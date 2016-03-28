Trực tiếp: Gala Chung kết The Remix

Tân binh sinh năm 1997 này, ngay khi vừa "ra trận” với ca khúc Sau Tất Cả đã bất ngờ "gây bão" trên website nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội. Với giọng hát nam tính, ấm áp kết hợp cùng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và ca từ ngọt ngào, giàu cảm xúc, Sau Tất Cảcủa Erik đã nhanh chóng vươn lên xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng realtime chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Và chỉ sau 5 tiếng, ca khúc cán mốc 100,000 lượt nghe – thành tích "hiếm có khó tìm" đối với một ca sĩ mới toanh cùng sản phẩm đầu tay. Lần đầu đến sân khấu The Remix, Erik chia sẻ anh vui mừng không thể tả bởi bản than vốn dĩ cũng là một “fan cuồng” của chương trình. Ca khúc này cũng sẽ được phối lại mới mẻ để phù hợp với tinh thần của remix.

Noo Phước Thịnh tại buổi tổng duyệt trước đêm Chung kết The Remix 2016.

Trong đêm này, còn có sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Thu Thủy ở vai trò khách mời. Họ sẽ mang đến cho khán giả những phần trình diễn hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Nữ giám khảoNhân tố bí ẩn sẽ thể hiện ca khúc Hoang mang được phối lại mới hoàn toàn. Đây là ca khúc đã nằm lòng các fan hâm mộ trong suốt một thời gian dài. Với sự “tái xuất” lần này, Hồ Quỳnh Hương dự sẽ khiến công chúng “đứng ngồi không yên”. Còn Thu Thủy sẽ mang đến bài hát Sẽ thôi khóc vì anh - một sáng tác của hit-maker Đỗ Hiếu. Đây cũng là ca khúc cô thực hiện MV đánh dấu sự trở lại của mình sau thời gian dài dành cho gia đình và thiên chức làm mẹ. Lần đầu tiên thể hiện ở sân khấu The Remix, Thu Thủy chia sẻ cô khá lo lắng và hồi hộp không thua kém gì các thí sinh. Khác với hình ảnh một nữ ca sĩ hát nhạc pop trước đây, cô sẽ khiến khán giả bất ngờ khi vừa kết hợpt? việc hát và thể hiện những động tác vũ đạo bốc lửa.

Ngoài ra, còn có sự trở lại của nhóm PN Nation. Họ sẽ khấy động không khí sôi động với Overmax và Quán quân Giọng hát Việt mùa 3 – Đức Phúc với ca khúc This love – nhạc phim Hậu duệ của mặt trờinhưng được viết lại lời Việt. Một điều đặc biệt nữa là lần đầu tiên ba cô công chúa nhỏ xinh của The Voice Kids: Minh Tuyết – Hồng Minh – Phương Khanh sẽ cùng hòa giọng với nhau qua bài hát nhạc phimTôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh với phần đệm đàn violin của Hoàng Rob.

Ở phần thi của top 4, ngoài tiết mục tốp ca tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Lập với ca khúc Đường đến ngày vinh quang thì họ còn sẽ dự thi một tiết mục solo. Maya với Im not alone, Soobin với Vụt tan, Hương Tràm với Vẫn luôn chờ mong và Noo Phước Thịnh với Tôi là ngôi sao. Trong chặng đua cuối, họ sẽ mang đến những bất ngờ nào? Ai sẽ trở thành tân quán quân mùa 2?

Gala trao giải diễn ra vào lúc 21g, chủ nhật, ngày 27/3/2016 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 từ Nhà thi đấu Quân khu 7.