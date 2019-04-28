Ngày 27/4 tại TP HCM, dàn sao Hàn đình đám Lee Kwang Soo, Shin Ha Kyung, Esom đã xuất hiện trong buổi ra mắt bộ phim điện ảnh sắp khởi chiếu "Thằng em lý tưởng".

Lee Kwang Soo cùng hai diễn viên của bộ phim Thằng em lý tưởng đã đặt chân đến Việt Nam để thực hiện lịch trình quảng bá. Đúng 3 giờ 30 phút ngày 27/4, cả ba diễn viên chính cùng đạo diễn phim đã xuất hiện tại sự kiện họp báo, sau khi phim vừa chiếu xong suất đầu tiên. Kwang Soo là chàng trai nổi bật nhất trong buổi ra mắt phim. Từ khi xuất hiện tại sự kiện, anh liên tục nở nụ cười và vẫy chào các fan.

Lee Kwang Soo hoá thân thành một nhân vật nặng về phần thể hiện tâm lý trong phim. Nam diễn viên họ Lee chia sẻ anh đã phải trao đổi, thảo luận rất nhiều với đạo diễn để hoàn thành tốt vai diễn.

Riêng với hai diễn viên Shin Ha Kyung và Esom, trong lần đầu tiên đến Việt Nam để ra mắt một bộ phim, cả hai đều cảm thấy mới lạ và rất hào hứng. Esom còn nhấn mạnh, cô cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn thấy Lee Kwang Soo được hâm mộ cuồng nhiệt đến thế tại Việt Nam và rất thích món phở của Việt Nam.

Khi nhận được câu hỏi về việc vì sao lại dựng nên một bộ phim nói về hai anh em khuyết tật, một người bị liệt tứ chi, một người sống mãi ở tuổi ấu thơ, đạo diễn Yook Sang Hyo cho biết anh lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật ngoài đời. Ông muốn chia sẻ thông điệp trong cuộc sống chúng ta cần phải yêu thương giúp đỡ nhau nhiều hơn trong những lúc khó khăn.

Trong chuyến đi đến Việt Nam lần này, đạo diễn Yook Sang Hyo - tương tự như Esom - cũng vô cùng bất ngờ trước cảnh các fan chào đón Lee Kwang Soo nồng nhiệt như vậy.

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