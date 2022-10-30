Tin giải trí HOT nhất tuần: MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia, nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, Văn Mai Hương có bầu

Giải trí 30/10/2022 06:00

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, hưởng thọ 74 tuổi, Hoài Linh sang Mỹ đoàn tụ cùng con trai, Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái,...là những tin giải trí đáng chú ý trong tuần qua.

MC Đại Nghĩa xuốn tóc xuất gia gây xôn xao cộng đồng mạng

Trong tuần qua, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh MC Đại Nghĩa xuất hiện trong diện mạo lạ. Theo những khung hình này, nam MC đã bất ngờ xuống tóc, diện trang phục như các sư thầy được cho là tại một ngôi chùa ở Huế.

Tin giải trí HOT nhất tuần: MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia, nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, Văn Mai Hương có bầu - Ảnh 1
Đại Nghĩa xuất gia gieo duyên tại chùa Huyền Không - Ảnh: Internet

Được biết vào ngày 27/10, MC Đại Nghĩa làm lễ thế phát tại Khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 14 với chủ đề "Sống tỉnh thức, chết bình an". Xem chi tiết

Văn Mai Hương có bầu?

Trong tuần qua, trong một vài chương trình âm nhạc, Văn Mai Hương xuất hiện trên sân khấu với vòng 2 khá lớn. Đặc biệt, cô còn diện trang phục khéo che vòng hai khiến tin đồn mang bầu râm ran trên các trang mạng xã hội.

Tin giải trí HOT nhất tuần: MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia, nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, Văn Mai Hương có bầu - Ảnh 2
Hình ảnh Văn Mai Hương trong show âm nhạc khiến nhiều người nghĩ rằng cô có bầu - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên Văn Mai Hương vướng tin đồn mang bầu. Xem chi tiết.

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, hưởng thọ 74 tuổi

Theo thông tin báo Người lao động, nghệ sĩ Hữu Tài đau buồn cho biết vợ của ông là nghệ sĩ Bích Thủy (1949) đã trút hơi thở cuối cùng lúc 22 giờ ngày 26/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Tin giải trí HOT nhất tuần: MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia, nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, Văn Mai Hương có bầu - Ảnh 3
Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, hưởng thọ 74 tuổi - Ảnh: Internet

Tang lễ của cố nghệ sĩ sẽ được tổ chức tại nhà riêng. Xem chi tiết

Nhã Phương bất ngờ công khai ảnh chính diện ngày bé của con gái, tiết lộ sự thật phũ phàng phía sau

Nhã Phương trong tuần qua đã bất ngờ tung loạt ảnh ngày thơ bé của con gái Destiny. Theo chia sẻ, hình ảnh được chụp khi bé Destiny cùng bố Trường Giang khi mới vài tháng tuổi. Destiny được bố quấn khăn rằn và làm giả bộ ria đẻ cosplay hình ảnh "Mười Khó" của bố Trường Giang.

Tin giải trí HOT nhất tuần: MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia, nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, Văn Mai Hương có bầu - Ảnh 4
Nhã Phương tung loạt ảnh ngày bé của con gái - Ảnh: FBNV

Nhã Phương và bạn bè đồng nghiệp đều nhận xét Destiny mang nhiều nét giống bố. Xem chi tiết.

Hoài Linh sang Mỹ đoàn tụ cùng con trai: Cặm cụi nấu nướng chiêu đãi gia đình, lấy lại tinh thần sau ồn ào đã qua

Trên trang cá nhân, con trai nghệ sĩ Hoài Linh là Thành Vinh đã chia sẻ khoảnh khắc bố vào bếp nấu ăn. Anh viết: "Sếp nhà em và cô 6 đây ạ". Dù ở Mỹ nhưng danh hài Hoài Linh vẫn giản dị, chân chất. Nam danh hài trổ tài nấu thịt kho và những món ăn Việt Nam cho con trai thưởng thức.

Tin giải trí HOT nhất tuần: MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia, nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, Văn Mai Hương có bầu - Ảnh 5
Nam danh hài vào bếp nấu nướng chiêu đãi con trai và gia đình - Ảnh: FBNV  

Dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại lời chúc gửi đến nghệ sĩ Hoài Linh. Xem chi tiết

Cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê - người đẹp được công nhận là Á hậu 3 Miss Universe 2018

Cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê - người đẹp được công nhận là Á hậu 3 Miss Universe 2018

Sau 4 năm, H’Hen Niê - đại diện Việt Nam tại Miss Universe được xác nhận là 1 trong 3 người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi.

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Từ khóa:   tin tức giải trí tuần MC Đại Nghĩa Hoài Linh sao Việt

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