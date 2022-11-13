Elly Trần đau đón kể việc bị chồng Tây cắm sừng, Hari Won tiết lộ "sốc" về tình trạng hôn nhân với Trấn Thành, con gái cố NS Phi Nhung tổ chức hôn lễ tại Mỹ sau hơn 1 năm mẹ qua đời,... là những tin giải trí đáng chú ý trong tuần qua.

Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng Tây cắm sừng, thái độ 'tiểu tam' gây bức xúc Trong tuần qua, Elly Trần khiến dân mạng "dậy sóng" khi công khai chuyện chồng ngoại quốc ngoại tình. Theo đó, nữ diễn viên cho biết, trong khi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp với cô thì Dane có mối quan hệ ngoài luồng. Dane và người tình thường xuyên đăng ảnh tình cảm trên mạng xã hội, công khai quan hệ với bạn bè và gia đình. Elly Trần đau đớn kể việc bị chồng ngoại quốc cắm sừng - Ảnh: Internet Elly Trần còn cho biết, chồng và nhân tình thậm chí còn dạy 2 con của cô nói dối mẹ. Xem chi tiết.

Hari Won tiết lộ 'sốc' về tình trạng hôn nhân với Trấn Thành, chia sẻ quá trình hồi phục chứng liệt cơ mặt Vừa qua, Hari Won đã phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Như anh đã mong chờ. Đây là sản phẩm tâm huyết đánh dấu sự trở lại của nữ ca nhạc. Tuy nhiên, MC Trấn Thành - ông xã nữ ca sĩ lại vắng mặt trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm của vợ, khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Đặc biệt, Trấn Thành cũng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Chưa đủ để giữ em cùng ngày với Hari Won, điều này khiến nhiều người cho rằng cặp đôi đang đối đầu nhau. Hari Won khẳng định cô và ông xã ra mắt nhạc cùng ngày là ngẫu nhiên - Ảnh: Internet Trước sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, Hari Won khẳng định việc cô và ông xã ra mắt sản phẩm cùng ngày hoàn toàn là ngẫu nhiên. Xem chi tiết.

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung tổ chức hôn lễ tại Mỹ sau hơn 1 năm kể từ ngày mẹ qua đời? Mới đây, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung đã đăng tải bài viết khá dài, lấp lửng nói về ngày quan trọng của đời mình. Đáng chú ý, Wendy Phạm cũng đã chia sẻ bức ảnh được cho là ảnh cưới của mình. Tron ảnh, cô diện áo dài ren trắng, tóc uốn buông dài, e ấp bên ông xã. Con gái Phi Nhung và ông xã trong trang phục đám cưới - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Wendy Phạm đã đến chùa nơi cất giữ tro cốt của mẹ, trang trí bàn thờ gia tiên theo đúng phong tục Việt Nam để tiến hành nghi lễ cưới hỏi. Xem chi tiết Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa đi cấp cứu kịp thời Lê Giang bất ngờ chia sẻ hình ảnh bản thân nhập viện ở Hà Nội khiến nhiều khán giả lo lắng. Cụ thể, nữ diễn viên thông tin trên trang cá nhân kèm lời cám ơn những người em thân thiết đã chăm sóc cho mình. Lê Giang nhập viện bất ngờ tại Hà Nội - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Xem chi tiết. MC Đại Nghĩa lần đầu chia sẻ tường tận về chuỗi ngày tu tập tại chùa: "Cả trăm ngàn thứ việc phải làm, dù mệt nhưng rất an vui" Cuối tháng 10 vừa qua, những hình ảnh MC Đại Nghĩa cạo đầu, mặc trang phục như các sư thầy đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, MC Đại Nghĩa đã xuống tóc để tham gia khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 14 tại chùa Huyền Không (Huế) trong một thời gian ngắn. MC Đại Nghĩa xuống tóc tham gia khóa tu gieo duyên - Ảnh: Internet Mới đây, Đại Nghĩa đã lần đầu chia sẻ với khán giả về những ngày tu hành của mình. Xem chi tiết.

Con gái ca sĩ Phi Nhung tung loạt ảnh cưới hạnh phúc đầy đủ chồng và 2 con, gây xúc động vì quá giống mẹ quá cố Wendy Phạm - con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã làm lễ cưới cùng ông xã tại Mỹ sau khi đã chung sống và có 2 con trai kháu khỉnh.

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