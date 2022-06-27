Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 Miss International Queen 2022

Giải trí 27/06/2022 07:55

Vừa qua, đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới - Miss International Queen 2022 đã chính thức khép lại. Đại diện Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài khiến người hâm mộ tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 chung cuộc.

Đêm chung kết Miss International Queen 2022 chính thức được diễn ra tại Thái Lan vào tối qua (25/06). Mở màn đêm thi là sự xuất hiện của 24 mỹ nhân chuyển giới đại diện cho 24 quốc gia. Tại đây, các người đẹp lần lượt trình diễn trang phục dân tộc (National Costumes) của đất nước mình, tiếp sau đó, là phần thi trình diễn dạ hội để lựa chọn ra Top 11 thí sinh xuất sắc.

Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 Miss International Queen 2022 - Ảnh 1
Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 Miss International Queen 2022 - Ảnh 2
Trân Đài tự tin thể hiện phần trình diễn Trang phục dạ hội tại MIQ2020 (FBNV)

Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, đại diện Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài đã có màn thể hiện đầy cuốn hút và thần thái vô cùng tự tin. Người đẹp nhanh chóng nhận được nhiều lời khen có cánh từ phía người hâm mộ. Sau khi phần thi kết thúc, Trân Đài chính thức được gọi tên vào Top 11 cùng các đại diện: Ấn Độ, Hàn Quốc, Mexico, Thái Lan, Venezuela, Peru, Pháp, Indonesia, Philippines, Campuchia.

Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 Miss International Queen 2022 - Ảnh 3
Đại diện Việt Nam xuất sắc lọt Top 11 ngay sau đó (FBMIQ)

Sau đó, Trân Đài tiếp tục chinh phục ban giám khảo và khán giả trong phần thi bikini và lọt vào Top 6. Tại đây, đại diện Việt Nam nhận được câu hỏi: "Điều gì quan trọng nhất mà cô sẽ dạy thế hệ trẻ?". Người đẹp cho rằng giới trẻ cần biết cách yêu bản thân, đóng góp cho cộng đồng, quê hương. 

Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 Miss International Queen 2022 - Ảnh 4
Trân Đài tự tin trước phần trả lời câu hỏi Top 6 (FBNV)

Trân Đài khiến người hâm mộ tiếc nuối khi cô nàng không thể tiến sâu hơn trong cuộc thi năm nay. Nhưng với tất cả sự cố gắng, nổ lực và cống hiến của cô nàng trong suốt hành trình vừa qua, đây được xem như là một niềm kiu hãnh và trở thành niềm tự hào to lớn cho cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam. 

Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 Miss International Queen 2022 - Ảnh 5
Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 Miss International Queen 2022 - Ảnh 6
Trân Đài khiên người hâm mộ tiếc nuối khi dừng chân ở Top 6 chung cuộc (FBNV)

Miss International Queen 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Philippines - Fuschia Anne Ravena. Bea Marquez của Colombia giành danh hiệu á hậu 1. Aëla Chanel của Pháp là á hậu 2. 

 

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Từ khóa:   Trân Đài Miss International Queen Hoa hậu chuyển giới

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