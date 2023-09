Trường Giang làm MC, Tóc Tiên “đại náo” đêm nhạc dance

Mặc dù là một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp nhưng nhân vật được chờ đợi nhiều nhất kể từ khi nhà sản xuất công bố mùa thứ 2 lại chính là danh hài Trường Giang. Năm vừa qua có thể được xem là một năm làm nên tên tuổi của Trường Giang khi anh liên tục gây náo nhiệt tại các sân chơi hài đình đám trên truyền hình như Người bí ẩn, Ơn giời cậu đây rồi, The winner is... và đặc biệt là cú "hạ nốc ao" hai đối thủ nặng ký Việt Hương, Thu Trang để mang về chiếc cúp danh giá HTV Awards dành cho nghệ sỹ hài.

Một nhân vật đình đám khác cũng sẽ xuất hiện cùng Trường Giang trong đêm nhạc dance, không ai khác, cô gái đang làm mưa làm gió, Tóc Tiên. Tóc Tiên sẽ xuất hiện với vai trò nghệ sỹ khách mời biểu diễn. Ca khúc cô lựa chọn là bản hit Thế giới không có anh từng được “trình làng” ấn tượng tại The Remix khi cô mang... trăn lên sân khấu.

Tổng hợp tin nhắn tính đến thời điểm này thì Thảo Trang dù là tâm điểm của sự chú ý vẫn tiếp tục "chênh vênh" với kết quả tin nhắn bình chọn, cô là một trong 2 thí sinh đang có số lượng bình chọn thấp nhất. Người cùng với Thảo Trang đang nằm chung nhóm nguy hiểm lại bất ngờ là một thí sinh có lượng fans khủng, Hoàng Tôn.

Tuần này , Thảo Trang lựa chọn bản mashup 2 ca khúc đình đám của “nữ hoàng quái chiêu” Lady Gaga, Applause và Born this way. Thảo Trang là một nghệ sỹ có sở trường và phong cách xử lý thuần thục các ca khúc quốc tế, lần này, với tinh thần hát như lần cuối được hát, chắc chắn sẽ là một phần thi nhiều cảm xúc đến từ cô gái này.

“Tôi không có đối thủ ở Tuyệt Đỉnh Tranh Tài!”, đó là chia sẻ mới đây của nhân vật đang được chú ý nhiều nhất của cuộc thi, ca sỹ Thảo Trang khi được hỏi, “Ai là đối thủ lớn nhất của chị trong cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài đang diễn ra?”. Thảo Trang chia sẻ, “Thảo Trang tham gia tuyệt đỉnh tranh tài là vì mong muốn mang đến những phần trình diễn mà trước giờ ít có cơ hội thể hiện, và đối thủ của tôi không ai khác là chính bản thân mình.”

Hoàng Tôn tiếp tục trình làng một sáng tác mới toanh, Giấc mơ của tôi. Đây là lần thứ 3 anh chàng đa tài này sử dụng chính sáng tác của mình cho cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài. Nguyễn Hải Yến tuần này sẽ thử sức với bản hit của Hồ Ngọc Hà, Hãy thứ tha cho em. Huỳnh Minh Thủy và Thái Trinh lần lượt lựa chọn hai ca khúc quốc tế Can't get out of my head và Starships.

Liveshow thứ 7, thử thách nhạc Dance sẽ được truyền hình trực tiếp vào 21g tối nay trên HTV7.