Trấn Thành biểu diễn vòng tay chạm rốn, Hoàng Tôn, Hải Yến “không ai nhường ai”

Bỏ lại sau lưng 8 đôi thủ nặng ký, Nguyễn Hải Yến và Hoàng Tôn là hai cái tên còn lại bước vào đêm thi chung kết để hướng đến ngôi vị quán quân Tuyệt Đỉnh Tranh Tài mùa thứ 2. Ở đêm thi này, họ phải vượt qua 4 thử thách: 1 bài hát song ca, 1 bài hát từng trình diễn trong các đêm trước do giám khảo chỉ định, 1 bài hát do giám đốc âm nhạc thử thách và 1 bài hát tự chọn.

Phương Uyên nhận xét rằng: “Lúc tôi chọn bài này cho Yến tôi rất là sợ là không biết có “hại” Yến không. Hôm nọ bạn đã hát rất thành công bài này thì hôm nay bạn bước ra với một bài hát cũ và cũng là khán giả của Tuyệt Đỉnh Tranh Tài. Những nốt thấp bị mờ, ngày hôm nay bạn hát rất rõ ràng. Cái tiết chế của bạn chính là ngày hôm nay bạn là ca sĩ, bạn đứng trên sân khấu bạn hát với một trái tim nóng nhưng lúc trước cái đầu bạn cũng “nóng” luôn nhưng hôm nay cái đầu bạn rất “lạnh”.

Tương tự, Diva Hồng Nhung cũng yêu cầu Hoàng Tôn một lần nữa thể hiện ca khúc đang được nghe nhiều nhất trên thế giới trong thời gian gần đây, bản nhạc phim đình đám của Fast 7, See you again. Ở lần biểu diễn trước, Hoàng Tôn thể hiện phần lời Việt do chính anh viết thì lần này là bản gốc bằng tiếng Anh, phần rap cũng do Hoàng Tôn tự thực hiện thay vì có người hỗ trợ như trước đó. Ở thử thách này, cả 2 ca sỹ đều nhận được những cơn mưa lời khen từ ban giám khảo, thế trận rất giằng co.



Hoàng Tôn vừa đàn, vừa hát, vừa rap "ngọt lịm" bản nhạc phim đình đám của "Fast 7" - 'See you again" khiến giám khảo nào cũng phải bội phục

Phần thể hiện đa năng này của Hoàng Tôn khiến 3 vị giám khảo trên “ghế nóng” đều bội phục. Giám khảo Hồng Nhung không tiếc lời khen: “Tôi bây giờ đang vô cùng rung động. Tôi quá “nể” Hoàng Tôn bởi vì lần trước khi em hát bài này thì em có sự hỗ trợ của một người bạn hát phần rap cho em nhưng mà hôm nay em đã thực hiện phần hát này và làm cho tôi tự hỏi là không hiểu là em có cần sự trợ giúp gì không.” Còn giám khảo Phương Uyên chỉ xin phép được “ngắn gọn” : “Tôi nghĩ rằng Hoàng Tôn không hay…mà là quá hay.”

Bước sang thử thách thứ 2, ca khúc do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn yêu cầu. Hải Yến nhận được nhiệm vụ cover bản hit mới nhất của Vũ Cát Tường, Anh và anh còn Hoàng Tôn lại được Huy Tuấn thử thách bởi chính ca khúc do Tôn sáng tác cho Min-ST319, bài hát Tìm. Ở thử thách này, nhạc sỹ Phương Uyên cho rằng thế trận tạm nghiêng về Hải Yến khi cô là người được đánh giá có phần trình diên vượt trội hơn Hoàng Tôn.





Hoàng Tôn lại được Huy Tuấn thử thách bởi chính ca khúc "Tìm" do mình sáng tác

Ở thử thách cuối cùng, Hải Yến chưa thể có cú "hạ đo ván" với Ngại ngùng của Hương Tràm vì ở phía bên kia, Hoàng Tôn thể hiện xuất sắc hit Nói với em của rapper Big Daddy.

Giám khảo Phương Uyên cho biết: “Với Hoàng Tôn, chị nghĩ bài hát này là bài hát hay nhất nãy giờ em hát. Mặc dù bài hát đầu tiên chị đã nói em là quá hay nhưng bài hát này em chính là em và em đã lấy lại được lợi thế cho phần thi của em ngày hôm nay. Em quá lợi thế trong bài này.”



Dù đã hóa thân thành "geisha", Hải Yến vẫn chưa thể "hạ đo ván" Hoàng Tôn bởi hit "Nói với em" của chàng trai quá đáng yêu



Hoàng Tôn vượt lên "cân bằng tỷ số" với hit "Nói với em" của rapper Big Daddy

Trấn Thành là một quả bom tấn với sức hút khủng khiếp trên mạng xã hội, sự nhạy bén và cập nhật tình hình đã khiến nam MC này luôn có những chiêu thức lôi cuốn khán giả. Thử thách “tay chạm rốn” đã được nam MC thực hiện ngay trên sân khấu Tuyệt Đỉnh Tranh Tài, chưa hết anh còn thách thức Hoàng Tôn và Phương Uyên thực hiện thử thách này. Tuy nhiên, nữ nhạc sỹ đã nhanh chóng từ chối còn Hoàng Tôn thì không thể, duy chỉ có Trấn Thành là thực hiện thử thách này khá dễ dàng.





Trấn Thành thực hiện thử thách chạm rốn một cách dễ dàng và biết bao cô gái ước ao cũng không thể nào thực hiện được

Cũng khá lâu Hồ Quỳnh Hương chưa xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp. Diện mạo mới, phong thái đỉnh đạc và giọng hát đẳng cấp đã khiến cho màn trình diễn bản mashup Căn phòng mưa rơi - Hoang mang của nữ hoàng một thời này trở thành tiết mục nổi bật trong đêm chung kết Tuyệt Đỉnh Tranh Tài.

Tân quán quân sẽ lộ diện vào tuần sau, 21g thứ 7, 27.6 sẽ là đêm Đăng quang của Tuyệt Đỉnh Tranh Tài mùa 2; kèm với đó là màn hội ngộ 10 thí sinh mùa 2, đặc biệt là sự góp mặt của nhân vật tâm điểm giới giải trí ở vai trò khách mời biểu diễn.