Trịnh Sảng khóc lóc xin lỗi hai con sau bê bối nhờ người mang thai hộ?

Giải trí 04/02/2021 11:43

Mặc dù bị tẩy chay khỏi showbiz nhưng chuyện đời tư của nữ diễn viên Trịnh Sảng vẫn luôn là chủ đề hot nhất mạng xã hội xứ Trung.

Vỏn vẹn chưa đầy một tháng sau khi chồng cũ Trương Hằng đăng đàn tố Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ và bỏ rơi hai đứa con, sự nghiệp của nữ diễn viên họ Trịnh chính thức tiêu tan. “Nàng Bối Vy Vy” trở thành nữ diễn viên đầu tiên của Cbiz bị cơ quan quản lý “phong sát”.

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Sự nghiệp của nữ diễn viên Trịnh Sảng hoàn toàn tiêu tan sau bê bối nhờ người mang thai hộ

Mặc dù sự nghiệp xem như đã kết thúc nhưng những chuyện đời tư giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng cũng như số phận của hai đứa con chung vẫn được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây trang Sohu đưa tin, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã có những động thái đầu tiên khi gọi video nói chuyện với hai đứa con, câu đầu tiên cô nói với hai con là “Xin lỗi” rồi sau đó không ngừng khóc. Cũng theo nguồn tin này, bên cạnh hai bé dường như có người hướng dẫn cho hai đứa nhỏ gọi mẹ.

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Trịnh Sảng và Trương Hằng có hai người con chung

Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều netizen cho rằng Trịnh Sảng vẫn đang diễn. Bên cạnh đó cũng có người đồng cảm cho rằng có thể những chuyện vừa qua đã khiến Trịnh Sảng nhận ra nhiều điều và thực sự hối hận.

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Những động thái mới nhất của Trịnh Sảng được Sohu đăng tải
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Trịnh Sảng gọi điện nói chuyện với hai con, cô xin lỗi và không ngừng khóc

Bê bối nhờ người mang thai hộ nhưng sau đó lại muốn cho hai đứa con khiến Trịnh Sảng bị cộng đồng mạng tẩy chay. Sau đó, mọi phát ngôn của cô và gia đình cô đều nhận về rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Hình ảnh "nữ thần thanh xuân" mà Trịnh Sảng mất nhiều năm xây dựng bỗng chốc tan biến.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng và Trương Hằng Trịnh Sảng Trương Hằng

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