Tin giải trí HOT nhất tuần: Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo khi con trai 3 tuổi bị xúc phạm, Trường Giang, Việt Hương nén đau thương trước linh cữu nghệ sĩ Nam Anh

Giải trí 23/10/2022 06:00

Hari Won bị mẹ đẻ nghi ngờ đã mang thai con đầu lòng của Trấn Thành, Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn, người vu khống hoa hậu Thùy Tiên bán dâm bị sở TT&TT TP.HCM mời làm việc,...là những tin giải trí hot nhất tuần qua.

Hari Won lộ dấu hiệu bất thường, mẹ đẻ nghi ngờ đã mang thai con đầu lòng của Trấn Thành

Mới đây, Hari Won đã thông báo về Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày tại Hàn Quốc. Cô chia sẻ: " Mới về Việt Nam, mẹ mình chở về". Vừa gặp con gái và nhìn thấy vòng 2 to bất thường, mẹ nữ MC liền hỏi: "Con có bầu hả?". Ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ, song giọng ca 1985 cũng nhanh chóng nhận ra mình đã lên cân.

Tin giải trí HOT nhất tuần: Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo khi con trai 3 tuổi bị xúc phạm, Trường Giang, Việt Hương nén đau thương trước linh cữu nghệ sĩ Nam Anh - Ảnh 1
Hari Won bị hỏi về chuyện bầu bí - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả cũng tỏ ý nghi ngờ. Xem chi tiết

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cảnh cáo gay gắt khi chứng kiến con trai 3 tuổi bị xúc phạm vô tội vạ

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết chia sẻ về con trai Polo Huỳnh. Trong phần đầu bài đăng, nam ca sĩ đã gửi lời cảm ơn đến những ai đã ủng hộ và yêu thương quý tử của mình. Đồng thời, anh cũng khẳng định rằng trang cá nhân này được tạo ra nhằm lưu giữ những gì tốt đẹp cho con anh.

Tin giải trí HOT nhất tuần: Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo khi con trai 3 tuổi bị xúc phạm, Trường Giang, Việt Hương nén đau thương trước linh cữu nghệ sĩ Nam Anh - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo những người xúc phạm con trai mình - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Ông hoàng nhạc Việt cũng cảnh cáo những người dám động đến con mình và dùng lời thô thiển để xúc phạm cục cưng của mình. Xem chi tiết.

Trường Giang nén đau thương, Việt Hương suy sụp, Anh Đức khóc ròng trước linh cửu của nghệ sĩ Nam Anh

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Nam Anh đột ngột ra đi khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa. Theo thông tin báo Bảo về công lý, đúng 14h chiều ngày 21/10, lễ tang của cố nghệ sĩ diễn ra tại chùa Ấn Quang. Rất nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp, bạn bè đến đưa tiễn ông lần cuối về nơi an nghỉ.

Tin giải trí HOT nhất tuần: Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo khi con trai 3 tuổi bị xúc phạm, Trường Giang, Việt Hương nén đau thương trước linh cữu nghệ sĩ Nam Anh - Ảnh 3
Không gian lễ tang cố nghệ sĩ Nam Anh vô cùng trang nghiêm - Ảnh: FBNV

Học trò của nghệ sĩ Nam Anh khóc nấc khi nhìn thấy linh cửu người thầy đáng kính. Nhiều nghệ sĩ đình đám như: Việt Hương, Đức Hải,...đồng loạt mặc đồ đen đến viếng người bạn lần cuối. Xem chi tiết. 

Người vu khống Hoa hậu Thùy Tiên bán dâm bị sở TT&TT TP.HCM mời đến làm việc

Theo Zing News, Chánh Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông TP.HCM ông Nguyễn Đức Thọ cho biết, vào ngày 20/10 vừa qua, Sở đã có văn bản trả lời về vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo 2 chủ tài khoảng Facebook đăng tải những thông tin vô căn cứ ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín và hình ảnh của cô.

Tin giải trí HOT nhất tuần: Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo khi con trai 3 tuổi bị xúc phạm, Trường Giang, Việt Hương nén đau thương trước linh cữu nghệ sĩ Nam Anh - Ảnh 4
Thùy Tiên tố cáo 2 chủ tài khoản vu khống cô bán dâm - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được đơn tố cáo vào ngày 27/9 vừa qua, Sở đã mờ 2 chủ tài khoản đến để làm việc. Xem chi tiết.

Sau 3 lần hòa giải bất thành, Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn vào ngày 26/10

Ngày 28/9 vừa qua, TAND quận 1 quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng Diệp Lâm Anh có đơn xin hoãn phiên tòa. Trước đó, theo thông tin từ Vietnam Net, tòa đã tiến hành hòa giải 3 lần, liên quan đến thỏa thuận các vấn đề về tài sản, con cái nhưng không thành.

Tin giải trí HOT nhất tuần: Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo khi con trai 3 tuổi bị xúc phạm, Trường Giang, Việt Hương nén đau thương trước linh cữu nghệ sĩ Nam Anh - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn vào ngày 26/10 - Ảnh: Internet

Từng tiết lộ về lí do ly hôn, Diệp Lâm Anh cho hay, cô biết được chồng cũ có những cuộc tình khác. Xem chi tiết.

Bóc phong bì cưới, Bình An 'dở khóc dở cười' vì xé luôn tiền đô

Bóc phong bì cưới, Bình An 'dở khóc dở cười' vì xé luôn tiền đô

Câu chuyện Bình An chia sẻ trên trang cá nhân khiến dân mạng tiếc thay.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Trường Giang Hoa hậu Thùy Tiên sao Việt

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