Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6 Miss International Queen 2022

Đêm chung kết Miss International Queen 2022 chính thức được diễn ra tại Thái Lan vào tối qua (25/06). Mở màn đêm thi là sự xuất hiện của 24 mỹ nhân chuyển giới đại diện cho 24 quốc gia. Tại đây, các người đẹp lần lượt trình diễn trang phục dân tộc (National Costumes) của đất nước mình, tiếp sau đó, là phần thi trình diễn dạ hội để lựa chọn ra Top 11 thí sinh xuất sắc.

Trân Đài tự tin thể hiện phần trình diễn Trang phục dạ hội tại MIQ2020 (FBNV)

Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, đại diện Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài đã có màn thể hiện đầy cuốn hút và thần thái vô cùng tự tin. Người đẹp nhanh chóng nhận được nhiều lời khen có cánh từ phía người hâm mộ. Sau khi phần thi kết thúc, Trân Đài chính thức được gọi tên vào Top 11 cùng các đại diện: Ấn Độ, Hàn Quốc, Mexico, Thái Lan, Venezuela, Peru, Pháp, Indonesia, Philippines, Campuchia.