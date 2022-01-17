Trấn Thành lại một lần nữa gây tranh cãi vì phát ngôn sai quá sai trên sóng truyền hình

Giải trí 17/01/2022 19:21

Phát ngôn mới nhất của Trấn Thành trong Rap Việt đang gây nên những tranh cãi dữ dội.

Trong tập 14 của Rap Việt Mùa 2, Trấn Thành lại gây tranh cãi vì phát ngôn sai. Cụ thể, khi thí sinh BRT dự thi bằng một bản rap nói về người bố vốn đã mất và trước đây là một thủy thủ xa gia đình. Để cho màn trình diễn trở nên ấn tượng hơn, BRT cũng nhập vai vào người bố và có những tâm sự về cuộc sống đi làm nơi xa trong bản rap Lênh Đênh.

Đáng chú ý, ngay sau khi kết thúc chương trình, Trấn Thành lại giới thiệu rằng bố của thí sinh BRT là một “thuyền nhân” chứ không phải là một “thủy thủ”. Sau lời giới thiệu trên, Binz đã phải "wow". Nhiều người cho rằng Binz biết đến cụm từ này vì anh là một người Mỹ gốc Việt. Đồng thời dân tình cũng khẳng định đây là một sai lầm rất nghiêm trọng của Trấn Thành và của cả đội ngũ Rap Việt.

Trấn Thành lại một lần nữa gây tranh cãi vì phát ngôn sai quá sai trên sóng truyền hình - Ảnh 1

Trấn Thành đang rất hot với vai trò MC của Rap Việt

Trấn Thành lại một lần nữa gây tranh cãi vì phát ngôn sai quá sai trên sóng truyền hình - Ảnh 2

Nam danh hài có phát ngôn gây tranh cãi

Theo tìm hiểu từ một trang chuyên nói về các vấn đề của showbiz, thuyền nhân là cụm từ chỉ nhóm người nhập cư bất hợp pháp, xin tị nạn tại một quốc gia khác. Thuật ngữ thuyền nhân thường được dùng tại Việt Nam trong giai đoạn sau từ những năm 70 đến khoảng đầu những năm 90. Còn thủy thủ chỉ là từ nói về những người làm việc trên tàu biển. Hiện tại, cư dân mạng đang vô cùng quan tâm đến phát ngôn này của Trấn Thành.

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Mới đây, nam MC Trấn Thành khiến khán giả cười ngặt nghẽo vì bài đăng chia sẻ "nỗi khổ" không chỉ riêng ai trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   danh hài Trấn Thành MC Trấn Thành sao Việt

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