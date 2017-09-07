Trở về từ Đà Nẵng, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bị bắt gặp làm chuyện không ai ngờ ở sân bay

Giải trí 07/09/2017 15:00

Dù không chính thức thừa nhận đi du lịch cùng nhau, nhưng nhiều fan đã bắt gặp Kim Lý xuất hiện bên cạnh mẹ con Hồ Ngọc Hà ở sân bay sau khi trở về từ Đà Nẵng.

Dịp lễ 2/9 vừa rồi, Hồ Ngọc HàKim Lý gây chú ý trên cộng đồng mạng khi liên tục chia sẻ những hình ảnh có liên quan ở cùng một địa điểm du lịch. Trong khi Hà Hồ khoe với fan nhiều hình ảnh mặc bikini nóng bỏng bên con trai thì Kim Lý cũng đăng tải một bức ảnh để lộ body 6 múi đốt mắt người nhìn.

Đối chiếu với những hình ảnh mà hai bên chia sẻ, cư dân mạng gần như chắc chắn 100% là "Nữ hoàng giải trí" và người cũ của Trương Ngọc Ánh đang đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Thế nhưng, mặc cho fan chờ đợi thì người trong cuộc vẫn nhất quyết không chia sẻ bất cứ bức ảnh chụp chung nào. 

Tuy nhiên, vì quá nổi tiếng nên khi cả hai cùng xuất hiện ở sân bay trở về TP.HCM thì đã bị ống kính của một fan ghi lại. Trong ảnh, Kim Lý tỏ ra rất chiều chuộng Hồ Ngọc Hà khi ga lăng xách hết hành lý, bé Subeo vô tư chạy đi trước còn Hồ Ngọc Hà chỉ làm nhiệm vụ cầm vé máy bay đi theo để check in. 

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà trở về sau chuyến đi chơi 2/9 từ Đà Nẵng
Kim Lý bị bắt gặp đang xách vali cho mẹ con Hà Hồ ở sân bay - Ảnh: Internet

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà trở về sau chuyến đi chơi 2/9 từ Đà Nẵng
 Trước đó, Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh đưa Subeo đi du lịch Đà Nẵng - Ảnh: FBNV

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà trở về sau chuyến đi chơi 2/9 từ Đà Nẵng
Kim Lý cũng nhanh chóng check in tại đúng địa điểm mà Hồ Ngọc Hà và bé Subeo đang nghỉ dưỡng - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà 'mệt' sau chuyến du lịch cùng Kim Lý, Cường Đô la một mình đưa con đi khai giảng

Hồ Ngọc Hà 'mệt' sau chuyến du lịch cùng Kim Lý, Cường Đô la một mình đưa con đi khai giảng

Cường Đô la đưa bé Subeo đến trường tham dự lễ khai giảng năm học mới mà không có mẹ Hồ Ngọc Hà đi cùng. Sau chuyến đi chơi Đà Nẵng cùng người tình, có vẻ như "Nữ hoàng giải trí" đang rất mệt nên không thể tham dự buổi lễ tựu trường cùng con trai.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý du lịch Đà Nẵng Nữ hoàng giải trí

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