Ứng dụng chỉnh sửa ảnh nhân vật kiếm hiệp của Trung Quốc thu thập nhiều thông tin lạ

Trên cộng đồng mạng xã hội Việt, hàng loạt tài khoản chia sẻ ảnh chỉnh sửa qua ứng dụng Pitu khoe với bạn bè. Không ít trong số đó còn sử dụng làm ảnh đại diện trang cá nhân. Thậm chí, các nhân vật nổi tiếng như Ngọc Trinh, Phạm Hương, Lý Nhã Kỳ... cũng khá thích thú với trào lưu này.

Pitu từng gây sốt trước đây với các bộ lọc cho phép người dùng hóa trang thành người nổi tiếng. Gần đây, phần mềm Trung Quốc này tiếp tục tạo hiệu ứng rộng rãi với các nhân vật trong phim Tam Quốc diễn nghĩa. Chỉ cần chụp một bức ảnh chân dung hoặc ảnh có sẵn, Pitu sẽ làm các công việc còn lại khi biến chủ nhân thành các nhân vật như Tào Tháo, Trương Phi...

Được biết, Pitu là ứng dụng do công ty Internet nổi tiếng của Trung Quốc - Tencent phát triển. Hiện ứng ụng có phiên bản cho hai nền tảng là Android và iOS. Tất cả đều miễn phí và có số lượt tải khá lớn.

Khi cài đặt, nhiều người dùng không khỏi thắc mắc khi ứng dụng đòi hỏi truy cập quá nhiều thông tin không cần thiết. Khi cài thử qua Play Store, ngoài camera, phần mềm đòi truy xuất thông tin cả về vị trí địa lý, lịch sử ứng dụng, trình duyệt, bookmark, số điện thoại, ID máy...Theo các chuyên gia Viễn thông, phần mềm chỉnh sửa ảnh thì không quá cần quá nhiều thông tin như vậy.

Ngooài Pitu, trước đây nhiều ứng dụng của của Trung Quốc đã vướng vào các nghi vấn tương tự. Đầu năm nay, một phần mềm chỉnh sửa khác là Meitu cũng đòi truy xuất các thông tin riêng tư tương tự. Một chuyên gia pháp lý và bảo mật số còn phát hiện ra rằng, bên trong Meitu trên iOS có chứa "những đoạn mã phức tạp và đáng ngờ", làm nhiệm vụ kiểm tra điện thoại một cách âm thầm, trong đó có nhận dạng thiết bị đã jailbreak hay chưa, số thuê bao di động, nhà mạng…

Cũng theo vị chuyên gia này, các ứng dụng ảnh thu thập thông tin người dùng và gửi về máy chủ từ xa không quá xa lạ. Những thông tin này thường được bán cho các nhà quảng cáo. Nguy hiểm hơn, việc âm thầm đánh cắp số IMEI của điện thoại có thể bị kẻ xấu lợi dụng để chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Bên cạnh số lượng người dùng khổng lồ thì không ít ý kiến trái chiều tỏ ra khó chịu khi trông thấy hàng loạt hình ảnh cổ trang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Là người anh cả của showbiz Việt, NSƯT Hoài Linh tuyên bố sẽ hủy kết bạn toàn bộ những người chỉnh ảnh thành nhân vật kiếm hiệp từ app của Trung Quốc.

"Em xin phép thông báo là em không theo phong trào cổ trang. Em xin phép hủy kết bạn với những bạn trong friend list đăng hình ảnh cổ trang này nhé. Anh em bạn bè thân thiết em cũng hủy kết bạn. Đừng buồn, giận em nhé. Facebook là phải nhìn ra mặt của nhau. Lên hình đó nhìn không ra ai, nên em coi như không quen. Nếu cổ trang mà khăn đóng, áo dài em tiếp hết" - Hoài Linh chia sẻ.