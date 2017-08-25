“Sợ anh sút, lại sợ anh không sút. Muốn anh sút, lại muốn anh không sút. Điều buồn nhất là... anh sút lại nhìn như không sút”... - hàng loạt những phiên bản chế bá đạo và hài hước của cư dân mạng sau trận thua của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam trước đối thủ Thái Lan hôm qua khiến nhiều người hâm mộ cười ra nước mắt.

Thua đậm trước Thái Lan, U22 Việt Nam chính thức nói lời từ giã SEA Games, để lại biết bao nhiêu tiếc nuối cho người hâm mộ.

Trong nguồn cảm xúc bất tận đó, nhiều cư dân mạng đã đồng loạt chế ảnh để "tường thuật" lại những diễn biến của trận đấu, đồng thời lột tả "một cách chân phương nhất" những nhất cử nhật động của cả đội bóng trên hành trình xách vali về nước khiến ai cũng phải bật cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/u22-viet-nam-bi-loai-khoi-sea-games-cuoi-chay-nuoc-mat-truoc-loat-anh-che-ba-dao-cua-cu-dan-mang-229330.html