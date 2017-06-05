Trang Trần livestream khoe mẹ chồng bày chiêu đối phó NS Xuân Hương

Giải trí 05/06/2017 11:18

Trước việc bị nghệ sĩ Xuân Hương gửi đơn tố cáo, Trang Trần livestream không ngại khoe "chiêu" thức được mẹ chồng bày cho để đối chất với vợ cũ MC Thanh Bạch khi ra hầu tòa gây sốt.

Trong khi nghệ sĩ Xuân Hương đã gửi đơn tố cáo tới Công an TP. HCM, đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi làm nhục người khác của Trang Trần thì người đẹp này tỏ ra không hề sợ hãi hay e dè. Trên trang facebook cá nhân của mình, cựu người mẫu phát livestream khoe khéo việc người nhà, nhất là mẹ chồng cô luôn ủng hộ ở bên con dâu.

Cô cũng tiết lộ bản thân được mẹ chồng mách nước đối chất với nghệ sĩ Xuân Hương khi ra hầu tòa sẽ khiến vợ cũ MC Thanh Bạch sẽ phải "cứng họng"."Mẹ đọc báo rồi, khi nào con ra tòa chỉ hỏi đúng một câu: Cháu nói cô nghe này, mẹ chồng cháu bảo nếu cô không chửi cháu thì cháu không bao giờ chửi cô" - Trang Trần kể lại lời mẹ chồng trong đoạn livetream.

Trang Trần livestream khoe mẹ chồng bày chiêu đối phó NS Xuân Hương - Ảnh 1Trang Trần livestream khoe mẹ chồng bày chiêu đối phó NS Xuân Hương - Ảnh 2trang tran livestream khoe me chong bay chieu doi pho ns xuan huong hinh anh 1

Trang Trần khoe khéo chuyện mẹ chồng mách nước đối chất với nghệ sĩ Xuân Hương khi ra hầu tòa.

Nữ người mẫu cũng khẳng định chuyện bản thân không chửi người vô cớ, đồng thời đưa ra lời khuyên với nghệ sĩ Xuân Hương nên biết nhận lỗi khi bà đã sai. "Ở đời này, sai không phải là cái tội. Sai mà dám nhận mới là chuẩn. Ví dụ như cách đây 4 năm, tôi say và nói chuyện láo toét, thế là tôi bị ra tòa vì cái tội phát ngôn bừa bãi, đánh công an. Tôi sai ở đó và đã nhận rồi. Nhưng sai thì tôi mới nhận. Còn không sai thì không bao giờ" - Trang Trần khẳng định.

 

Chân dài sinh năm 1985 cũng cho biết, cô sẽ "bật chế độ im lặng" và tập trung tu dưỡng, giữ gìn nhan sắc để chờ ngày hầu tòa.


Trang Trần livestream khoe mẹ chồng bày chiêu đối phó NS Xuân Hương - Ảnh 4trang tran livestream khoe me chong bay chieu doi pho ns xuan huong hinh anh 2

Trước đó, đoạn clip Trang Trần dùng từ ngữ tục tĩu, mắng chửi và có thái độ đe dọa nghệ sĩ Xuân Hương, người hơn cô về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Theo luật sư Trương Xuân Tám, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vụ kiện này chưa đến mức xử theo hình sự. Nếu ai xúc phạm nhau trên mạng là hoàn toàn người ấy có quyền khởi kiện, còn ai có tài khoản cá nhân của mình mà không quản lý cũng không thể chứng minh được chuyện bị người khác sử dụng thì người đó phải chịu trách nhiệm.

"Luật giao dịch điện tử ở nước ta Luật giao dịch điện tử ở nước ta đã rõ rồi là mọi người phải chịu trách nhiệm cá nhân về giao dịch trên mạng điện tử, không chỉ đơn thuần là thế giới ảo muốn nói gì thì nói, muốn chửi thế nào thì chửi" - luật sư Tám cho hay. 

Từ khóa:   Trang Trần video Nghệ sĩ Xuân Hương

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