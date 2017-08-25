U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng

Giải trí 25/08/2017 10:38

“Sợ anh sút, lại sợ anh không sút. Muốn anh sút, lại muốn anh không sút. Điều buồn nhất là... anh sút lại nhìn như không sút”... - hàng loạt những phiên bản chế bá đạo và hài hước của cư dân mạng sau trận thua của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam trước đối thủ Thái Lan hôm qua khiến nhiều người hâm mộ cười ra nước mắt.

Thua đậm trước Thái Lan, U22 Việt Nam chính thức nói lời từ giã SEA Games, để lại biết bao nhiêu tiếc nuối cho người hâm mộ.

Trong nguồn cảm xúc bất tận đó, nhiều cư dân mạng đã đồng loạt chế ảnh để "tường thuật" lại những diễn biến của trận đấu, đồng thời lột tả "một cách chân phương nhất" những nhất cử nhật động của cả đội bóng trên hành trình xách vali về nước khiến ai cũng phải bật cười.

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 1
Chờ anh một chút nhé, em yêu! - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 2
Sao anh lại nỡ lòng nào "sút mà như không sút" ? - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 3
Cô bé nguy hiểm Ariana đi Bắc Kinh rồi mà sao lại có mặt ở Malaysia thế này cơ chứ? - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 4
SEA Games xa quá, SEA Games  đi xa quá... - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 5
4 năm thất vọng tràn trề rồi đấy, hỡi những "tội đồ" ơi ! - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 6
Không phải là lúc để buồn đâu nhé - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 7
Công nhận là quá ngán luôn - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 8
Này thì bóng đá, này thì SEA Games... - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 9
Long + Phụng đã có cơ hội được sum vầy bên nhau rồi nhé - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 10
Công Phượng hình như lúc đó đang bị "bụi bay vào mắt" hay sao mà sút lên trời thế này? - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 11
Nhân vật duyên dáng nhất trong trận đấu - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 12
Thôi đợi về nước rồi khóa luôn một thể, đằng nào cũng không kịp nữa rồi - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 13
Tạm biệt HLV Hữu Thắng - Ảnh: Internet

U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games: Cười chảy nước mắt trước loạt ảnh chế bá đạo của cư dân mạng - Ảnh 14
Nỗi đau này gọi là "dằm trong tim" - Ảnh: Internet

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