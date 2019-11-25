Võ Tấn Phát 'nhái' Mỹ Tâm, mang đồ nghề lên sân khấu xào rau giống bản chính

Tập 4 “Gương Mặt Thân Quen 2019” tiếp tục lên sóng và mang đến cho khán giả những tràng cười không ngớt thông qua loạt tiết mục giả dạng vô cùng ấn tượng đến từ các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong tập này, NSƯT Đức Hải sẽ đồng hành cùng hai giám khảo chính là Quang Linh và Hồ Ngọc Hà để tìm ra màn trình diễn ấn tượng nhất tuần. Ban giám khảo 'Gương mặt thân quen 2019' Thí sinh đầu tiên mở màn cho tập 4 là Võ Tấn Phát với màn hóa thân thành Mỹ Tâm qua ca khúc “Đừng hỏi em”.

Tiết mục của Võ Tấn Phát Giám khảo Quang Linh nhận xét: “Tôi nghĩ đây là một tiết mục khá thú vị nhưng có điều này em nên nhớ Mỹ Tâm là ca sĩ khi hát ít khi có biểu hiện cảm xúc khác nhau, chỉ thể hiện bằng ánh mắt chứ không có nhăn mặt hay cười. Trừ những đoạn cao chót vót mới thay đổi nét mặt một tí thôi. Còn vừa rồi em thể hiện nét mặt theo những trạng thái, câu chuyện mà em kể”. Tiết mục của Trần Tùng Anh Tiết mục thứ 2 trong đêm thi thuộc về Trần Tùng Anh với màn biến hoá thành giám khảo Quang Linh qua ca khúc “Nắng có còn xuân”. Đây là một thử thách khó đối với nam ca sĩ sinh năm 1996 khi bản chính ngồi trước mặt xem phần trình diễn của mình.



Quang Linh nhận xét Tùng Anh không mang giày cao gót khi tập luyện nên khi lên sân khấu biểu diễn, những bước nhảy của anh có phần loạng choạng, mất kiếm soát. Theo nam giám khảo, Tùng Anh ít nghe nhạc có tiết tấu nên góp ý với thí sinh cần phải nghe nhạc nhiều hơn. Dù cho hát một bài balad nhẹ nhàng nhưng trong người có tiết tấu thì bài hát sẽ có sự cuốn hút, không bị lê thê, rườm rà. Và khi làm nghề, thí sinh cần phải biết và học những điều đó.

Tiết mục của Emma Nhất Khanh Chưa đạt thứ hạng cao ở các tuần trước nên tuần này, Emma Nhất Khanh lại càng trở nên áp lực hơn khi phải hoá thân thành NSND Hồng Vân. Tiết mục Phan Ngọc Luân Phan Ngọc Luân là thí sinh thứ 4 biểu diễn. Lần này, học trò Đàm Vĩnh Hưng bấm chọn một nghệ sĩ có phong cách độc đáo đến từ xứ sở kim chi – Lee Jung Hyun. Không chỉ học hát bằng tiếng Hàn, nam ca sĩ còn phải tập luyện vũ đạo “không giống ai” khiến anh mất khá nhiều thời gian và công sức. Nhưng khi nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả, Phan Ngọc Luân đã khiến cả trường quay phải “đứng ngồi không yên” vì tiết mục quá sung trên sân khấu. Tiết mục của Nhật Thủy Là đối thủ đáng gờm ở chương trình năm nay, Nhật Thuỷ không làm giám khảo và khán giả thất vọng trước những màn hoá thân giống sao y bản chính. Và tuần này, cô tiếp tục làm mọi người ngạc nhiên lẫn trầm trồ với phần giả Rihanna. Tiết mục của MiA Phần thi cuối cùng trong đêm thứ 4 của chương trình thuộc về MiA với màn hoá thân thành NSND Ngọc Giàu. Sau 6 tiết mục, giải nhất tuần 4 thuộc về MiA với tổng số điểm 35 đến từ ban giám khảo. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của nữ ca sĩ ở “Gương Mặt Thân Quen 2019”.

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