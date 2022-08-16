Tính cách thật của Nam Em ngoài đời qua lời Á hậu Phương Nhi: Khác xa trên mạng

Phương Nhi chia sẻ cô có nhiều cảm tình với Nam Em sau khi có cơ hội tiếp xúc ngoài đời

Sau khi Miss World Việt Nam 2022 kết thúc, các Hoa hậu và Á hậu đã có buổi trò chuyện với báo chí để chia sẻ về quá trình tham dự một trong những cuộc thi hoa hậu khắc nghiệt nhất Việt Nam.

Mới đây, á hậu 2 Phương Nhi đã có những tiết lộ về Nam Em trong quá trình cùng tham gia Miss World Việt Nam 2022. Phương Nhi cho biết bản thân mình và Nam Em chỉ thật sự gần gũi nhau nhờ một lần Nam Em nhờ Phương Nhi mua giúp xiên que. Sau đó Nam Em và Phương Nhi đã cùng nhau trò chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ ở phòng của Nam Em.

Phương Nhi chia sẻ sau khi tiếp xúc với Nam Em

Nam Em được cho là gần gũi và hiền lành ở ngoài đời

Phương Nhi chia sẻ cảm thấy Nam Em là người rất hiền lành, gần gũi, luôn quan tâm đến các thí sinh còn lại. Là thí sinh có nhiều kinh nghiệm nhất trong cuộc thi, Nam Em luôn chia sẻ và giúp đỡ đàn em của mình. Phương Nhi đồng thời cũng nhắn nhủ với Nam Em khi gặp lại sẽ bao đàn chị ăn một bữa xiên que.

Là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay, song Nam Em gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở top 10 chung cuộc. Cô đồng thời được nhận 2 giải thường phụ là Người đẹp truyền thông và Thí sinh được yêu thích nhất.

Nam Em và hành trình nhan sắc đầy tiếc nuối: Xinh đẹp thần thái nhưng chưa một lần chạm đến danh hiệu Hoa hậu Liên tục tham gia các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi trong suốt 8 năm nay, nhưng Nam Em vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ bởi chưa có cơ hội chạm đến đỉnh vinh quang.

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