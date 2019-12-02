Trấn Thành gây sốt khi tam ca với Thanh Lam và Tùng Dương

Tất cả các sao Việt và đông đảo khách mời đều vô cùng hào hứng trong ngày vui của Kim Thư.

Vừa qua, đông đảo sao Việt đã có mặt để tham dự buổi tiệc “Sắc màu của biển” tại Indochine - nhà hàng mới mà Kim Thư làm cổ đông. Đây là “đứa con tinh thần" tiếp theo của nữ diễn viên. Trải qua nhiều biến cố cuộc sống, có thể nói việc rẽ hướng sang con đường kinh doanh ẩm thực được xem như là duyên nợ đối với Kim Thư. Khách mời đến chúc mừng Kim Thư Là một trong những người bạn thân thiết lâu năm, dù đang chạy show miệt mài nhưng Quyền Linh vẫn tranh thủ thời gian, đến cùng vợ trong ngày ra mắt nhà hàng mới của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, vợ chồng ca sĩ Đoan Trang, nam ca sĩ Ali Hoàng Dương, diễn viên Lương Mạnh Hải, bộ đôi BB Trần, Hải Triều... cũng tạm gác lại hết mọi công việc để có mặt từ sớm và chia vui cùng người em, người chị thân thiết.

Vợ chồng Trấn Thành chụp hình cùng Kim Thư Trước sự yêu thương của mọi người, Kim Thư đã không kìm được giọt nước mắt. Cô cho biết mình đã từng khóc rất nhiều lần và có nhiều đêm không ngủ vì vất vả, lo âu. Tuy nhiên sau rất nhiều những chông gai, giờ đây Kim Thư thực sự hạnh phúc vì cô đã luôn nỗ lực và kiên trì với đam mê ẩm thực và đạt được những thành tựu nhất định. BB Trần và Hải Triều cũng đến chúc mừng Không để các quan khách chờ lâu, Kim Thư đã chiêu đãi mọi người bằng một bữa tối vô cùng phong phú. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cùng dàn sao đã được thưởng thức những món ăn đậm chất Việt và các loại hải sản độc đáo do chính tay Kim Thư chuẩn bị và lên menu. Nam danh hài cũng cho rằng đây sẽ là những món mà bạn sẽ phải nhắc đến nó, nhớ về nó không những một mà rất nhiều lần.

Tùng Dương song ca cùng Trấn Thành Đặc biệt, khi buổi tiệc gần kết thúc, Trấn Thành cùng Kim Thư, Thanh Lam và Tùng Dương cũng thoải mái “quẩy banh nóc" với những màn kết hợp chưa từng có ở bất kì đâu. Không chỉ “cao hứng" hát cùng Tùng Dương, Trấn Thành còn có màn song ca đặc biệt với Kim Thư, “bắt ép” Ali Hoàng Dương trình diễn. Sau đó, ông xã Hari Won còn có màn “tam ca" bùng nổ và đầy tiếng cười với Tùng Dương, Thanh Lam khi thoải mái bắt chước giọng nữ diva ngay trước mặt “chính chủ”.

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