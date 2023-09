Trường Giang ngang nhiên… “sờ soạng” Trấn Thành trên sân khấu

Người đàn ông quyền lực của giới giải trí - Hoài Linh sẽ là người “cầm trịch” chương trình này ở cả 2 vai trò, người dẫn chuyện và giám khảo. Tuy nhiên, ở Bí mật đêm chủ nhật, anh được gọi là người nắm giữ bí mật. Nam danh hài Hoài Linh là một cái tên có sức hút số 1 thị trường giải trí, là gương mặt bảo chứng tỷ suất người xem cho rất nhiều chương trình truyền hình.

Nhiệm vụ của người nắm giữ bí mật là dẫn dắt toàn bộ chương trình, đưa ra các thử thách cho các người chơi, quy định tình huống và phân vai cho từng nghệ sỹ. Và cũng chính anh sẽ có đặc quyền vào vai diễn xen ngang để làm cho tình huống khó hơn, gia tăng áp lực lên các nghệ sỹ.

Danh hài Hoài Linh là người quyết định trao 50 triệu đồng cho nghệ sỹ có ứng biến xuất sắc nhất mỗi tập phát sóng. Sau đó, người được Hoài Linh lựa chọn sẽ thay thế anh ngồi vào vị trí nắm giữ bí mật để đưa ra thử thách cuối cùng cho các nghệ sỹ, và đặc biệt là giao “thử thách ngược lại” chính nam danh hài Hoài Linh.



Ở Bí mật đêm chủ nhật, Hoài Linh được gọi là "người nắm giữ bí mật", có khả năng "thao túng" các thí sinh của mình

Bí mật đêm chủ nhật được Việt hóa từ format Whose line is it anyway của hãng Hattrick International. Đây là một chương trình thuộc thể loại hài tình huống với màu sắc chủ đạo thuộc về việc khai thác khả năng ứng biến của người chơi trước các thử thách được chương trình giữ bí mật.

Whose line is it anyway được xem là điển hình của thể loại hài tình huống bởi tất cả các nhân vật tham gia ứng biến đều không biết trước kịch bản, điều này khác với một số format khác, cần một nhân vật nắm chắc đường dây kịch bản để dẫn dắt câu chuyện. Một điểm đặc thù nữa của format này là người chơi thuộc hàng “tên tuổi” của lĩnh vực diễn xuất.





Trường Giang đổi vai trò cho Trấn Thành trong thử thách "Đôi tay kỳ diệu"

Format truyền hình đặc sắc này được bán khắp nơi trên thế giới, thành công nhất có thể kể đến 10 mùa tại Anh và 8 mùa tại Mỹ. Whose line is it anyway cũng 2 lần vinh dự chạm tay đến chiếc cúp danh giá của British Comedy Awards, 1 giải RTS và 4 giải ACE (những chương trình hài hay nhất thế giới).







Thử thách "Đứng - nằm - ngồi" siêu hài hước của chương trình

Để tiếp nối tinh thần nhân văn từ Người bí ẩn, phần thưởng 50 triệu đồng được trao cho một nghệ sỹ bất kỳ trong mỗi số phát sóng sẽ được sử dụng 100% cho các hoạt động thiện nguyện. Nghệ sỹ nhận phần thưởng này sẽ bằng nhiều cách khác nhau để chuyển toàn bộ số tiền cho các cá nhân/ tổ chức từ thiện đang gặp khó khăn, chia sẻ cộng đồng.

Đài truyền hình TP.HCM đã tiến hành ghi hình 10 số phát sóng cho mùa đầu tiên vào những ngày đầu tháng 6 với sự tham gia của các nghệ sỹ hàng đầu giới giải trí trong nước và hải ngoại.





Sân khấu nằm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và khiến cho các danh hài tốn không ít..."nước mắt"

Tập 1 chương trình được phát sóng lúc 21g chủ nhật tuần này, 28.6 trên HTV7 và kéo dài liên tục 10 tuần sau đó.