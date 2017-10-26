Vợ Xuân Bắc đáp trả đanh thép trước thông tin nghỉ dạy ở nhà bán bánh chưng, thuốc giảm cân

Giải trí 26/10/2017 17:02

Trước tin đồn nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ở nhà bán bánh chưng, thuốc giảm cân… bà xã Xuân Bắc cho biết chỉ xin nghỉ phép ở trường một tháng để thu xếp ổn thỏa công việc gia đình.

Trước đó, một số trang tin điện tử đăng tải thông tin Hồng Nhung về nhà bán quần áo, bánh chưng, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Theo đó, giảng viên khoa Sân khấu đã quyết định từ bỏ công việc yêu thích nhiều năm do những mâu thuẫn không thể hòa giải với lãnh đạo trường.

Vợ Xuân Bắc đáp trả đanh thép trước thông tin nghỉ dạy ở nhà bán bánh chưng, thuốc giảm cân - Ảnh 1
Một số trang thông tin điện tử đưa thông tin chị Nguyễn Hồng Nhung xin nghỉ dạy - Ảnh: Internet

Không chịu nổi áp lực vì bị đồng nghiệp gây khó dễ, chị Hồng Nhung quyết định ngưng giảng dạy và về nhà bán hàng online để có thu nhập. Do có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bán đủ thứ từ quần áo, thuốc giảm cân, bánh chưng, xúc xích, chả giò… Dù đã U40 nhưng chị Nhung vẫn rất tự tin khi làm người mẫu, diện lên mình những bộ trang phục trẻ hơn so với độ tuổi để quay clip quảng cáo cho shop thời trang của mình", một trang điện tử đăng tải.

Trước thông tin trên, vợ Xuân Bắc thú nhận có xin nghỉ, nhưng chỉ xin nghỉ phép một tháng để giải quyết việc gia đình và dành nhiều thời gian hơn bên cạnh chồng con. Ngoài ra, cô còn cho biết thêm thời gian gần đây quá căng thẳng và mệt mỏi vì một số chuyện nên muốn có thời gian để thư giãn, giải tỏa stress.

Vợ Xuân Bắc đáp trả đanh thép trước thông tin nghỉ dạy ở nhà bán bánh chưng, thuốc giảm cân - Ảnh 2
Trước thông tin này, bà xã Xuân Bắc đã lên tiếng đính chính rằng chỉ xin nghỉ phép ở trường 1 tháng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Nguyễn Hồng Nhung cũng thổ lộ rằng cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh. Với cô, kinh doanh là một niềm đam mê để vơi đi những mệt mỏi, phiền muộn trong cuộc sống. Cô buồn vì nhiều người suy nghĩ rằng những ồn ào gần đây là để PR cho công việc kinh doanh, nhưng thực tế bản thân đã buôn bán cả 10 năm nay. Ngoài ra, việc buôn bán là hoàn toàn chính đáng, không có gì sai hay vi phạm pháp luật nên chẳng có gì phải ngại.

Vợ Xuân Bắc đáp trả đanh thép trước thông tin nghỉ dạy ở nhà bán bánh chưng, thuốc giảm cân - Ảnh 3
Sau nhiều ồn ào, gia đình Xuân Bắc vẫn rất hạnh phúc và êm ấm - Ảnh: Internet

Đây là phản ứng đầu tiên của Xuân Bắc sau ồn ào 'xô xát với vợ' náo loạn mạng xã hội

Đây là phản ứng đầu tiên của Xuân Bắc sau ồn ào 'xô xát với vợ' náo loạn mạng xã hội

Sau thời gian dài im lặng trước những ồn ào của vợ, Xuân Bắc bất ngờ trở lại và khiến fan ăn ngủ không yên với những dòng bình luận bá đạo.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc Xuân Bắc vợ Xuân Bắc vợ Xuân Bắc bán hàng online

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ