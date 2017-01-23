Từ Hy Viên lần đầu khoe quý tử

Giải trí 23/01/2017 15:39

Nàng Sam Thái của “Vườn Sao Băng” vừa đăng những tấm hình vô cùng ý nghĩa của cậu con trai mới sinh.

Mặc dù đã kết hôn và có hai con nhưng Từ Hy Viên vẫn là ngôi sao Hoa ngữ được nhiều người quan tâm nhất.

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Đây là lần đầu tiên mỹ nhân Đài Loan khoe hình quý tử

Từ Hy Viên lần đầu khoe quý tử - Ảnh 2
Cậu con trai trông rất giống Uông Tiểu Phi

Người đẹp Đài Loan đã kết hôn với một chàng trai trẻ tuổi, giàu có tên Uông Tiểu Phi, trong suốt một thời gian dài sau đám cưới, gia đình nhà chồng Từ Hy Viên gặp vấn đề về tài chính, trong thời điểm đó Từ Hy Viên đã quay lại làng giải trí làm việc mặc dù vừa mới sinh con gái đầu lòng. Mặc dù nữ diễn viên chưa một lần xác nhận nhưng nhiều người cho rằng cô làm như vậy với mục đích là kiếm tiền giúp gia đình nhà chồng.

Từ Hy Viên lần đầu khoe quý tử - Ảnh 3

Từ Hy Viên lần đầu khoe quý tử - Ảnh 4

Từ Hy Viên lần đầu khoe quý tử - Ảnh 5
Cậu bé được khen là rất giống bố và chị gái

Trở lại với làng giải trí không lâu người đẹp lại tiếp tục mang thai và hạ sinh cho nhà họ Uông một quý tử. Sau khi sinh đứa con thứ 2, người đẹp rất ít khi xuất hiện trước truyền thông, mới đây nhất Từ Hy Viên đăng  hình ảnh về cậu con trai. Ngay sau khi đăng tải rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Từ Hy Viên. Hy vọng rằng trong thời gian tới cô sẽ nhanh chóng trở lại với làng giải trí.

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