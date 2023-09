Trực tiếp: Đêm mở màn The Remix – Hòa âm và ánh sáng mùa 2

Với chủ đề Tự do, các nghệ sỹ cùng với những cộng sự trong team của mình là producer, DJ và biên đạo sẽ thoải mái lựa chọn những ca khúc ưng ý nhất để “chào sân”.

Liveshow 1 của chương trình The Remix – Hòa âm và ánh sáng mùa thứ 2 sẽ lên sóng lúc 21g, Chủ nhật, ngày 3/1/2016 và được Báo điện tử Người đưa tin tường thuật trực tiếp từ kênh VTV3.

21h10: Đêm mở màn The Remix – Hòa âm và ánh sáng mùa thứ 2 chính thức lên sóng với sự xuất hiện của hai MC Yến Trang - Thành Trung. Theo chia sẻ từ phía MC, trong liveshow 1 của chương trình, Ban giám khảo không đưa ra bất cứ điểm số nào vì vậy các thí sinh có thể thoải mái trình diễn, và thỏa sức sáng tạo cho tiết mục của mình. 10 nhóm thí sinh đã sẵn sàng bắt đầu cho một đêm thi thật sự bùng nổ.

21h18: Cặp đôi nổi bật của giới underground là Bid Daddy và Justatee khiến cả khán phòng thật sự bùng nổ bằng một tiết mục mở màn được đầu tư thật sự công phu. Cả hai cùng đưa công chúng đến với hai ca khúc đã từng “gây sốt” trên cộng đồng mạng là Forever alone và Nóng.

21h30: Phần trình diễn của Team Emily và Hạnh Sino - Producer Dương K - DJ Louis 8ightz - Biên đạo Nam Đỗ. Trong đêm thi đầu tiên, hai cô nàng Emily – Hạnh Sino chọn hóa thân thành hai cô Tấm đẹp xinh qua ca khúc Cô Tấm ngày nay. Hai 'cô Tấm' ngay biến hóa trên sân khấu khi đang mặc áo tứ thân bất ngờ trở nên sexy.

21h41: Team Ngô Kiến Huy - Producer Phúc Thiện - DJ Summer Huỳnh - Biên đạo Lâm Vinh Hải. Ngoài bản hit Giả vờ yêu thì “Chàng Bắp” Ngô Kiến Huy còn lựa chọn bài hát Say you do – một sáng tác của Tiên Tiên để phối lại theo đúng tinh thần của cuộc thi.

21h48: Ban giám khảo nhận xét. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh bày tỏ lời khen ngợi các DJ và các producer. Còn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết: "Tôi xin được nói về phần trình diễn của từng đội một, như thế sẽ công bằng hơn cho các bạn. Bid Daddy và Justatee quá tuyệt vời và quá "văn minh". Hương thấy các bạn vẫn là các bạn. Các bản phối làm rất liền mạch và hợp lý. Các bản phối các bạn phối lại đều là những dòng nhạc mà tôi rất thích. Còn Ngôi Kiến Huy thì bạn đã thật sự lột xác tại The Remix. Nụ cười của bạn rất rạng rỡ, phù hợp với chương trình. Tiết mục Cô tấm ngày nay được dàn dựng phù hợp với bản phối trong phần trình diễn của mình. Theo tôi, tiết mục mở màn đã gây được sự phấn khích cho ban giám khảo, cho khán giả."