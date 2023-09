Trần Thu Hà tái ngộ Hồng Nhung trên ghế nóng đêm bán kết “Tuyệt đỉnh tranh tài”

Ca sĩ khách mời biễu diễn trong đêm liveshow 9 tuần này sẽ là 4 chàng trai lịch lãm, theo dòng nhạc bán cố điển - Ban nhạc Ayor. Với chủ đề Musical của đêm thi, ban nhạc Ayor sẽ cover ca khúc chính trong vở nhạc kịch cùng tên kể về chuyện tình đơn phương đầy dằn vặt của “bóng ma nhà hát kịch” và cô nàng vũ công xinh đẹp - The Phantom of the opera.