Vợ Xuân Bắc đáp trả đanh thép trước thông tin nghỉ dạy ở nhà bán bánh chưng, thuốc giảm cân

Trước tin đồn nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ở nhà bán bánh chưng, thuốc giảm cân… bà xã Xuân Bắc cho biết chỉ xin nghỉ phép ở trường một tháng để thu xếp ổn thỏa công việc gia đình.

Trước đó, một số trang tin điện tử đăng tải thông tin Hồng Nhung về nhà bán quần áo, bánh chưng, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Theo đó, giảng viên khoa Sân khấu đã quyết định từ bỏ công việc yêu thích nhiều năm do những mâu thuẫn không thể hòa giải với lãnh đạo trường.

“Không chịu nổi áp lực vì bị đồng nghiệp gây khó dễ, chị Hồng Nhung quyết định ngưng giảng dạy và về nhà bán hàng online để có thu nhập. Do có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bán đủ thứ từ quần áo, thuốc giảm cân, bánh chưng, xúc xích, chả giò… Dù đã U40 nhưng chị Nhung vẫn rất tự tin khi làm người mẫu, diện lên mình những bộ trang phục trẻ hơn so với độ tuổi để quay clip quảng cáo cho shop thời trang của mình", một trang điện tử đăng tải.

Trước thông tin trên, vợ Xuân Bắc thú nhận có xin nghỉ, nhưng chỉ xin nghỉ phép một tháng để giải quyết việc gia đình và dành nhiều thời gian hơn bên cạnh chồng con. Ngoài ra, cô còn cho biết thêm thời gian gần đây quá căng thẳng và mệt mỏi vì một số chuyện nên muốn có thời gian để thư giãn, giải tỏa stress. Ngoài ra, Nguyễn Hồng Nhung cũng thổ lộ rằng cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh. Với cô, kinh doanh là một niềm đam mê để vơi đi những mệt mỏi, phiền muộn trong cuộc sống. Cô buồn vì nhiều người suy nghĩ rằng những ồn ào gần đây là để PR cho công việc kinh doanh, nhưng thực tế bản thân đã buôn bán cả 10 năm nay. Ngoài ra, việc buôn bán là hoàn toàn chính đáng, không có gì sai hay vi phạm pháp luật nên chẳng có gì phải ngại.