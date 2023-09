Trực tiếp: Liveshow 4 The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016

Đêm Liveshow 4 The Remix 2016 với chủ đề World Music, 9 đội thi hứa hẹn sẽ đưa khán giả đến với những màu sắc văn hóa đặc sắc của cả Việt Nam lẫn thế giới. Liệu đội nào tiếp theo sẽ phải chia tay với sân chơi của The Remix 2016?

Đêm nay, Soobin Hoàng Sơn hứa hẹn đưa đến một cảm xúc âm nhạc hoàn toàn mới với ca khúc “Chị tôi”. Team Hương Tràm trình diễn lại ca khúc giúp cô lên ngôi Quán quân Giọng hát Việt – “Trên đỉnh Phù Vân”. Team Noo Phước Thịnh mang cả một "đội quân" đông đảo đến với chương trình trong “Tình yêu màu nắng”.

Liveshow 4 The Remix 2016: Team Ngô Kiến Huy sẽ mang cả lễ hội Carnival lên sân khấu.

Trong khi đó, Hoàng Thùy Linh sẽ hát ca khúc “Bánh trôi nước” (Hồ Hoài Anh), dựa theo tứ thơ nổi tiếng của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Team Maya đã cùng mang đến sân khấu tiết mục "Inh lả ơi". Ngô Kiến Huy sẽ mang cả lễ hội Carnival lên sân khấu The Remix,...

Đặc biệt, liveshow đêm nay còn có sự xuất hiện của Tóc Tiên với vai trò ca sĩ khách mời. Giọng ca "Ngày mai" sẽ đốt cháy sân khấu The Remix với bản hit mới nhất Big Girls Don’t Cry.

Đêm Liveshow 4 The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016 sẽ lên sóng lúc 21h15 tối nay (24/01) và được báo điện tử Người Đưa Tin tường thuật trực tiếp từ kênh VTV3.

21h10: Ngô Kiến Huy mở màn chương trình bằng hai ca khúc có tên Ai, Se Eu Te Pego (Oh, If I Get You). Với tiết mục tuần này, Ngô Kiến Huy dường như cả lễ hội Carnival lên sân khấu The Remix.

21h21: Soobin Hoàng Sơn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả qua ca khúc "Chị tôi". Ở tiết mục này, nam ca sĩ còn thể hiện khả năng trình diễn nhạc cụ dân tộc trên sân khấu The Remix.

21h30: Quang Đăng xuất hiện trên sân khấu The Remix trong vai trò biên đạo, hỗ trợ Maya thay thế Tô Lâm. Với tiết mục của mình tuần này, Maya hóa thân thành cô gái Tây Bắc đồng thời thể hiện ca khúc dân ca Thái nổi tiếng mang tên Inh lả ơi.

21h35: Ban giám khảo nhận xét.

Giám khảo Nguyễn Hải Phong: "Team của Maya là team tôi cho rằng gần với World Music nhất. Tổng thể của team rất hài hòa. Tôi có lời khen ngợi tiết mục của nhóm bạn".

Giám khảo Hồ Ngọc Hà nhận xét: "Điểm chấm cho các bạn cũng là điểm của một ekip. Vì thế hôm nay, Hà hy vọng các bạn ngoài việc thể hiện mình trên sân khấu thì hãy lắng nghe producer, team của mình. Ngô Kiến Huy mang đến một tiết mục sôi động, hấp dẫn. Soobin làm cho Hà cảm thấy thật sự bất ngờ. Bạn hát tốt. Hôm nay ngoài ca sĩ thì bạn còn là nhạc công, đánh đàn bầu rất hay. Team Maya. Hà cảm thấy bạn thoải mái hơn. Bạn hãy tự tin vì Hà thấy đội của bạn rất cố gắng. Nhiều khả năng bạn có thể chinh phục khán giả vì cả team của bạn rất tốt."

Lưu Thiên Hương cho biết: "Ngô Kiến Huy dường như đã chọn sai bài. Về Maya, tôi khen ngợi team bạn vì producer chọn bài rất hay. Có những chỗ các bạn lồng tiếng khèn rất phổ biến. Điệu múa xòe của dân tộc Thái được các bạn tận dụng khá hợp lý."

21h44: Ban giám khảo cho điểm 3 đội chơi.

Team Ngô Kiến Huy

Võ Thiện Thanh: 8.5

Lưu Thiên Hương: 8.5

Hồ Ngọc Hà: 9

Nguyễn Hải Phong: 8

Team Soobin Hoàng Sơn

Võ Thiện Thanh 8.5

Lưu Thiên Hương: 8,5

Hồ Ngọc Hà: 9

Nguyễn Hải Phong: 8.5

Team Maya

Võ Thiện Thanh: 10

Lưu Thiên Hương: 10

Hồ Ngọc Hà: 9

Nguyễn Hải Phong: 9.5