả điếc cho mọi chuyện êm xuôi.

Câu chuyện trên được xem là nguyên nhân khiến vợ chồng Xuân Bắc mâu thuẫn, dẫn đến sự việc ồn ào trên Facebook của chị Hồng Nhung sáng nay.

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